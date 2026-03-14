بعد استهدافه بهجمات إيرانية: ما مدى أهمية ميناء الفجيرة الإماراتي لسوق النفط؟

يعدّ الميناء ذا أهمية إستراتيجية كبيرة، لكونه أحد أبرز مراكز تخزين وتصدير النفط خارج مضيق هرمز، ما يجعله منفذا حيويا لصادرات الطاقة الخليجية إلى الأسواق العالمية.

سحب من الدخان الأسود تصعد من ميناء الفجيرة، في الرابع من آذار/ مارس (Getty Images)

توقفت بعض عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة الإماراتي، وهو مركز عالمي رئيس لتزويد السفن بالوقود، وتصدير الخام والمحروقات، ​عقب هجوم بطائرة مسيرة واندلاع حريق فيه، اليوم السبت.

ما أهمية ‌ميناء الفجيرة على الصعيد العالمي؟

تشير بيانات شركة "كبلر"، المختصة بتتبّع حركة ناقلات النفط والغاز الطبيعي المُسال والفحم والمواد الخام حول العالم، إلى أنّ متوسط الصادرات من الفجيرة تجاوز 1.7 مليون برميل يوميا من الخام والوقود المكرر العام الماضي، وهو ما يعادل نحو ​1.7% من الطلب العالمي اليومي.

ويتموضع الميناء على خليج عُمان ويبعد نحو 70 ميلا بحريا عن مضيق هرمز، الذي صار في حكم ⁠المغلق بسبب الحرب على إيران، وهو ما زاد من أهمية تدفقات ​الفجيرة إلى السوق العالمية خلال الصراع الحالي.

ووفق البيانات، فقد باع الميناء 7.4 مليون متر مكعب (نحو ​7.33 مليون طن) من الوقود البحري في 2025، ما يجعله رابع أكبر ميناء في العالم بعد سنغافورة وروتردام وتشوشان في الصين.

ما أهمية ميناء الفجيرة لدى الإمارات؟

كانت الإمارات تنتج ​قبل بدء الحرب أكثر من 3.4 مليون برميل يوميا من الخام، ​وتشغّل خط أنابيب بطاقة 1.5 مليون برميل يوميا، يمكنه نقل بعض النفط الخام لتجاوز ‌مضيق ⁠هرمز.

وينقل خط أنابيب حبشان-الفجيرة النفط من حقول أبوظبي إلى الفجيرة، حيث يجري في الميناء تحميل خام "مربان" الإماراتي الذي يباع في الغالب لمشترين في آسيا.

ومع إغلاق هرمز إلى حد كبير أمام الصادرات، فإنّ أي اضطرابات كبيرة في الفجيرة ​ستجبر ثالث أكبر ​منتج للخام في ⁠منظمة البلدان المصدرة للبترول، "أوبك"، على مزيد من التقليص في الإنتاج.

ما أهمية ميناء الفجيرة بالنسبة لأسواق الخام والوقود؟

تبلغ سعة التخزين في ​الميناء 18 مليون متر مكعب، ما يجعله أحد أكبر ​المراكز ⁠العالمية لتخزين الخام والوقود، فضلا عن عمليات المزج.

والمزج في صناعة النفط هو عملية خلط مكونات بترولية مختلفة لإنتاج منتجات نهائية، مثل البنزين ووقود السفن التي ⁠تستوفي ​معايير محددة.

كما تعمل شركات تخزين عالمية كبرى في ​الميناء، منها "في.تي.تي.آي"، و"فيتول"، و"أدنوك"، و"فوباك" وغيرها.

وتضم منطقة الفجيرة للصناعة البترولية أكبر سعة تخزين تجارية ​للمنتجات المكررة في الإقليم.