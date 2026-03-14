هل تهيمن الحرب على إيران على لقاء ترامب وشي جينبينغ المرتقب؟

من المتوقع أن تحضر الحرب على إيران بقوّة في اللقاء المرتقب بين ترامب ونظيره شي جينبينغ في بكين نهاية الشهر الجاري، وسط توقعات بأن يتصدر الصراع وتداعياته جدول أعمال القمة، إلى جانب تمديد الهدنة التجارية بين الطرفين.

قبل أسبوعين فقط من زيارة الرئيس الأميركي لبكين، تفرض الحرب على إيران نفسها على اجتماع دونالد ترامب المرتقب مع شي جينبينغ، لا سيّما مع استمرار الغموض بشأن أهداف واشنطن منها، وتأثير تداعيات الحرب على اقتصاد الصين.

ويتوقع محللون، أن يسعى الطرفان خلال زيارة ترامب الأولى للصين في ولايته الثانية، إلى تمديد الهدنة التي توصّل إليها الرئيسان في سيول، في تشرين الأول/ أكتوبر، على صعيد الحرب التجارية بينهما.

وبالرغم من هذه التوقعات، تحيط شكوك كثيرة بأهداف الزيارة، فبينما أعلن البيت الأبيض أنها ستجري من 31 آذار/ مارس إلى الثاني من نيسان/ أبريل، لم تؤكد بكين أيا من المواعيد المذكورة.

موضوع الحرب على إيران قد يهيمن على اللقاء

وتعدّ الحرب وتداعياتها من المواضيع الأكثر حساسية التي ستخيّم على هذا الاجتماع.

وفي ذلك قال الأستاذ في كلية "إس. راغاراتنام للدراسات الدولية" في سنغافورة، بنجامين هو "إذا استمرّت هذه الحرب حتى نيسان/ أبريل، فإنّها ستكون محور النقاش الرئيسي في اجتماع ترامب مع شي".

وكانت الصين قد ندّدت بالضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أدت إلى اندلاع حرب واسعة النطاق، وتسبّبت في "أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية"، وفق وكالة الطاقة الدولية.

ومن تداعيات الحرب، تعطيل إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي، الذي وفّر قبل الحرب معبرا لنحو 20% من النفط والغاز الطبيعي المُسال في العالم.

الأمر الذي يؤثر على الصين تأثيرا مباشرا، إذ إنّ أكثر من نصف وارداتها من النفط الخام المنقول بحرا تأتي من الخليج وتمر في معظمها عبر المضيق، وفقا لشركة "كبلر" للتحليل، المختصة بتتبّع حركة ناقلات النفط والغاز الطبيعي المُسال والفحم والمواد الخام حول العالم.

وبالرغم مما جرّته الحرب على الصين، فقد تجنّبت بكين القيام بأي إجراء ملموس لمساعدة طهران حليفتها التاريخية، فيما من المتوقع أن تستمر في الحفاظ على مسافة من هذا النزاع، وفقا لمحللين.

وبدلا من أداء دور الوسيط، يترجّح أن ينتهز شي جينبينغ القمة لعرض نفسه في صورة رجل دولة يسعى إلى تحقيق الاستقرار، على نقيض الاضطرابات التي سببها ضيفه، دونالد ترامب، في العالم.

هل تتصادم أميركا والصين بسبب تايوان؟

وفي سياق الزيارة نفسها، قال مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس" مشترطا عدم كشف هويته، إنّ "الرئيس الأميركي يتطلّع للذهاب إلى الصين، حيث سيناقش مع الرئيس شي جينبينغ مجموعة من القضايا المهمة لأكبر اقتصادين في العالم".

وفي إشارة إلى أنّ الطرفين يريدان تحضير الأجواء لعقد هذه القمة، يلتقي وزير المالية الأميركي، سكوت بيسينت، نائبَ رئيس الحكومة الصينية، هي ليفينغ، في باريس نهاية هذا الأسبوع.

وقال البروفسور وو شينبو من جامعة فودان الصينية، إنّ الاجتماع سيهدف على الأرجح إلى تحديد الإعلانات الاقتصادية التي من المتوقع أن تختتم بها القمة.

ومن جانب آخر، تواجه هذه المحادثات تحديات كبيرة، خصوصا مع إعلان واشنطن في وقت سابق هذا الأسبوع أنّها ستباشر تحقيقات تجارية بشأن عدة دول، من بينها الصين، كمقدمة لفرض تعرفات جمركية جديدة محتملة، بعد عام من الحرب التجارية بين البلدين، وذلك بمبادرة من الرئيس الأميركي.

وتمثّل تايوان تحديا كبيرا كذلك لاستمرار الوفاق بين البلدين، إذ تعتبر الصين هذه الجزيرة جزءا من أراضيها، ولا تستبعد استخدام القوة لضمها، في حين تُعدُّ واشنطن الداعم الأهم لها وأكبر مزوّد لها بالأسلحة.

وفي السياق، يرى مسؤولون أميركيون أنّ شي جينبينغ قد يشنّ هجوما على تايوان في العام 2027، فيما أعلن ترامب مؤخرا أنّه سيقرّر قريبا ما إذا كان سيرسل فرقا عسكرية إلى الجزيرة، رغم أنّ شي حذره من القيام بخطوة كهذه.