موجز أخبار العالم الجمعة: مسؤولون إيرانيون يتحدون إسرائيل وأميركا بالشوارع وتوتر إقليمي واسع

في ما يلي موجز لأبرز أخبار العالم الجمعة، بما فيه الظهور العلني لمسؤولين إيرانيين كبار في الشوارع في تحد لأميركا وإسرائيل مع استمرار حربهما على البلاد، بالإضافة إلى العديد من الأخبار والقضايا البارزة حول العالم.

استهدفت ضربات جديدة طهران تزامنا مع تنظيم مسيرة "يوم القدس" في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، والتي لفتت فيها مشاركة مسؤولين أبرزهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، في ظهور علني نادر منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية وفي تحدّ ظاهر للولايات المتحدة وإسرائيل في اليوم الرابع عشر من الحرب.

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أنّ غارات جوية استهدفت مواقع "على مسافة قريبة" من تجمّع لمناسبة "يوم القدس العالمي" الذي تحييه الجمهورية الإسلامية كل عام.

وجاء ذلك بعدما أنذر الجيش الإسرائيلي السكان بإخلاء منطقتين في وسط طهران، تمهيدا لتنفيذ ضربات على "بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني".

وأسفرت غارة عن مقتل امرأة في طهران، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)،

وقال لاريجاني للتلفزيون "هذه الهجمات مصدرها الخوف واليأس. القوي لا يقصف تظاهرات على الإطلاق. من الواضح أن (الهجوم) فشِل".

في المقابل، أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي. وتوعّدت تلقين الولايات المتحدة وإسرائيل "درسا لا يُنسى"، على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها.

في واشنطن، توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"تدمير كامل" لنظام الحكم في إيران.

وأعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا أكثر من 15 ألف هدف في إيران منذ بدء الحرب في 28 شباط/ فبراير.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مقتل أفراد طاقم طائرة للتزود بالوقود البالغ عددهم 6، بعد تحطمها في غرب العراق، مشيرة إلى أن الحادث ليس ناجما عن "نيران عدوّة أو صديقة"، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وفي العراق، قتل أول جندي فرنسي في الحرب التي أنهت أسبوعها الثاني. وقال قائد كتيبته إن مسيّرة من طراز "شاهد" الإيرانية التصميم قتلته.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن موقف باريس "دفاعي بحت" في الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط، و"ليس ما يبرر مهاجمتها البتة".

وسقطت طائرتان مسيّرتان فجرا في جنوب العراق قرب حقل نفطي ضخم حيث توقفت عملية الإنتاج منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد مسؤولان في قطاع النفط.

وحذّرت السفارة الأميركية في بغداد رعاياها من "خطر الاختطاف" في العراق، في ظلّ تهديد مجموعات موالية لإيران في المنطقة باستهداف مصالح أميركية.

في عمُان، قتل شخصان جراء سقوط حطام مسيّرة في شمال السلطنة، بحسب الإعلام الرسمي.

في السعودية، أعلنت وزارة الدفاع إسقاط مسيّرة كانت متجهة نحو حي السفارات في الرياض.

في الإمارات، أصيب مبنى في الحيّ المالي بدبي بشظايا ناجمة عن هجوم تمّ اعتراضه، حسبما أفاد شهود وصحافي. وسمع دوي انفجار جديد بعد الظهر في المدينة.

وهدّد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبنان بأن يدفع "ثمنا متزايدا" من الدمار بسبب هجمات حزب الله الموالي لإيران على إسرائيل.

واستشهد ثمانية أشخاص جراء غارة إسرائيلية على مبنى في منطقة صيدا الجنوبية.

وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يزور بيروت، حزب الله وإسرائيل على وقف إطلاق النار، معتبرا أن زمن المجموعات المسلحة "ولّى".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أن قوات حلف شمال الأطلسي أسقطت صاروخا باليستيا إيرانيا في المجال الجوي التركي، في ثالث حادثة من نوعها خلال الحرب في الشرق الأوسط.

في جاكرتا، تأجّلت قمّة كانت مقررة في نيسان/ أبريل لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية التي تضمّ إيران بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنت إندونيسيا، بصفتها الدولة المضيفة.

استقر سعر النفط بعد ارتفاعه بنسبة 10% في اليوم السابق، إذ بقي برميل برنت يدور حول مئة دولار، بينما شهدت قيمة الأسهم في البورصات الآسيوية تراجعا بفعل التوتر الشديد.

النفط الروسي

قالت موسكو إن سوق الطاقة العالمي "لا يمكن أن يبقى مستقرا" بدون نفطها، ما يزيد الضغوط على واشنطن لرفع المزيد من العقوبات، فيما تخنق الحرب في الشرق الأوسط الإمدادات.

واعتبر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن قرار الولايات المتحدة "الأحادي" برفع عقوبات مفروضة على صادرات النفط الروسية "مقلق جدا نظرا لتأثيره على الأمن الأوروبي".

وحذّرت ألمانيا من أن تخفيف الولايات المتحدة لبعض العقوبات النفطية المفروضة على روسيا لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة خطأ، وقد يسهم في تمويل حرب موسكو ضد أوكرانيا.

أوكرانيا

قُتل ثلاثة أشخاص في ضربة روسية على شرق أوكرانيا طالت حافلة قرب بلدة كوبيانسك التي يخوض جيش موسكو معركة لاستعادة السيطرة عليها وفق محققين.

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى باريس لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يريد أن يثبت أن الحرب في الشرق الأوسط "لن تصرف" الانتباه عن مسألة أوكرانيا، وأن روسيا "مخطئة" إذا كانت تأمل في الاستفادة من الوضع الجيوسياسي الراهن.

تركيا

ضرب زلزال بقوة 5,5 درجات محافظة توكات في شمال شرق تركيا، وفق ما أعلنت وكالة إدارة الكوارث التركية.

أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، أن هجمات باكستانية على كابُل وولايات حدودية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في العاصمة وشخصين في الشرق.

وذكرت مصادر أمنية باكستانية، أن أربعة "معسكرات إرهابية وبنى تحتية للدعم" تعرّضت إلى "الاستهداف والتدمير" في كابُل وولايات حدودية، إضافة إلى منشأة لتخزين النفط في مطار قندهار.

وأطلقت إسلام أباد الشهر الماضي عملية عسكرية ضد جارتها قالت إنها تستهدف متطرفين إسلاميين بعد تزايد الهجمات في باكستان. ونفت حكومة طالبان أي علاقة لها بتلك الهجمات.

فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية

أعلنت طوكيو وسيول، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبدأ في 31 آذار/ مارس زيارة لليابان تستمر ثلاثة أيام، ثم يتوجه إلى كوريا الجنوبية.

يتوقَع أن تعلن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي مشاركة طوكيو في منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية "غولدن دوم" ("القبة الذهبية") خلال لقائها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، بحسب ما أوردت الجمعة صحيفة يابانية.

تايوان

أعطى البرلمان التايواني الضوء الأخضر للحكومة لتوقيع اتفاقات مع الولايات المتحدة تتعلق بأربعة عقود تسلّح، على ما أعلن رئيسه.

الصين

أكدت الصين أن نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ المسؤول عن الشؤون الاقتصادية، سيزور فرنسا السبت لإجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.

كوبا

أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، أنّ مسؤولين أجروا محادثات مع ممثلين عن الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

تشيلي

وقعت حكومة الرئيس التشيلي اليميني الجديد خوسيه أنطونيو كاست، مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الخميس للتعاون في توريد المعادن الحيوية النادرة.

أميركا

قُتل شخص يبلغ 41 عاما الخميس بعدما صدم بشاحنته كنيسا يهوديا في ديترويت بولاية ميشيغن الأميركية ما تسبب باندلاع حريق واستدعى استجابة أمنية واسعة النطاق.