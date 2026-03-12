واشنطن أنفقت 11 مليار دولار بأول ستة أيام للحرب ضد إيران... ترامب: علينا أن "تُنجز المهمة"

أُبلغ مشرعون أميركيون خلال إحاطة في البنتاغون بأن تكلفة الأسبوع الأول للحرب على إيران تجاوزت 11.3 مليار دولار، وفق مصادر نقلت عنها "نيويورك تايمز"، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تنجز المهمة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة على الإحاطة المغلقة التي عقدت الثلاثاء، أن أعضاء الكونغرس أُبلغوا بأن الرقم لا يشمل العديد من التكاليف الأخرى المرتبطة بالتحضير للضربات، ما يشير إلى أن التكلفة النهائية للأسبوع الأول، قد ترتفع بشكل كبير.

وكان مسؤولون أمنيون قد أبلغوا الكونغرس في وقت سابق أنه تم انفاق ما قيمته نحو 5,6 مليار دولار على الذخائر في أول يومين فقط من القتال، وفقا لوسائل الإعلام الأميركية، وهو معدل أعلى بكثير من التقديرات العامة السابقة.

وذكرت تقارير أن الولايات المتحدة ألقت 5 آلاف و500 قنبلة على إيران، خلال آخر 24 ساعة.

وفي سياق ذي صلة، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يتعيّن على الولايات المتحدة أن "تُنجز المهمة" في إيران، وذلك بعد ساعات قليلة على إشارته إلى أن الحرب قد تنتهي قريبا، لأنه لم يتبق شيء تقريبا يمكن ضربه في البلاد.

وفي معرض حديثه عن العملية العسكرية الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران في خطاب ألقاه في هيبرون في ولاية كنتاكي، قال ترامب "لا نريد أن نُبكر في المغادرة، علينا أن ننجز المهمة أليس كذلك؟".