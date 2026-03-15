عائلات لبنانية تفترش الشوارع هربًا من الحرب: شاحنة أو شجرة بدل المأوى

تقول السلطات اللبنانية إن الملاجئ الجماعية لا تضم سوى عدد قليل من النازحين، يقدر بنحو 132 ألفا، أما الباقون فهم متفرقون في أماكن أخرى، بعضهم عند أقاربهم، وآخرون في مبان غير مكتملة أو لدى أسر تستضيفهم، والكثير منهم في الشوارع.

يقيم حسين مرتضى وأسرته في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة، فيما لا يقيهم من عاصفة هبت، اليوم الأحد، سوى غطاء مشمع رقيق، إذ لم تعد هناك أي أماكن شاغرة في مراكز إيواء النازحين في مدينة صيدا بجنوب لبنان.

وقال مرتضى، وهو يستخدم خيطا لتثبيت ذلك الغطاء على مؤخرة الشاحنة المتوقفة على شاطئ البحر: "عم بنحط شادر عشان الشتا".

ومن داخل الشاحنة، راح طفل رضيع ينظر إلى الخارج، وتحيط به الوسائد والأغطية وأمتعة أخرى.

وفر مرتضى مع أسرته المكونة من سبعة أفراد من بلدة حناوية، التي تبعد نحو 12 كيلومترا عن الحدود مع إسرائيل.

وقال: "سألتهم في المدارس كذا... امتلوا، كلهن مليانين". وأضاف: "شو بدي أطلب؟ بدي مأوى أنا والأولاد".

واضطر أكثر من 800 ألف شخص، أي قرابة 15 بالمئة من سكان لبنان، إلى الفرار من ديارهم منذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي هجوما على البلاد في 2 آذار/ مارس.

وتقول السلطات اللبنانية إن الملاجئ الجماعية لا تضم سوى عدد قليل من النازحين، يقدر بنحو 132 ألفا، أما الباقون فهم متفرقون في أماكن أخرى، بعضهم عند أقاربهم، وآخرون في مبان غير مكتملة أو لدى أسر تستضيفهم، والكثير منهم في الشوارع.

واضطر محمد مرعي، الذي فر من مدينة النبطية بجنوب لبنان، للاحتماء تحت شجرة على كورنيش بيروت، مستعينا بغطاء بلاستيكي قبل أن تقتلعه الرياح.

وقال، وملابسه مبللة تماما: "هلا ثيابي كلها مياه... وين بدي أروح؟ راح أضل هنا محلي... شو بدي أعمل؟ ما في مأوى غير تحت الشجرة هون".

وأضاف: "ما معي خيمة... ما معي شيء... وضعي المادي كتير سيء، ما في معي مصاري علشان أستأجر بيت".

وأطلقت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، نداء عاجلا لجمع 308 ملايين دولار، لمساعدة لبنان على مواجهة تداعيات الحرب.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، إن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 850 شخصا وإصابة أكثر من 2100 آخرين منذ الثاني من آذار/ مارس، بينهم 107 أطفال و66 امرأة، ولم توضح الوزارة عدد الشهداء في صفوف المقاتلين.