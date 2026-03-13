فيديو | لاريجاني وقادة أمنيّون إيرانيون كبار يظهرون علنا ويتجوّلون بحريّة في طهران

ظهر مسؤولون إيرانيون بارزون، بينهم أمين مجلس الأمن القومي، علي لاريجاني، علنًا في مظاهرة بطهران لإظهار السيطرة رغم التصعيد مع الولايات المتحدة وإسرائيل. في المقابل صعّد دونالد ترامب تهديداته وتفاخر بضرب القدرات العسكرية الإيرانية، وقتل الإيرانيين.

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لاريجاني، مشاركا بالمظاهرة في طهران، الجمعة

عمد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، وقادة إيرانيون آخرون رفيعو المستوى، إلى الظهور علنا، والتجوّل بحريّة في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة، وذلك على الرغم من التصعيد الإسرائيلي والأميركيّ المتواصل خلال الحرب.

وبعد ساعات قليلة من تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بـ"انتظار ما سيحدث لحثالة إيران اليوم"، اختار كبار مسؤولي النظام في طهران اليوم، إيصال رسالة مفادها الإفلات، المشاركة في مظاهرة أُقيمت في طهران، لإحياء يوم القدس.

وشوهد رؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية يسيرون بين الناس علنا، من دون أي علامات خوف أو اختباء، وسط حشود المواطنين.

عمد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، وقادة إيرانيون آخرون رفيعو المستوى، إلى الظهور علنا، والتجوّل بحريّة في العاصمة الإيرانية طهران، بعد ساعات من تهديدات لترامب.



وعدّت تقارير إسرائيلية، أنّ "الصور الواردة من طهران، اليوم، تهدف إلى إظهار سيطرة كاملة على الوضع، فعلى الرغم من الضغط العسكري الشديد على البلاد، لم يتحصن كبار مسؤولي النظام في أماكن مغلقة، بل خرجوا إلى قلب المدينة".

والقادة الإيرانيون الذين شاركوا بالمظاهرة، هم:

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، والذي شوهد يسير وسط حشود المتظاهرين من دون حراسة أمنية مشدّدة.

الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

ظهر قائد الشرطة الإيرانية، أحمد رادان، واثقا من نفسه بشكل كبير، وهو يتجول بحرية، متحدثًا إلى المارّة، ومُجريًا مقابلات مع وسائل إعلام.

رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني أزهاي، انضم إلى المظاهرة وأظهر حضوره إلى جانب المتظاهرين.

رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي.

"شرف لي"... ترامب يتباهى بقتل الإيرانيين

وقبل ذلك، تفاخر الرئيس الأميركي بقتل الإيرانيين، قائلا إن إيران "قتلت أبرياء في أنحاء العالم"، والآن "شرف كبير" له أن يقتلهم.

وأضاف ترامب في تدوينة عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة، أن بلاده تواصل عمليات تدمير الصواريخ والطائرات المسيَّرة وغيرها من القدرات العسكرية الإيرانية.

وكرر ادعاءه بأن البحرية وسلاح الجو الإيرانيين قد تم تدميرهما، مضيفا: "لدينا قوة سلاح غير مسبوقة، وذخيرة غير محدودة، والكثير من الوقت. شاهدوا اليوم ما سيحدث لهؤلاء المجانين القذرين".

وادعى ترامب أن إيران قتلت "أبرياء في أنحاء العالم طوال 47 عاما" في إشارة إلى الثورة الإيرانية عام 1979.

وأضاف أنه الآن يقتلهم ردا على ذلك، وأنه "شرف كبير" أن يفعل ذلك.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" لم تنشر كاملة بعد، تطرق ترامب إلى وضع المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، نجل المرشد علي خامنئي الذي اغتيل في العدوان الأميركي الإسرائيلي.

وقال إنه يعتقد أن مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة، مضيفا: "أعتقد أنه مصاب، لكنه على الأرجح لا يزال حيا".

ودعا السفن التي تحاول العبور عبر مضيق هرمز إلى التحلي بالشجاعة، قائلا: "لا يوجد ما يدعو للخوف. ليس لديهم أسطول بحري، أغرقنا جميع سفنهم".

والخميس، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن خامنئي "مصاب لكنه بخير".

وفي 2 آذار/ مارس الجاري، أعلنت إيران أن مضيق هرمز مغلق، وأنها ستهاجم أي سفن تحاول عبور هذا الممر الاستراتيجي، ما تسبب في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما شنت إيران هجمات على قواعد ومصالح أميركية في دول عربية، أدت بعضها إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية منها مصاف للنفط، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف هذه العمليات.