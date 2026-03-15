رغم القصف الأميركي... ناقلات النفط تواصل التحميل في جزيرة خرج الإيرانية

صور أقمار اصطناعية تُظهر استمرار حركة ناقلات النفط في ميناء جزيرة خرج، أحد أهم منافذ تصدير النفط الإيراني، بعد ساعات من إعلان واشنطن استهداف مواقع عسكرية في الجزيرة.

تواصلت عمليات شحن النفط من جزيرة خرج الإيرانية في الخليج رغم الضربة الأميركية التي استهدفت الجزيرة، بحسب معطيات رصدتها منصات متخصصة في متابعة حركة تجارة النفط العالمية.

وأفاد موقع "تانكر تراكرز"، المتخصص في تتبع حركة ناقلات النفط، بأن صور الأقمار الاصطناعية التي جرى تحليلها بعد الهجوم أظهرت استمرار عمليات التحميل من الجزيرة، حيث كانت ناقلة نفط تقوم بشحن حمولتها.

كما رُصدت سبع ناقلات أخرى في محيط الميناء بانتظار دورها.

وتُعد جزيرة خرج الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا من الساحل الإيراني في الخليج العربي إحدى أهم نقاط تصدير النفط الإيراني، إذ تمر عبرها نسبة كبيرة من صادرات طهران النفطية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن، السبت، أن القوات الأميركية استهدفت الجزيرة الواقعة في الركن الشمالي الشرقي للخليج، زاعما أن الضربة طاولت "أهدافًا عسكرية" فقط.

وأضاف ترامب أن العملية لم تشمل هذه المرة منشآت تصدير النفط في الجزيرة، لكنه حذّر من أن واشنطن قد تدرس استهداف البنية التحتية النفطية في حال أقدمت إيران على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز.

في المقابل، أعلنت السلطات الإيرانية أن الهجوم الأميركي على جزيرة خرج لم يسفر عن وقوع قتلى أو إصابات بين المدنيين أو العسكريين.

ويأتي ذلك في سياق الحرب المتواصلة منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، إذ تشن الولايات المتحدة وإسرائيل عمليات عسكرية ضد إيران، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

كما استهدفت إيران ما تصفه بمصالح أميركية في عدد من الدول العربية، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت عسكرية ومدنية، وفق بيانات صادرة عن الدول التي تعرضت لتلك الهجمات.