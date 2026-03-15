الحرب تفاقم من خطر الجفاف الذي يهدّد حياة الملايين في إيران ودول الخليج

تحذّر تقارير من أنّ الحرب على إيران بدأت تشهد استهداف البنية التحتية للمياه، بعد تبادل اتهامات باستهداف محطات تحلية في جزيرة قشم والبحرين، ما يثير مخاوف من تهديد إمدادات المياه لملايين السكان في الخليج.

أعدّ "عرب 48" هذه المادة استنادا إلى تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز" وآخر في مجلّة "فورين بوليسي"، تناولا أزمة المياه في إيران ودول الخليج العربية.

كشفت الحرب على إيران عن خطورة أزمة المياه في البلاد، التي كانت قد وصلت قبل الحرب إلى مستويات خطيرة بسبب التغيّر المناخي، والاستخدام الزراعي المفرط، واتهمت إيران الولايات المتحدة بقصف محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم أدت إلى قطع المياه عن 30 قرية، وقد أثار هذا الحادث، وما أعقبه من قصف إيراني لمحطة تحلية مياه في البحرين، مخاوف من أن تؤدي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى هجمات أوسع نطاقا تستهدف البنية التحتية الحيوية للمياه في منطقة الخليج، ما يهدد حياة الملايين من السكان الذين يعتمدون على تحلية المياه للشرب والتعقيم والوقاية من الأمراض.

استهداف البنية التحتية للمياه يهدّد حياة الملايين في الخليج

لفت تقرير في مجلّة "فورين بوليسي" إلى تغيّر في مراتب الخطورة في الحرب الجارية على إيران، وذلك بعد اتهام إيران الولايات المتحدة بقصف محطة لتحلية المياه، ومهاجمة منشأة مشابهة في البحرين، فيما حذّر خبراء من تحوّل البنية التحتية المدنية إلى أهداف عسكرية مقبولة، لما يسبّبه ذلك من كوارث إنسانية.

وجاء في التقرير "على مدى عقود، ظل العالم ينظر إلى الصراع في الشرق الأوسط من خلال عدسة مألوفة، (تشمل) أسعار النفط، ومدى الصواريخ، ولغة الردع الجامدة. غير أنّ الخطر الأكبر في الحرب الحالية قد يكمن في مكان آخر، فالبنية التحتية التي تبقي المدنيين على قيد الحياة، عبر توفير المياه والكهرباء والصرف الصحي، أصبحت الآن هدفا لسلاح الجو الأميركي".

وتطرّق التقرير إلى ما يمثّله تبادل الهجمات على محطتين لتحلية المياه بقوله، إنّه "يشير إلى أنّ البنية التحتية للمياه قد دخلت بالفعل في دوامة الردود الانتقامية المتبادلة".

ونبّه إلى إنّ "النفط (الذي يعدّ نقطة قوّة الخليج) لا يمكنه إرواء عطش طفل، أو الحفاظ على نظافة مستشفى، أو منع تفشي الأمراض عند تعطل شبكات الصرف الصحي، الماء وحده هو من يفعل ذلك".

وتُشير وكالة الطاقة الدولية إلى أنّ المياه المحلاة تلبي معظم احتياجات المياه اليومية في دول تشمل؛ قطر والكويت والبحرين وعُمان والسعودية.

كما يشير تقرير للبنك الدولي إلى أنّ ما يقرب من 44% من طاقة تحلية المياه العالمية تتركز في سوق دول مجلس التعاون الخليجي.

الأمر الذي "خلق... ثغرة أمنية ذات أبعاد هائلة... ما يعني أنّ توجيه ضربة لشبكة الكهرباء أو إمدادات الوقود أو الخدمات اللوجستية المرتبطة بها، يمكن أن يؤدي إلى قطع خدمة المياه بنفس فعالية توجيه ضربة مباشرة للمحطة نفسها". الأمر الذي "يمكن أن يتسبب في أزمة إنسانية تؤثر في (حياة) الملايين".

استهداف أميركي إسرائيلي لمخازن النفط في طهران

وفي السياق، حذّر مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة، كافيه مدني، من أنّ "الضربة التي أُفيد بوقوعها في (جزيرة) قشم يجب أن تُفهم بوصفها جرس إنذار إقليمي".

وكما يوضح، فإنّ "الملايين في أنحاء الشرق الأوسط يعتمدون على تحلية المياه، وأي ضرر يلحق بالبنية التحتية للمياه، سواء كان متعمدا أو عرضيا، يخلق سابقة خطيرة. فبمجرد انكشاف أنظمة المياه المدنية في الحرب، تصبح الجدلية حول الدوافع أقل أهمية من النتائج؛ إذ يفقد الناس قدرتهم على الوصول إلى مياه الشرب، وتخطو المنطقة، غير المستقرة أصلا، خطوة أخرى نحو أزمة إنسانية كان من الممكن تلافيها".

كما حذّر التقرير من السابقة التي نُسبت إلى الولايات المتحدة بقصفها محطة تحلية المياه في جزيرة قشم، وذلك لأنّه "بمجرد أن يهاجم أحد الأطراف بنية تحتية للمياه، أو يُنظر إليه على أنه فعل ذلك، تنخفض العتبة أمام الجميع. والأهداف التي كانت تُعدُّ ذات يوم شديدة الحساسية لدرجة تمنع المساس بها، قد تبدأ في الظهور كأوراق ضغط".

الحرب تفاقم أزمة المياه المتجذرة في إيران

جاءت الحرب في حين ترزح طهران تحت وطأة سنوات من الجفاف. فقد انخفض معدل هطول الأمطار في البلاد إلى 45% دون المستويات المعتادة، في أواخر العام الماضي، كما كانت السدود والخزانات التي تمد العاصمة بالمياه تعمل بأدنى سعة لها.

وقد ذكرت منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية، حينذاك، أنّ المدن أصبحت على شفا ما سمّته "ساعة الصفر المائية"، وهي النقطة التي تتوقف عندها شبكات الإمداد تماما عن العمل. وظهرت خطورة الوضع حين اقترح رئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان، نقل العاصمة، مشيرا إلى أنّ تضاؤل إمدادات المياه والضغوط البيئية الأخرى جعلت "المدينة غير صالحة للسكن".

وفي حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال الشريك المؤسس لمركز المناخ والأمن، فرانشيسكو فيميا، "إنّ الأمطار الغزيرة التي هطلت في ديسمبر لم تخفف المعاناة إلا قليلا؛ لأنها سقطت على تربة جافة ومتدهورة تفتقر إلى القدرة على امتصاص مياه الأمطار".

وأضاف قائلا "لم تساهم تلك الأمطار في تعويض مخزون طبقات المياه الجوفية في إيران، ما ترك البلاد في حالة مستمرة من الإجهاد المائي الشديد".

وبحسب الصحيفة، فقد "لعب التغيّر المناخي دورا في ذلك، إذ أصبحت دورات الجفاف أكثر تكرارا وشدة، وسجل العام الماضي واحدة من أكثر الفترات جفافا في إيران منذ 20 عاما".

ولفتت الصحيفة كذلك إلى تأثير ظواهر جوية متطرفة في جفاف الجمهورية الإيرانية، منها "موجة الحر التي ضربت البلاد في عام 2023، وأدت إلى إغلاق شامل لمدة يومين حين بلغت درجات الحرارة 50.5 مئوية".

مضيفة أنّها ساهمت في تفاقم نقص المياه، إضافة إلى تراجع معدلات ذوبان الثلوج في الجبال التي تمثّل المصدر الرئيس لتغذية الأنهار.

نهر زيادنة بعد جفافه، أصفهان (Getty Images)

وأشار خبراء للصحيفة بأنّ للنظام الإيراني دور في مفاقمة الأزمة، وذلك بتسريعهم بناء السدود والخزانات سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي المائي، بعد الثورة في عام 1979.

وقال الأستاذ المشارك في السياسة والعلاقات الدولية بجامعة فلوريدا الدولية، إريك لوب، "لقد كانت الأولوية للسلطة والربح، بدلا من التركيز على ما هو منطقي من الناحية البيئية أو المائية". مضيفا أنّ العديد من تلك الخزانات تقف شبه فارغة اليوم.

كما لفتت الصحيفة إلى سبب آخر من أسباب تسارع الجفاف، وهو استنزاف المياه الجوفية السريع، إذ "كشفت دراسة أجريت عام 2024 على 1700 احتياطي مائي في 40 دولة، أنّ 32 من بين أكثر 50 طبقة مياه جوفية استنزافا (عبر الإفراط في الضخ) حول العالم موجودة في إيران".

وقال مدير مركز الأمن المائي العالمي بجامعة ألاباما، مايكل س. غريمليون، إنّ "تدمير محطة تحلية المياه في قشم قد يكون له تأثير متواضع فقط على أزمات المياه في البلاد، لكنّ استمرار ندرة المياه في إيران، مقترنا بالدمار الاقتصادي الناجم عن الحرب، قد يؤدي إلى نقص في الغذاء ويدفع السكان إلى الفرار من منازلهم".

وأضاف قائلا "في المستقبل القريب على الأقل، لن تنجلي أزمة الجفاف من تلقاء نفسها قريبا"، مؤكدا أنّها "ستتسبب في الكثير من المشكلات".

سقوط النظام الإيراني لن يحل مشكلة الجفاف

وأشار التقرير المنشور في مجلّة "فورين بوليسي" إلى أنّ سقوط النظام الإيراني في هذه الحرب، إن حدث، فلن يكون حلّا للأزمة التي تهدّد ملايين الإيرانيين.

فوفق خبراء؛ "لو تحقق سيناريو سقوط النظام الإيراني في نهاية المطاف، فإن هذه الحرب ستجعل تعافي إيران أكثر صعوبة؛ فعقود من الإدارة المائية السيئة، والدمار البيئي، والتحلل المؤسسي، قد دفعت البلاد بالفعل إلى حافة الانهيار الشامل. والآن تهدد الحرب بتعميق ذلك الضرر من خلال فقدان البنية التحتية، والتلوث الصناعي، وانقطاع الطاقة، وتدهور الصحة العامة".

وختم التقرير بأنّ "التغيير السياسي، إذا حدث، لن يمحو تلك الأعباء بطريقة سحرية، بل سيرثها. وأي حكومة قادمة، مهما كانت طبيعتها، ستحاول ترميم بلاد... تعرضت لمزيد من التدمير بسبب الحرب".