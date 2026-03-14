ترامب يدعو عدة دول إلى إرسال سفن حربية لتأمين الملاحة في هرمز

دعا ترامب دولا عدة إلى إرسال قطع بحرية للمشاركة في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز، في ظل اضطراب حركة الشحن بسبب التصعيد مع إيران. وأعلن أن البحرية الأميركية تعتزم مرافقة السفن التجارية قريبا لحمايتها من الهجمات الإيرانية.

آثار استهداف ناقلة تايلندية في مضيق هرمز، 11 آذار/ مارس (Getty Images)

حض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، دولا أخرى على إرسال سفن حربية لتأمين مضيق هرمز الذي يمر عبره قسم كبير من إمدادات النفط والغاز المُسال، الذي عطّلته إيران ردا على الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال" أنّ "دولا عدة سترسل سفنا حربية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، لإبقاء المضيق مفتوحا وآمنا".

وأعلن أنّ البحرية الاميركية ستبدأ "قريبا جدا" بمرافقة ناقلات النفط لعبور مضيق هرمز الإستراتيجي.

إذ تستهدف طهران المضيق ردا على الضربات الإسرائيلية الأميركية بغرض تعطيل عبوره، وهي إستراتيجية تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي، وممارسة مزيد من الضغط على واشنطن في وقت تواصل أسعار النفط ارتفاعها.

وأضاف ترامب قائلا "لقد دمرنا 100% من القدرات العسكرية الإيرانية، ولكن يسهل عليهم إرسال مسيّرة أو مسيّرتين، زرع لغم أو إطلاق صاروخ قصير المدى في مكان ما على طول الممر المائي أو داخله".

وتابع بقوله "نأمل أن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى (...) إلى إرسال سفن إلى المنطقة؛ لئلا يظل مضيق هرمز مهددا من دولة مقطوعة الرأس".

ولفت الرئيس الاميركي إلى أنّه "في انتظار" القيام بذلك، ستواصل الولايات المتحدة قصف سواحل إيران واستهداف بحريتها.

وأكد أنّه "بطريقة أو بأخرى، سنفتح قريبا مضيق هرمز".

وكان أعلن، الجمعة، أنّ الولايات المتحدة "دمرت تماما" أهدافا عسكرية في جزيرة خرج، الموقع النفطي الحيوي لإيران، مهددا باستهداف منشآت نفطية إذا استمرت طهران في عرقلة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.