ضربات باكستانية تطال كابول ومناطق عدة وتوقع قتلى

أعلنت حكومة طالبان أن ضربات جوية باكستانية استهدفت كابول ومناطق أخرى في أفغانستان خلال الليل، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وقالت شرطة كابول إن القصف طال منازل في شرق المدينة وأدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

أعلنت حكومة طالبان، اليوم الجمعة، أن باكستان نفذت هجمات استهدفت العاصمة الأفغانية كابول وعدة مناطق أخرى في البلاد، في وقت أفادت فيه شرطة كابول بسقوط قتلى وجرحى جراء القصف.

وقال مصدر أمني باكستاني إن الجيش نفذ خلال الليل ضربات جوية داخل الأراضي الأفغانية، شملت كابول، موضحاً أنها استهدفت ما وصفها بـ"أهداف دقيقة مرتبطة بحركة طالبان الباكستانية".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، إن القصف الباكستاني طال كابول وقندهار وباكتيـا وباكتيكا ومناطق أخرى، مؤكداً سقوط قتلى من النساء والأطفال.

بدوره، أفاد المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران بأن الهجوم استهدف منازل مدنية في شرق المدينة، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين، بينهم نساء وأطفال.

وفي جنوب البلاد، ذكرت الحكومة الأفغانية أن غارات باكستانية استهدفت مستودعاً للوقود تابعاً لشركة الطيران "كام إير" قرب مطار قندهار، فيما سُمعت في وقت مبكر من صباح الجمعة أصوات إطلاق نار مضاد للطائرات في العاصمة.