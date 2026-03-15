وزير الطاقة الأميركي: ارتفاع أسعار النفط "ألم قصير الأمد" يجب تحمّله

حثّ وزير الطاقة الأميركي، سكوت رايت، الأميركيين على تحمّل ارتفاع مؤقت بأسعار الوقود بسبب حرب الشرق الأوسط، مبرّرًا تحرّك ترامب ضد إيران. وتزامن ذلك مع ارتفاع الوقود 25% وخطط دولية لطرح 400 مليون برميل نفط، لتعويض اضطراب الإمدادات عبر هرمز.

حثّ وزير الطاقة الأميركي، سكوت رايت، مواطنيه اليوم الأحد، على تحمّل "ألم قصير الأمد"، جراء ارتفاع أسعار النفط والوقود جراء الحرب في الشرق الأوسط.

وأسفرت الحرب التي أطلقها الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/ فبراير، وردّ طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو دول المنطقة وتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة عالميا، وبلوغها مستويات لم تعهدها منذ أعوام.

وقال رايت في لقاء مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، إنه "كان على الرئيس (دونالد) ترامب، أن يتحرّك الآن... لوقف قتل الجنود الأميركيين، ولوقف زعزعة استقرار المنطقة، ووضع حد لقدرة إيران على تهديد أسواق الطاقة".

وتطرق إلى ارتفاع أسعار موارد الطاقة بالقول "هذا ألم قصير الأمد للانتقال إلى وضع أفضل بكثير، حيث لن يعود بالإمكان احتجاز الشرق الأوسط كرهينة من قِبل دولة مارقة واحدة هي إيران".

ورجّح رايت أن تنتهي الحرب "في الأسابيع القليلة المقبلة، وسنرى تعافيا في إمدادات (الوقود) وانخفاضا في الأسعار بعد ذلك".

وكان ترامب قد تعهّد في حملته التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بخفض تكاليف الوقود للأميركيين. وتُعد هذه القضية محورية بالنسبة للناخبين المدعوين للاقتراع في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وبحسب الاتحاد الأميركي للسيارات، زادت أسعار الوقود بنسبة 25 في المئة في الولايات المتحدة، خلال الشهر الماضي.

وقال ترامب خلال الأيام الأخيرة إن سفنا حربية أميركية قد ترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، داعيا الدول الأخرى إلى المشاركة في خطوة كهذه.

وقال وزير النقل الأميركي شون دافي لقناة "فوكس نيوز" الأحد، إن النفط قد يعاود التدفق عبر المضيق مجددا في حال التوصل الى ترتيبات مماثلة.

وأضاف بشأن متى يمكن البدء في ذلك "ربما خلال يوم، أو خلال أسبوع".

وكالة الطاقة: مخزونات إستراتيجية من النفط في آسيا وأوقيانيا ستطرح فورا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة، الأحد، أن احتياطات من مخزونات النفط الإستراتيجية في آسيا وأوقيانيا ستطرح فورا في الأسواق، على أن تليها في أواخر آذار/ مارس احتياطات أميركية وأوروبية، في ظل ارتفاع أسعار الخام جراء الحرب في الشرق الأوسط.

وأكدت الوكالة في بيان أن الدول الأعضاء عرضت خططا لتنفيذ هذا الإجراء، تُظهر "أنه سيتم توفير مخزونات من قبل الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة في آسيا وأوقيانيا على الفور، في حين ستُتاح مخزونات من أعضاء الوكالة في الأميركيتين وأوروبا ابتداء من نهاية آذار/ مارس".

وكانت الدول الـ32 الأعضاء في الوكالة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اتفقت على طرح نحو 400 مليون برميل من النفط في السوق لتعويض النقص في الإمدادات الناتج عن الإغلاق شبه التام لمضيق هرمز منذ بدء الحرب في 28 شباط/ فبراير.

وستساهم الأميركيتان بـ172,2 مليون برميل، وآسيا وأوقيانيا بنحو 110 ملايين، ومثلها تقريبا من أوروبا.