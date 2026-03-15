كيف ردت الدول على دعوة ترامب للمشاركة في فتح مضيق هرمز؟

أطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دعوة لعدد من الدول غير المشاركة في الحرب على إيران، حثّها فيها على تقديم يد العون في فتح مضيق هرمز الذي عطّلت إيران الملاحة فيه، بإرسال سفن حربية لترافق ناقلات النفط والغاز.

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دولا عدة إلى إرسال قطع بحرية للمشاركة في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز، أمس السبت. وذلك في ظل اضطراب حركة الشحن بسبب التصعيد مع إيران، ولقيت الدعوة ردود فعل حذرة حتى الآن، بحسب "نيويورك تايمز".

وكان ترامب قد سمّى كلًّا من الصين وبريطانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت، حثهم فيه على الانضمام إلى جهد مشترك لحماية الممر المائي، الذي يعد شريانا لخُمس إمدادات النفط العالمي.

إنفوغراف يظهر كمية النفط والمنتجات البترولية والغاز المُسال التي تمرّ عبر مضيق هرمز سنويا (Getty Images)

وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنّ إدارة ترامب تخطط لإعلان تحالف دولي لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز.

فيما صرّح مسؤولون أميركيون لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأنّ "مهمة مرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز قد تستغرق أسابيع قبل تنفيذها".

كما ذكرت الصحيفة أنّ الحرب على إيران لن تنتهي قبل مدة تتراوح بين 4 أسابيع و 6 أسابيع، بحسب مسؤولين أميركيين.

وفي ما يلي الردود الرسمية لهذه الدول حتى الآن:

بريطانيا

صرح وزير الطاقة، إد ميليباند، الأحد، بأنّ الحكومة البريطانية تدرس بالفعل "أي خيارات" للمساعدة في استئناف الشحن في المنطقة وتجري محادثات مع الحلفاء، دون الكشف عن تفاصيل. وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، "بي بي سي"، إنّه "من المهم جدا إعادة فتح مضيق هرمز"، لكنّه كرر موقف بريطانيا بأنّ "الطريقة الأفضل والأسهل" لتحقيق ذلك هي خفض التصعيد.

اليابان

يضع الدستور الياباني قيودا على المشاركة العسكرية في الحروب، وحذّر مسؤول ياباني رفيع المستوى من أنّ أي قرار بنشر سفن حربية سيواجه "عقبات شديدة".

وقال رئيس السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، تاكايوكي كوباياشي، للإذاعة العامة اليابانية، "أن أتش كي"، الأحد، إنّ على البلاد أن تكون حذرة. ومن المحتمل أن تُطرح هذه القضية عندما تلتقي رئيسة الوزراء، ساناي تاكايشي، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في واشنطن يوم الخميس.

كوريا الجنوبية

أفاد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، في بيان بأنّه سيجري "اتصالات وثيقة مع الولايات المتحدة"، لكنّه لم يقدم أي التزامات محددة.

الصين

لم تستجب الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، علنا لتصريحات ترامب، لكنّها دعت سابقا إلى وقف الأعمال العدائية.

فرنسا

لم تصدر فرنسا ردا رسميا بعد. وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد ذكر أنّ حكومته ستكون مستعدة لاستخدام بحريتها لمرافقة السفن، ولكن فقط في حال استقرار الصراع.

وكتب ماكرون على وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، أنّه تحدث مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وأخبره أنّ على طهران ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وإعادة فتحه أمام حركة الشحن.