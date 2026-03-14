موجز أخبار العالم السبت: إيران وأميركا تتبادلان التهديدات بتدمير منشآت النفط وازدياد التوتر العالمي

في ما يلي موجز لأهم أخبار العالم ليوم السبت، يشمل تطورات الحرب على إيران ولبنان، وشهداء في غزة والضفة الغربية، واستهداف دول الخليج، والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع التوترات بين كوريا الشمالية والجنوبية بعد تدريب عسكري شهد حضور الولايات المتحدة.

آثار قصف إسرائيلي عنيف على الضاحية الجنوبية في بيروت (Getty Images)

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أنّ الحرب على إيران "تدخل مرحلة حاسمة"، وذلك مع استمرار الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في بداية أسبوعها الثالث، ورد طهران بتنفيذ هجمات على مواقع وبنى تحتية في الخليج.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وحضّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دولا أخرى على إرسال سفن لتأمين مضيق هرمز، بعد تأكيده أن إيران "هُزمت تماما" في هذه الحرب.

وأفاد الوزير الهندي المسؤول عن النقل البحري، بأن سفينتين ترفعان علم الهند وتنقلان غاز النفط المُسال عبرتا المضيق، وتتجهان إلى موانئ في غرب الهند.

واستهدف هجوم بالطيران المسيّر السفارة الأميركية في بغداد، فجر السبت، بعد ضربتين جويتين في العاصمة العراقية قُتل خلال إحداهما ثلاثة عناصر في كتائب حزب الله الحليفة لإيران، حسبما قال مسؤولون أمنيون لوكالة "فرانس برس".

وقالت دولة الإمارات العربية المتحدة، إن قنصليتها في كردستان العراق استُهدفت بطائرة مسيّرة للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أدّى إلى إصابة عنصرَين من الأمن، وخلّف أضرارا في المبنى.

وتوعّد الجيش الإيراني بتحويل منشآت النفط والطاقة المرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة "إلى رماد"، ردا على تهديد ترامب بمهاجمة البنية التحتية النفطية لطهران في جزيرة خرج.

وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أن البنى التحتية النفطية في جزيرة خرج التي تضم منشآت نفطية إيرانية إستراتيجية في الخليج لم تتعرض لأي أذى، عقب غارات جوية أميركية، الجمعة، استهدفت مواقع عسكرية قال ترامب إنها "دمرتها بالكامل".

وبعد ساعات من ضربة الأميركية التي استهدفت الجزيرة شوهد دخان يتصاعد من ناحية منشأة طاقة رئيسية في الإمارات، في ما بدا أنه أحدث هجوم يستهدف منشآت النفط في الخليج.

ودعت القوات المسلحة الإيرانية السكان المقيمين في جوار موانئ الإمارات إلى الابتعاد عنها، معلنة أنها أهداف مشروعة لها.

وأعلنت قطر أنها اعترضت صاروخين بعد دوي انفجارات في الدوحة، بعدما أعلنت وزارة الداخلية القطرية إخلاء عدد من المناطق الرئيسية.

وسمع مراسلو وكالة "فرانس برس" دوي انفجارات في أجواء القدس، بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه رصد صواريخ أطلقت من إيران.

ومن جهته أعلن الجيش الأردني، أن سلاح الجو الملكي تصدى خلال الأسبوع الثاني من الحرب لـ79 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقتها طهران ضد "مواقع حيوية" داخل المملكة.

ودعت حركة حماس إيران لعدم استهداف "دول الجوار" في منطقة الخليج، داعية دول المنطقة إلى التعاون لوقف الحرب.

وأصدر الجيش الإسرائيلي من جهته أوامر لسكان منطقة صناعية في غرب تبريز شماليّ إيران، بإخلاء المنطقة تحسبا لأعمال عسكرية "خلال الساعات المقبلة".

وأعلنت وزارة التراث الثقافي والسياحة الإيرانية، تضرر 56 متحفا وموقعا تاريخيا على الأقل في أنحاء إيران، جراء القصف الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية.

وأعلن رضا بهلوي نجل الشاه المخلوع، استعداده لقيادة البلاد "بمجرّد سقوط الجمهورية الإسلامية".

لبنان

تستمر الغارات الإسرائيلية على بيروت ومناطق في جنوب لبنان، فيما أكد حزب الله استعداده "لمواجهة طويلة" في ظل تهديدات إسرائيلية بحملة برية، في اليوم الثالث عشر من الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إسرائيل إلى القبول بإجراء "محادثات مباشرة" مع الحكومة اللبنانية ومختلف مكونات المجتمع، معربا عن استعداده لتسهيلها واستضافتها في باريس.

وأسفرت غارة إسرائيلية في جنوب لبنان عن استشهاد 12 من الطاقم الطبي لمركز للرعاية الصحية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

واستشهد 26 عاملا صحيا وجرح 51 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على لبنان منذ اندلاع الحرب، بحسب الوزارة.

كما استهدفت غارة إسرائيلية مبنى سكنيا في إحدى ضواحي شمال بيروت كان قد استُهدف أيضا في اليوم السابق، وفق وسائل إعلام لبنانية.

فلسطين

وأفاد الناطق باسم هيئة الدفاع المدني في قطاع غزة، بأن 6 فلسطينيين استشهدوا إثر ضربات جوية شنها الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة حتى صباح السبت.

وأُصيب 5 فلسطينيين بجروح في الضفة الغربية المحتلة، في هجوم جديد نفذه مستوطنون إسرائيليون، بحسب مصادر فلسطينية.

سورية

أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن قوات الجيش تسلمت قاعدة عسكرية في شمال شرق البلاد، بعدما انسحبت منها القوات التابعة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" بقيادة واشنطن.

هولندا

وقع انفجار ليل الجمعة السبت عند الجدار الخارجي لمدرسة يهودية في العاصمة الهولندية أمستردام، وفق ما أعلنت رئيسة بلدية المدينة، فيمكه هالسيما، منددة بما وصفته بـ"عمل عدواني جبان" بحق اليهود في هولندا.

أوكرانيا

قُتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح في هجوم روسي على مناطق أوكرانية عدة، بينها العاصمة كييف حيث استُهدفت منشآت للطاقة، وفق ما أعلنت السلطات السبت.

كوريا الجنوبية

أطلقت كوريا الشمالية نحو 10 صواريخ بالستية باتجاه بحر اليابان، اليوم السبت، وفق ما أعلنت سيول التي تُجري هذا الأسبوع مناورات عسكرية سنوية مشتركة مع واشنطن أثارت غضب بيونغ يانغ.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، كيم مين-سيوك، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يعتقد أن اجتماعا مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيكون "جيدا".

باكستان

قال الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، إن حركة طالبان الأفغانية "تجاوزت الخط الأحمر" بإطلاقها ما وصفها الجيش بأنها "مسيّرات بدائية" ضد أهداف مدنية في باكستان.

فرنسا

تبدأ الإثنين في فرنسا وللمرة الأولى، محاكمة غيابية لشخص يشتبه في مشاركته في الإبادة بحق الاقلية الإيزيدية في سورية، هو الجهادي الفرنسي، صبري الصيد، الذي يعتقد أنه قتل.