تحطم طائرة أميركية غرب العراق خلال عملياتها في الحرب على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية عن تحطم إحدى طائراتها المزودة للوقود غرب العراق وهبوط أخرى شملتها الحادثة بسلام، خلال عملياتهما في الحرب على إيران، فيما استبعدت أن يكون ذلك نتيجة نيران معادية أو صديقة.

تحطمت طائرة تزود بالوقود أميركية من طراز (KC-135) غرب العراق خلال عملياتها في الحرب المشتركة مع إسرائيل على إيران، بينما هبطت طائرة ثانية شملتها الحادثة بسلام؛ بحسب ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) ليل الخميس – الجمعة.

وأبلغت "سنتكوم" عن فقدان إحدى طائراتها وإجراء عمليات بحث عنها، مشيرة إلى أن سقوطها لم يكن نتيجة نيران معادية أو صديقة.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية، على الأقل، تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز "إف-15" بنيران صديقة فوق الكويت.

إصابة عنصرين من طاقم حاملة الطائرات "جيرالد فورد" جراء حريق

قالت البحرية الأميركية، إن اثنين من أفراد طاقم حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم ومنتشرة حاليا في الحرب ضد إيران، أصيبا الخميس في حريق اندلع في غرفة الغسيل.

وجاء في بيان صادر عن القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية "يتلقى بحاران حاليا العلاج الطبي لإصابات غير مهددة للحياة وحالتهما مستقرة".

وأضافت البحرية أن الحريق الذي اندلع "في غرفة الغسيل الرئيسية... ليس له علاقة بالقتال وتم احتواؤه".

وأوضحت أن حاملة الطائرات تبحر حاليا في البحر الأحمر في إطار عملية "الغضب الملحمي"، وهو الاسم الأميركي للحرب المشتركة مع إسرائيل على إيران المندلعة منذ 28 شباط/ فبراير.

وجاء في البيان "لم يلحق أي ضرر بنظام دفع السفينة، وحاملة الطائرات لا تزال تعمل بكامل طاقتها".

يشار إلى أن حريق غرفة الغسيل ليس الحادثة الأولى التي يتم الإبلاغ عنها على متن الحاملة العملاقة العاملة بالدفع النووي والتي تم إرسالها إلى الشرق الأوسط مباشرة بعد مهمة استمرت شهورا في منطقة البحر الكاريبي وبلغت ذروتها في كانون الثاني/ يناير بعملية عسكرية أسفرت عن اختطاف الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وبحسب تقارير إعلامية أميركية، تعاني مراحيض حاملة الطائرات "جيرالد فورد" من أعطال وانسدادات نتيجة سوء استخدامها من قبل الطاقم.