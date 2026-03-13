صافرات الإنذار تدوي في قاعدة إنجرليك.. ما الذي تعرفه عنها؟

دوّت صافرات الإنذار صباح الجمعة في قاعدة إنجرليك الجوية التركية التابعة للناتو قرب أضنة، حيث تتمركز القوات الأميركية. الحادث يأتي بعد أيام من اعتراض صاروخ بالستي إيراني في المجال الجوي التركي، ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن.

دوّت صافرات الإنذار في قاعدة إنجرليك الجوية، إحدى المنشآت الرئيسية لحلف شمال الأطلسي، حيث تتمركز القوات الأميركية قرب مدينة أضنة في جنوب تركيا، وفق وكالة أنباء الأناضول الرسمية صباح الجمعة.

ولم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن بشأن الحادث، الذي يأتي بعد أربعة أيام فقط من اعتراض الدفاعات الجوية لحلف الناتو صاروخاً بالستياً أطلق من إيران، وهو ثاني صاروخ يُعترض في المجال الجوي التركي خلال خمسة أيام.

واستيقظ سكان أضنة التي تبعد 10 كيلومترات من قاعدة إنجرليك، حوالي الساعة 3,25 (00,25 بتوقيت غرينتش) على صوت صفارات الإنذار، التي استمرت لمدة خمس دقائق تقريبا، بحسب موقع "إيكونوميم" الإخباري للأعمال.

وأشار الموقع إلى أنّ العديد من الأشخاص نشروا لقطات مصوّرة بهواتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لما قد يكون صاروخا متجها إلى القاعدة الجوية.

وكانت الدفاعات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي اعترضت أول صاروخ بالستي في المجال الجوي التركي في الرابع من آذار/ مارس، بعد أربعة أيام على بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية في إيران، التي ترد عليها طهران بتنفيذ هجمات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

والإثنين، اعتراضت الدفاعات الجوية التابعة للناتو صاروخا ثانيا من إيران، ما دفع واشنطن لإغلاق قنصليتها في مدينة أضنة (جنوب) ودعوة جميع المواطنين الأميركيين إلى مغادرة جنوب شرق تركيا.

ما الذي تعرفه عن قاعدة إنجرليك؟

قاعدة إنجرليك الجوية تقع بالقرب من مدينة أضنة في جنوب تركيا، وهي واحدة من أكبر القواعد الجوية في البلاد. تقع القاعدة على بعد نحو 90 كيلومترًا جنوب شرق أضنة، وتطل على سهل واسع يتيح عمليات جوية واسعة النطاق.

تعد القاعدة منشأة رئيسية تابعة لكل من القوات التركية والناتو، وتستضيف قوات أميركية منذ ستينيات القرن الماضي. تعتبر إنجرليك نقطة إستراتيجية لمراقبة الشرق الأوسط، خصوصًا العراق وسورية، وللتدخل السريع في الأزمات الإقليمية.

تحتوي القاعدة على مدرجات كبيرة للطائرات النفاثة، مستودعات ذخيرة، منشآت صيانة للطائرات والمروحيات، ومنشآت دفاع جوي. كما تُستخدم لنشر أنظمة دفاع صاروخي مثل باتريوت، وتستضيف وحدات تدريب وتعاون بين القوات التركية والأجنبية ضمن "التحالفات الدولية لمكافحة الإرهاب".

استخدمت القاعدة خلال حروب الخليج والعراق وسورية لمهام المراقبة والدعم اللوجستي.

تعد نقطة انطلاق للعمليات الأميركية ضد تنظيم داعش في العراق وسورية.

استُخدمت أيضًا لمراقبة الفضاء الجوي في حالات التصعيد الإقليمي، مثل اعتراض صواريخ أو طائرات مسيرة أطلقت من دول مجاورة.

القواعد الأميركية والناتو في إنجرليك معرضة أحيانًا لتهديدات محتملة، مثل الهجمات الصاروخية أو تحليق الطائرات المسيرة، ما يفرض إجراءات أمنية مشددة ومراقبة مستمرة للتهديدات الجوية.