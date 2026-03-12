موجز أخبار العالم الخميس: حرب متواصلة وتهديدات متبادلة تربكان الأسواق وترفعان أسعار النفط

تتواصل الحرب في الشرق الأوسط مع هجمات تطال الطاقة والملاحة في الخليج وإيران، ما أربك الأسواق ودفع أسعار النفط للارتفاع وسط مخاوف من اتساع الحرب؛ في ما يلي موجز لأبرز أخبار العالم الخميس.

تعهّد المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الخميس، في أول رسالة له بالثأر لقتلى الحرب، مشددا على أن الثأر أولوية "حتى اكتماله"، وقال إن بلاده تستهدف فقط القواعد الأميركية في المنطقة، داعيا الدول التي تستضيفها إلى إغلاقها. وإذ شكر "جبهة المقاومة" في اليمن ولبنان والعراق، دعا إلى إبقاء مضيق هرمز مغلقا.

وفي المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ منع طهران من الحصول على أسلحة نووية أهم بالنسبة إليه من السيطرة على أسعار النفط، واصفا إيران بـ"إمبرطورية شريرة".

وكشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن تركيا تتواصل مع كلّ من واشنطن وطهران في مسعى لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وفي الغضون، استمر التصعيد الميداني مع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها الثالث عشر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي شنّ دفعة "واسعة" من الغارات على أنحاء إيران، وأن قواته استهدفت موقعا لتطوير الأسلحة النووية فيها.

وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن ما يصل إلى 3,2 ملايين شخص نزحوا داخل إيران منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية عليها قبل نحو أسبوعين.

وفيما واصلت طهران إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وأعلنت استهدف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، صعّد حزب الله هجماته على إسرائيل، وأفاد بأنه استهدف بصلية من الصواريخ النوعية منظومة الدفاعات الجويّة المحيطة بمدينة قيسارية في وسط اسرائيل، حيث منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق ليل الأربعاء - الخميس نحو 200 صاروخ في "أكبر دفعة" يطلقها منذ بداية الحرب.

وأنذر الجيش الإسرائيلي سكانا في شمال نهر الليطاني بجنوب لبنان للإخلاء قبل ضرب أهداف لحزب الله.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أوعز للجيش بالاستعداد لتوسيع عملياته في لبنان، مهددا بالسيطرة على "أراض" في حال لم تتوقف صواريخ حزب الله.

واستشهد ثمانية أشخاص فجرا في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الرملة البيضاء في وسط بيروت، ضمن سلسلة هجمات واسعة طالت العاصمة اللبنانية ومناطق في جنوب البلاد وشرقها.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 687 منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من آذار/ مارس الحالي، بحسب ما أفادت الحكومة اللبنانية.

ودعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى وقف القصف الإسرائيلي على لبنان "قبل أن ينهار".

وفي الموازاة، أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، أن تسعة عناصر قُتلوا وعشرة آخرين أُصيبوا بجروح في قصف بغرب البلاد قرب الحدود مع سورية، فيما دانت السلطات "العدوان الممنهج والمتكرر".

وقالت بعثة أممية لتقصي الحقائق حول إيران، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط ستفاقم على الأرجح القمع المؤسسي للإيرانيين.

وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية، أنها بصدد نقل سفارتها في إيران من طهران إلى باكو في أذربيجان بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاتحاد الأوروبي الخميس، بـ"التواطؤ" في الهجمات الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

وحذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أنّ طهران "ستتخلى عن كلّ ضبط للنفس" إذا هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل أيا من جزرها في الخليج.

وهدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني باستهداف شبكات الكهرباء في المنطقة إذا هاجمت الولايات المتحدة البنية التحتية للكهرباء في الجمهورية الإسلامية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع إسرائيلية وأميركية في الإمارات والعراق والكويت.

وسقط حطام مسيّرة على مقربة من مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، بعد يوم من إخلاء شركات عدّة لمكاتبها فيه.

وأعلنت السلطات الكويتية أن غارات جوية بطائرات مسيّرة ألحقت أضرارا بمطار الكويت الدولي.

ودعت البحرين سكانها إلى التزام منازلهم بعد هجوم استهدف خزانات وقود .

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها أسقطت طائرة مسيرة أثناء تحليقها باتجاه منطقة تضم سفارات أجنبية.

وتعرّضت قاعدة إيطالية في كردستان العراق إلى هجوم ألحق بها أضرارا من دون التسبب بوقوع إصابات، بحسب ما أفادت السلطات الإيطالية.

وشنّت إيران سلسلة هجمات جديدة على منشآت الطاقة في الخليج، بعد ساعات على استهداف ناقلتي نفط، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام مجددا رغم الإفراج عن كميّات قياسية من الاحتياطات النفطية الإستراتيجية حول العالم.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف سفينة ترفع علم جزر مارشال في شمال الخليج، مشيرا إلى أنها مملوكة من الولايات المتحدة.

وأعلنت السلطات العراقية مقتل أحد أفراد طاقم إحدى ناقلتَي نفط استُهدفتا بهجوم قبالة العراق لم تحدد طبيعته بعد، مؤكدة إنقاذ 51 آخرين.

وأفادت شركة شحن تايلاندية بأن ثلاثة من أفراد طاقم سفينة تابعة لها تعرضت لهجوم بمقذوفين الأربعاء أثناء عبورها مضيق هرمز "يُعتقد أنهم عالقون على متنها".

وقالت شركة الشحن الألمانية "هاباغ لويد"، إن النار اندلعت في إحدى سفن الشحن التابعة لها في الخليج بعدما "أصيبت بشظايا" خلال الليل، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في "أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية" ما دفع منتجي النفط في الخليج إلى خفض الإنتاج بشكل كبير. وأشارت إلى أن إجمالي إنتاج النفط في دول الخليج انخفض بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميا.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 9% الخميس لتتجاوز مجددا حاجز المئة دولار للبرميل، وذلك بعد أن طغت هجمات إيران الجديدة على البنى التحتية للطاقة في الشرق الأوسط على إعلان وكالة الطاقة الدولية الإفراج عن كميات قياسية من المخزونات.

وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، إن الجيش الأميركي "غير جاهز" حاليا لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الحيوي، نظرا لتركز جميع قدرات الجيش على ضرب إيران.

وأعلنت مجموعة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية، ثالث أكبر شركة شحن بحري في العالم، أنها أنشأت "ممرات لوجستية جديدة" عبر الطرق البرية والسكك الحديد لتجاوز إغلاق مضيق هرمز، بحسب ما قال رئيسها التنفيذي رودولف سعادة لصحيفة لو فيغارو الأربعاء، متوقعا في المقابل "انتعاشا قويا" بنهاية الحرب في الشرق الأوسط.

تنديد بإغلاق المسجد الأقصى

نددت ثماني دول عربية ومسلمة بإبقاء إسرائيل المسجد الأقصى في القدس المحتلة مغلقا خلال شهر رمضان. ووصف وزراء خارجية باكستان ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وتركيا والسعودية وقطر الخطوة بأنها "غير قانونية وغير مبررة".

روسيا وأوكرانيا

أعلن كيريل دميترييف موفد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّه عقد "اجتماعا مثمرا" في فلوريدا مع مفاوضين أميركيين، من بينهم ستيف ويتكوف الموفد الخاص للرئيس دونالد ترامب.

وفي فرنسا، أعلن الإليزيه أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون يستقبل الجمعة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أنّهما سيناقشان "سبل زيادة الضغط على روسيا" وخصوصا "من خلال محاربة أسطولها الشبح"، وذلك بعد أربع سنوات على بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

قضت محكمة في موسكو الخميس بالسجن المؤبد لأربعة منفذين وأحد عشر متواطئا في الهجوم على قاعة كروكوس سيتي هول للحفلات قرب العاصمة الروسية عام 2024، والذي أسفر عن مقتل 150 شخصا، في أسوأ اعتداء تشهده روسيا منذ نحو عشرين عاما.

الصين

أقرت الصين ما يُسمى بقانون "الوحدة العرقية" فيما يرى مدافعون عن حقوق الإنسان أنه يهدد لغات وثقافات الأقليات في البلاد.

إلى ذلك، استؤنفت حركة قطارات الركاب بين الصين وكوريا الشمالية الخميس بعد توقف استمر ست سنوات.