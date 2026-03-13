مقتل أربعة من طاقم طائرة أميركية للتزود بالوقود تحطمت في غرب العراق

القيادة المركزية الأميركية تعلن تحطم طائرة تزويد بالوقود من طراز كاي سي-135 في غرب العراق، ما أدى إلى مقتل أربعة من أفراد الطاقم الستة، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ والتحقيق لمعرفة الأسباب، مضيفة أن ذلك لم ينتج عن نيران معادية.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، مقتل أربعة من أفراد الطاقم الستة لطائرة للتزود بالوقود تحطمت في غرب العراق، مشيرة إلى أن عمليات الانقاذ لا تزال مستمرة.

وقالت في بيان إنه "عند نحوي الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 12 آذار/ مارس، تحطمت طائرة تزويد وقود أميركية من طراز ’كاي سي-135’ في غرب العراق".

وأضافت أنه "قد تأكدت وفاة أربعة من أفراد الطاقم الستة... بينما تتواصل جهود الإنقاذ".

وذكرت أن "ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق"، مكررة بأن الحادث "لم يكن بسبب نيران معادية أو نيران صديقة".

وقال رئيس الأركان الأميركي، دان كين: "فقدنا طائرة تزود بالوقود غربي العراق، والسبب لم يكن نيرانا معادية أو صديقة".

وأضاف رئيس الأركان الأميركي: "لا نزال نحقق أهدافنا في اليوم 13 من الحرب على إيران".

وأعلن مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، أن الطائرة أصيبت بصاروخ أطلقته فصائل مقاومة غرب العراق. فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول قوله إن الطائرة كانت تقل 6 جنود.

وتبنت "المقاومة الإسلامية" في العراق إسقاط طائرة التزود بالوقود الأميركية غرب البلاد، وقالت إنها نفذت العملية بـ"السلاح المناسب". كما أعلنت استهداف وإصابة طائرة أميركية ثانية من طراز (KC-135) أيضا، ما أدى إلى هروب طاقمها وهبوطها اضطراريا في أحد المطارات.

فيما أعلنت تنفيذ 31 عملية استخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيّرة، ضد القواعد الأميركية في العراق والمنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية، على الأقل، تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز "إف-15" بنيران صديقة فوق الكويت.