موجز أنباء العالم: تصعيد الحرب في الشرق الأوسط وتحركات دولية للاحتواء

طهران

دعت طهران، الأحد، دول العالم للامتناع عن "أي عمل" من شأنه أن يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب، وذلك عقب دعوة أميركية لتأمين الحماية لمضيق هرمز الإستراتيجي، فيما دخلت حرب الشرق الأوسط أسبوعها الثالث.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة نُشرت الأحد، أن الحرب الدائرة بين بلاده والولايات المتحدة وإسرائيل لن تنتهي إلا عندما تتأكد طهران من أنها لن تتكرر.

وجاء ذلك فيما توعّد الحرس الثوري بـ"مطاردة" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقتله.

وأعلن الجيش الإيراني أنه نفّذ غارات بطائرات مسيّرة ضد أهداف عدة في إسرائيل، بينها وحدة شرطة رئيسية ومركزًا للاتصالات الفضائية.

إلى ذلك، اعتقلت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 20 شخصًا للاشتباه بتعاونهم مع إسرائيل، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

في إسرائيل، وافقت الحكومة على تخصيص 2.6 مليار شيكل (827 مليون دولار) لشراء معدات عسكرية "طارئة"، وفق معلومات نشرتها الصحافة الإسرائيلية.

دوليًا، جدّد البابا لاوون الرابع عشر دعوته إلى سلام في الشرق الأوسط، مطالبًا بإنهاء الحرب واستئناف الحوار.

وشدّد وزير أمن الطاقة البريطاني على ضرورة تهدئة الوضع في الشرق الأوسط.

من جانبه، قال مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس إن سيول "تدرس عن كثب" الطلب الذي وجّهه إليها ترامب، من بين دول أخرى، لإرسال سفن لمضيق هرمز بهدف ضمان أمن ناقلات النفط في الخليج.

بيروت/القدس

أعلن حزب الله اللبناني، الأحد، أنه استهدف قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنوب تل أبيب "بصاروخ نوعي".

وجاء ذلك فيما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عدم وجود أي توجه لدى إسرائيل لإجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان لإنهاء الحرب التي بدأت في الثاني من آذار/مارس.

واستشهد أربعة أشخاص على الأقلّ بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، ليل السبت الأحد، إحداها قرب مدينة صيدا، بحسب الوكالة الوطنية ووزارة الصحة، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع إطلاق صواريخ لحزب الله ومقارّ تابعة له.

كذلك، قُتل قيادي في حركة حماس في غارة إسرائيلية على منطقة شرحبيل قرب صيدا في جنوب البلاد، بحسب ما أفاد مصدر في "حماس" وكالة فرانس برس.

بغداد

أعربت السلطات العراقية عن قلقها إزاء الهجمات المتكرّرة بالطيران المسيّر على محيط مطار بغداد الدولي، إذ تهدّد بشكل مباشر سجنًا مشدد الحراسة ليس ببعيد ويضمّ جهاديين.

واشنطن

أعلن البنتاغون هويات ستة جنود أميركيين لقوا حتفهم خلال تحطم طائرة للتزود بالوقود في غرب العراق في وقت سابق من هذا الأسبوع، في حادث قالت السلطات إنه لم يكن ناجمًا عن "نيران معادية".

طمون - الضفة الغربية

شيّع فلسطينيون رجلًا وزوجته وطفليهما الصغيرين قُتلوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما زعمت قوات الاحتلال أنها أطلقت النار على سيارة ردًا على هجوم ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص كانوا على متنها.

غزة

استُشهد أربعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة من عائلة واحدة، في غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي صباح الأحد على مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، وفق ما أعلنت هيئة الدفاع المدني.

وفي وقت لاحق، أفاد مستشفى شهداء الأقصى في وسط القطاع باستشهاد ثمانية من عناصر الشرطة الفلسطينية في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبتهم في بلدة الزوايدة.

بكين

التقى مسؤولون من الصين والولايات المتحدة في باريس لإجراء محادثات تجارية بين البلدين، بحسب الإعلام الصيني الرسمي، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من قمة مرتقبة بين رئيسي البلدين.

كييف

اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حلفاءه الأوروبيين بـ"ابتزاز" كييف لإعادة فتح خط أنابيب دروجبا النفطي الذي ينقل النفط الروسي، كما أعرب عن قلقه من احتمال تخلي الولايات المتحدة عن أوكرانيا بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

إسلام آباد

أعلنت باكستان أنها استهدفت مواقع عسكرية ومخابئ "إرهابية" في قندهار بجنوب أفغانستان.

باريس

تُقام في فرنسا الدورة الأولى من الانتخابات البلدية التي يُدعى حوالى 48,7 مليون ناخب إلى المشاركة فيها، في استحقاق غير محسوم النتائج يشكّل حقل اختبار قبل سنة من انتخابات 2027 الرئاسية، خصوصًا لليمين المتطرّف.

الماتي

بدأ الناخبون في كازاخستان التصويت على إصلاح دستوري واسع تروّج له السلطات على أنه يعزّز مسار الديمقراطية، فيما يبدو أن تعديلات كثيرة فيه ترسّخ صلاحيات الرئيس في أغنى دول آسيا الوسطى.

هانوي

تُقام في فيتنام انتخابات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، في غياب حماسة كبيرة من الناخبين إزاء أعلى هيئة تشريعية في البلد التي تكتفي بتمرير قرارات الحزب الشيوعي الحاكم.

برازافيل

تُقام في جمهورية الكونغو انتخابات رئاسية تبدو محسومة للرئيس المنتهية ولايته دوني ساسو نغيسو، والذي يحكم البلاد منذ حوالى 40 سنة، لكن نسبة الامتناع قد تكون أعلى من المتوقّع.