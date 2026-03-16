ارتفاع سعر النفط بدفع من الحرب في الشرق الأوسط

اندلاع حريق في مستودعات نفط في شهران عقب هجمات إسرائيلية (Getty Images)

واصلت أسعار النفط اتجاهها التصاعدي، الأحد، مدفوعة بالحرب في الشرق الأوسط التي تثير مخاوف من حدوث اضطراب طويل الأمد في الإمدادات العالمية.

وقرابة الساعة 22:45 بتوقيت غرينتش، وبعد دقائق قليلة من افتتاح التداولات في بورصة شيكاغو، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط المعياري الأميركي بنسبة 2,54% ليصل إلى 101,22 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت بحر الشمال المعياري العالمي بنسبة 2,88% ليصل إلى 106,11 دولارات للبرميل.

ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع يبقى أقل حدة مقارنة بعض الارتفاعات المفاجئة التي لوحظت خلال جلسات التداول في الأيام الأخيرة.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا منذ بداية الحرب، مع ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تقارب 50% في أسبوعين.