منظمة الصحة العالمية: قصف مستشفى أو مدرسة جريمة حرب وليس "خطأ في الحسابات"

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن قصف المستشفيات أو المدارس وقتل العاملين الصحيين وتجويع المدنيين ليست أخطاء أو أضرارًا جانبية، بل جرائم حرب صريحة، داعيًا إلى تسميتها بمسمياتها وعدم تبريرها أو توصيفها كتكتيكات تفاوضية.

وذكر غيبريسوس في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، الأحد، أن قصف مستشفى أو مدرسة ليس "خطأ في الحسابات".

وشدد على أن قتل موظف في القطاع الصحي ليس "ضررا غير مقصود"، وأن تجويع المدنيين ليس "تكتيكا تفاوضيا".

وأضاف غيبريسوس: "هذه جرائم حرب. نقطة. فلنسمّ الأشياء بمسمياتها".

وكانت إيران قد أعلنت مقتل 168 طالبة في هجوم أميركي إسرائيلي على مدرسة في مدينة ميناب التابعة لمحافظة هرمزغان، وذلك في بداية العدوان المتواصل.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 شباط/ فبراير الماضي هجمات على إيران، قتلت ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم 202 طفل و223 سيدة والمرشد الأعلى علي خامنئي، إضافة إلى أكثر من 15 ألف جريح ودمار واسع.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة 3195، بالإضافة إلى هجمات أخرى قتلت وأصابت عسكريين أميركيين.

كما تشن هجمات تقول إنها على قواعد ومصالح أميركية بدول مجلس التعاون الخليجي الست والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.

واتسعت رقعة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إقليميا، لتشمل لبنان في 2 من الشهر الجاري، ما خلّف مئات القتلى.