واشنطن ترسل مزيدا من مشاة البحرية والسفن إلى الشرق الأوسط

أرسلت واشنطن حاملة الطائرات "يو إس إس تريبولي" وما عليها من قوات المارينز، ونحو 2500 من مشاة البحرية والبرية على متن 3 سفن على الأقل إلى منطقة الشرق الأوسط.

أفادت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، بأن الولايات المتحدة أرسلت مزيدا من قوات المارينز والسفن إلى الشرق الأوسط بعد أسبوعين من الحرب التي شنتها مع إسرائيل على إيران.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس تريبولي" المتمركزة في اليابان وما عليها من قوات المارينز، في طريقها إلى المنطقة، بينما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن نحو 2500 من مشاة البحرية على متن ثلاث سفن على الأقل يتجهون إلى الشرق الأوسط.

من جانبها، ذكرت شبكة "سي إن إن"، أن القوة المرسلة هي وحدة بحرية استكشافية وتضم عادة نحو 2500 جندي من مشاة البحرية والبحارة.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن طلب إرسال تعزيزات صدر عن القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، ووافق عليه وزير الحرب بيت هيغسيث.

وأضافت أن في المنطقة قوات من مشاة البحرية تدعم الهجمات على إيران.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 شباط/ فبراير على إيران التي ردت بدفعات من الطائرات المسيرة والصواريخ، فضلا عن مهاجمة سفن في مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من النفط والغاز العالميين.

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن المرشد الأعلى وأبرز قادة إيران

عرضت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، ومسؤولين كبار آخرين.

وشملت القائمة التي نشرتها وزارة الخارجية ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" عشر شخصيات، من بينها وزير الداخلية ووزير الاستخبارات والأمن الإيرانيين.

وقالت وزارة الخارجية، إن "هؤلاء الأفراد يديرون ويوجّهون عدّة عناصر في الحرس الثوري الإيراني الذي يخطّط وينظّم وينفّذ (عمليات) إرهاب في العالم".

وحضّت من لديهم معلومات في هذا الخصوص على تقديمها عبر شبكة "تور" أو خدمة "سيغنال"، مشيرة إلى أن "هذه المعلومات قد تجعلكم أهلا لنقل مكان إقامتكم وللحصول على مكافأة".

يُقدّم البرنامج "مكافآت من أجل العدالة" مبالغ مالية مقابل معلومات استخباراتية، بما في ذلك المساعدة في تحديد مكان أي شخص تتهمه الولايات المتحدة بالعمل ضدها أو المساعدة على مقاضاته.

واغتيل المرشد الإيراني علي خامنئي والد مجتبى في هجمات أميركية – إسرائيلية مع بدء الحرب آنذاك.