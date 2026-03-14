كيف تتجاوز مسيّرات "شاهد" رخيصة الثمن أنظمة التشويش المتطوّرة؟

تواصل مسيّرات "شاهد" الإيرانية إصابة أهدافها بفضل اعتمادها أنظمة ملاحة بديلة مثل التوجيه بالقصور الذاتي، إضافة إلى تقنيات مضادة للتشويش، وأجهزة استقبال متعددة للأقمار الاصطناعية، ما يصعّب تعطيلها إلكترونيا ويجبر الجيوش على اللجوء إلى إسقاطها بوسائل عسكرية تقليدية.

تمتلك الطائرات المسيّرة الإيرانية من طراز "شاهد" منخفضة الكلفة، تقنيات تمكّنها من تجاوز محاولات التشويش.

الملاحة الذاتية

تشهد منطقة الخليج تشويشا واسعا على إشارات "جي بي أس" بهدف إرباك الجيوش المعادية والطائرات المسيّرة، ما يؤدي أيضا إلى اضطرابات كبيرة في الملاحة البحرية والحياة اليومية، وبالرغم من ذلك، يواصل عدد كبير من المسيّرات إصابة أهدافه.

ويشرح ذلك الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، توماس ويذينغتون، بقوله إنّ "عدم استخدام نظام تحديد المواقع يتيح تجنب هذا التشويش".

ويضيف، أنّ المسيّرة تشغّل جهاز استقبال "جي بي أس" قبل الإقلاع بقليل أو بعده مباشرة لتحديد موقعها.

وبعد ذلك يتولى الجيروسكوب المهمة، إذ يقيس سرعة الطائرة واتجاهها وموقعها استنادا إلى نقطة انطلاقها، وهو ما يُعرف بالملاحة المستقلة بالقصور الذاتي. أي بدون الاعتماد على أي إشارات خارجية، مثل "جي بي أس".

وعند اقترابها من الهدف، يمكن للمسيّرة إعادة تشغيل نظام "جي بي أس"، أو الاستمرار بالملاحة بالقصور الذاتي، لكن مع احتمال انخفاض دقة الإصابة.

آليات مضادة للتشويش

و بحسب تقرير من العام 2023 لمعهد العلوم والأمن الدولي، فقد أظهرت مسيّرات "غيران-2" الروسية من طراز "شاهد"، "نظاما متقدما جدا لإلغاء تشويش الهوائيات، يتيح إزالة إشارات التشويش المعادية مع الحفاظ على إشارة جي بي أس المطلوبة".

كما عُثر على أجهزة مضادة للتشويش في حطام مسيّرة في قبرص خلال الأيام الأولى من الحرب الحالية، وفق مصدر صناعي أوروبي.

ويقول أستاذ الهندسة في جامعة تكساس في أوستن، تود همفريز، إنّ هذه الأنظمة "مجمّعة من قطع متوافرة تجاريا، لكنها تمتلك كثيرا من القدرات الموجودة في تجهيزات ’جي بي أس’ العسكرية الأميركية".

ويؤكد المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، يوري إغنات، أنّ "مسيّرات شاهد جرى تحديثها"، والتصدي لها يتطلب معدات حرب إلكترونية أكثر تطورا وعددا.

المواد المستخدمة

ويشير ويذينغتون إلى، أنّ الرادارات تفضّل "الطائرات المعدنية الكبيرة لأنّ المعدن يعكس طاقة كبيرة نحو الرادار".

وفي المقابل، فإنّ المسيّرات الإيرانية غالبا ما تُصنع من مواد خفيفة تمتص موجات الرادار، مثل البلاستيك أو الألياف الزجاجية، بحسب مذكرة صادرة عن المعهد الملكي عام 2023.

كما أنّ حجمها الصغير وتحليقها على ارتفاع منخفض يسمحان لها بتفادي أنظمة الرصد.

هل تتضمّن مسيّرات "شاهد" أنظمة تحديد موقع أخرى؟

ويثير مراقبون تساؤلات حيال ما إذا كانت إيران تستخدم نظام الملاحة الصيني، "بيدو"، المنافس لنظام "جي بي أس"، إذ إنّ الجمع بين عدة أنظمة يزيد القدرة على مقاومة التشويش.

ويؤكد مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية للتكنولوجيا، سيرغي بيسكريستنو، أنّ ذلك يحدث بالفعل، مضيفا أنّ النُّسخ الروسية تستخدم أيضا نظام "غلوناس"، النظير الروسي لـ"جي بي أس".

ما يجعل مواجهة مسيّرة متصلة بمنظومات عدة أقمار اصطناعية، يتطلّب التشويش على عدّة ترددات في آن واحد.

لكنّ رئيس مؤسسة "ريزيلينت نافيغيشن أند تايمنغ" الأميركية، دانا غارد، يوضّح أنّ "بعض الإشارات أصعب في التشويش من غيرها، لكنّها جميعا قابلة للتشويش".

وتشير شكوك أخرى إلى احتمال استخدام نظام "لوران" للملاحة الراديوية، غير المعتمد على الأقمار الصناعية، والذي طُوّر خلال الحرب العالمية الثانية قبل أن يتراجع استخدامه مع ظهور "جي بي أس".

وكانت إيران أعلنت عام 2016 نيتها إحياء هذا النظام، دون أن يوجد ما يؤكد تشغيله حاليا. ويحتاج هذا النظام أيضا إلى شبكة كبيرة من أجهزة الإرسال الأرضية، وهي أقل سرية وأكثر عرضة للقصف.

كيف يمكن مواجهة مسيّرات "شاهد"؟

لمواجهة هذه المسيّرات، تركز الجيوش على خيار آخر، هو إسقاطها باستخدام المدافع أو الصواريخ أو المسيّرات الاعتراضية أو حتى الليزر، وهي تقنيات تطورها إسرائيل والولايات المتحدة بشكل خاص.

أما فعالية التشويش، فتتوقف أساسا على القدرة على رصد إشارات الراديو الصادرة عن المسيّرة، إن كانت تبث إشارات، كما يوضح ويذينغتون.

وقد أظهرت أوكرانيا أنّ التشويش يمكن أن يكون فعالا، إذ تقول كييف إنّها تمكنت بين منتصف أيار/ مايو، ومنتصف تموز/ يوليو 2025 من تعطيل 4.652 مسيّرة روسية عبر الحرب الإلكترونية، مقابل 6.041 مسيّرة أُسقطت بوسائل تقليدية، من أصل 12.851 مسيّرة، وفق بيانات عسكرية حللتها وكالة "فرانس برس".

وغالبا ما يُستخدم التشويش الإلكتروني والاعتراض العسكري معا لمواجهة هذا النوع من الطائرات.