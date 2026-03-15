إيران: استشهاد 223 امرأة وأكثر من 200 طفل منذ بداية الحرب

تضررت مئات المرافق الصحية والمدارس والمستشفيات، فيما تستمر جهود الكوادر الطبية والإغاثية في تقديم الخدمات الطارئة وسط ظروف أمنية صعبة، فيما أجبرت الهجمات الأميركية والإسرائيلية آلاف العائلات على اللجوء إلى ملاجئ مؤقتة في طهران ومحافظات أخرى.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن أكثر من 200 طفل و223 امرأة استشهدوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، مشيرة إلى أن 153 مركزا صحيا تعرض للتخريب خلال الفترة نفسها.

كما تجاوز عدد الجرحى 17 ألف جريح خلال أسبوعين من الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، منهم 1,682 ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينما تماثل للشفاء 14,509 جرحى وغادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم. وأُجريت 678 عملية جراحية خلال الأيام الماضية.

ولفتت الوزارة إلى أن 13 من العاملين في القطاع الصحي استشهدوا أثناء تأدية مهامهم، وأصيب 79 آخرون بجروح متفاوتة، فيما لحقت أضرار بـ25 مركزا علاجيا و145 مركزا صحيا في مختلف المحافظات، كما استهدفت 21 قاعدة إسعاف و18 مركبة إسعاف بشكل مباشر.

وأكدت الوزارة أن الكوادر الطبية والإغاثية في حالة استنفار كامل، وأن منظومة الطوارئ تعمل بطاقتها القصوى لضمان استمرار تقديم الخدمات بالرغم من الظروف الأمنية الصعبة.

من جهة أخرى، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند، إن أكثر من 21,720 منطقة مدنية تعرضت للاستهداف خلال 14 يوما من العدوان، بما في ذلك خروج 9 مستشفيات عن الخدمة وتعرض 69 مدرسة للقصف.

وأضاف المستشار الإعلامي لوزير العلوم الإيراني، محمد علي دادغسترنيا، أن 33 طالبا جامعيا استشهدوا جراء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على البلاد.

وفي سياق التهجير الداخلي للسكان، أفاد المتحدث باسم بلدية طهران، محمد خاني، بأن 899 عائلة تضم 2,854 فردا وزعت على 12 فندقا لتوفير الإقامة المؤقتة، مشيرا إلى تعرض 349 نقطة في العاصمة لأضرار نتيجة القصف.

وأوضح أن 81 محطة مترو وعدداً من المدارس والمباني التجارية تم تحديدها كملاجئ مناسبة للسكان، منها 32 محطة مترو جاهزة حاليا لتأمين الإيواء لمن يحتاجه.