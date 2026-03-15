إعادة انتشار للقوات الإسبانية في العراق بسبب "تدهور الوضع الأمني"

قرّرت إسبانيا إجراء عملية إعادة انتشار "مؤقتة" لعسكرييها المتواجدين في العراق، وذلك بسبب "تدهور الوضع الأمني" نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع، الأحد، دون أن توضح مكان التموضع الجديد.

وأوضحت في بيان أن "إسبانيا قررت المضي قدما في عملية إعادة انتشار مؤقتة لمجموعة العمليات الخاصة، بانتظار تطور الأوضاع، وذلك بسبب تدهور الوضع الأمني حاليا، واستحالة مواصلة تنفيذ المهام الموكلة".

وتابعت أن كل عناصر قواتها "متواجدون حاليا في أماكن آمنة"، مشيرة إلى أن العملية تمت "بتنسيق وتعاون وثيقين مع السلطات العراقية".

وبحسب بيانات هيئة الأركان الإسبانية، ينتشر نحو 300 عسكري في العراق. ويشارك نحو 180 من هؤلاء في عمليات قوات التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. والجيش الإسباني منخرط في عملية قوات التحالف منذ العام 2015، كما يشارك في مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق.

وشددت الوزارة على أن "التزام إسبانيا مع التحالف الدولي، وبما يسهم في استقرار العراق، يبقى راسخا، إلا أن تقلب الأوضاع وهشاشتها في المنطقة يفرضان اتخاذ هذا القرار".

وطاولت الحرب التي اندلعت في 28 شباط/فبراير، جراء ضربات أميركية-إسرائيلية ضد إيران، العراق أيضا، حيث قُتل 49 شخصا على الأقل منذ بدء النزاع، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات فصائل مسلّحة موالية لإيران والمصادر الرسمية.

وتشمل الحصيلة جنديا فرنسيا قُتل في هجوم بمسيّرة في إربيل، بإقليم كردستان في شمال البلاد.

من جهته، أعلن الجيش الأميركي، الجمعة، مقتل ستة أشخاص في حادث طائرة للتزوّد بالوقود في الجو.

وجدّدت الحكومة الإسبانية، التي يرأسها بيدرو سانشيز، معارضتها للحرب، معتبرة أنها "تدخل عسكري غير مبرر وخطير يتجاوز القانون الدولي".

وأثار موقف مدريد حفيظة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.