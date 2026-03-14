تقرير: إسرائيل تبلغ واشنطن بقرب نفاد مخزونها لاعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية

أورد تقرير أميركي مساء السبت، أن إسرائيل أبلغت واشنطن بقرب نفاد مخزونها من صواريخ اعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية، مع تواصل الهجمات الصاروخية الإيرانية على تل أبيب في ردها على الحرب المندلعة منذ 28 شباط/ فبراير الماضي.

ونقل موقع "سيمافور" عن مسؤول أميركي، قوله إن إدارة ترامب على علم بقدرة إسرائيل المنخفضة منذ شهور؛ مضيفا "هذا أمر توقعناه وقدرناه".

وأكد المسؤول نفسه، أن "الولايات المتحدة لا تعاني من نقص مماثل في الاعتراضات الخاصة بها"؛ ويأتي ذلك وسط مخاوف واسعة من حرب استنزاف مع إيران مما يضع واشنطن في وضع سيئ.

وأضاف "لدينا كل ما نحتاجه لحماية قواعدنا وأفرادنا في المنطقة ومصالحنا"، مشيرا إلى أن إسرائيل "تبتكر حلولا لمعالجة" نقص هذه الصواريخ الاعتراضية.

ولفت التقرير الأميركي، إلى أن لدى إسرائيل طرقا أخرى للدفاع ضد الصواريخ الإيرانية خلال الحرب، بما في ذلك عبر الطائرات المقاتلة، لكن الاعتراضات تعد من أكثر الأسلحة الدفاعية فعالية ضد النيران بعيدة المدى.

وبحسب التقرير الأميركي، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تسعى لبيع أو مشاركة أي من صواريخ الاعتراض الخاصة بها مع إسرائيل، مما قد يشكل عبئا على الإمدادات في البلاد.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر، إن بلاده تمتلك مخزونا "شبه غير محدود" من الذخيرة، فيما قلل محللون من حجم ذلك. فيما ذكر أن الحرب قد تنتهي "قريبا" ووصفها مؤخرا بأنها "رحلة قصيرة الأمد"؛ لكن واشنطن وإسرائيل وإيران أشارت إلى استعدادها للقتال كلما استغرقت الحرب.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت الأسبوع الماضي عن بيع 12 ألف قنبلة متعددة الأغراض وزنها ألف رطل لإسرائيل، وهو ما لم يتطلب موافقة الكونغرس على صفقة البيع بعدما تجاوزت إدارة ترامب ذلك بالإشارة إلى "الطوارئ" القائمة حاليا في ظل الحرب على إيران.