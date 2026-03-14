استهداف السفارة الأميركية في بغداد بالطيران المسيّر ردا على اغتيالات في صفوف حزب الله العراقي

استُهدفت السفارة الأميركية ببغداد بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى تصاعد دخان فوق مجمعها في المنطقة الخضراء، وفق مسؤولين أمنيين. ويأتي الهجوم، وهو الثاني منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد ساعات من استهداف قيادي في حزب الله العراقي.

استهدف هجوم بالطيران المسيّر السفارة الأميركية في بغداد، فجر اليوم السبت، في أعقاب ضربتين جويتين في العاصمة العراقية قُتل خلال إحداهما ثلاثة عناصر في كتائب حزب الله، بحسب مسؤولن أمنيين.

وكان العراق على مدى أعوام ساحة لصراع النفوذ بين واشنطن وطهران، وجهدت حكوماته المتعاقبة، منذ الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين في 2003، لتحقيق توازن دقيق في علاقاتها مع القوتين.

ومنذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير، وجدت السلطات في العراق نفسها وسط نزاع لا دور لها فيه، ومن دون قدرة على التأثير.

وشاهد صحافي في وكالة "فرانس برس"، فجر السبت، في بغداد دخانا أسود يتصاعد فوق السفارة الأميركية، الواقعة في المنطقة الخضراء التي تضم بعثات دبلوماسية ومؤسسات دولية وهيئات حكومية.

آثار استهداف السفارة الأميركية في بغداد (Getty Images)

وقال مسؤولان أمنيان لوكالة "فرانس برس"، إن مجمع السفارة استُهدف بطائرة مسيّرة.

وهذا الهجوم هو الثاني الذي يستهدف السفارة الأميركية في بغداد منذ بدء الحرب.

كما تتبنى يوميا فصائل عراقية منضوية ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" تنفيذ عشرات الهجمات على ما سمّته "قواعد العدو"، في العراق والمنطقة.

وفي المقابل، استُهدفت مقرّات تابعة لفصائل عراقية متحالفة مع إيران، تصنّف واشنطن عددا منها بأنها "إرهابية".

وجاء الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد بعد ساعات قليلة من ضربتَين استهدفتا كتائب حزب الله في العراق، أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصرها بينهم قيادي، وفق مسؤولين أمنيين.

وطالت ضربة أولى منزلا في وسط بغداد في منطقة العَرَصات التي تضمّ مقرّات لعدة فصائل عراقية مسلحة حليفة لإيران، وبعد نحو ساعتَين، استهدف هجوم ثان مركبة في منطقة النهروان.

وكان مسؤولون أمنيون قالوا في وقت سابق، إن عنصرَين في كتائب حزب الله قُتلا في الضربتَين، أحدهما في المنزل في وسط بغداد والثاني في المركبة في النهروان.

لكنّ مصدرا في الحشد الشعبي قال لوكالة "فرانس برس" في وقت لاحق، إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى ثلاثة قُتلوا جميعا في الضربة على المنزل في العَرَصات.

وشيّعت كتائب حزب الله، اليوم السبت، في بغداد العناصر الثلاثة بينهم القيادي أبو علي العامري.

وأفادت تقارير إعلامية محلية، بأن الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق، أحمد الحميداوي (المعروف بأبو حسين الحميداوي)، قد أُصيب في الضربة في وسط بغداد.

وعدّ المصدر في الحشد الشعبي، أن هذا الهجوم كان محاولة "اغتيال محددة الهدف".

وقال أحد سكان منطقة العَرَصات، "لم يكن أحد في الحيّ يعلم أن هذا المنزل المتواضع كانت تشغله كتائب حزب الله".