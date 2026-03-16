ترامب: هاجمنا أكثر من 7 آلاف هدف في إيران... لسنا متأكدين من وجود ألغام في هرمز

ترامب يشدد على أن العمليات العسكرية الأميركية الإسرائيلية المشتركة مع إسرائيل ضد إيران مستمرة "بقوة كاملة"، مدعيًا تدمير سلاح الجو الإيراني ومعظم قدراته الصاروخية ومهاجمة 7 آلاف هدف، وقال إن واشنطن غير متأكدة من أن إيران زرعت ألغام في هرمز.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران مستمرة "بقوة كاملة"، مدعيًا أن القوات الأميركية دمرت سلاح الجو الإيراني وأنظمة الدفاع الجوي التابعة له.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أن العمليات العسكرية نُفذت "بمساعدة إسرائيل"، معتبرًا أن ما يجري هو "ما كان ينبغي القيام به قبل سنوات".

وادعى ترامب أن بعض الدول التزمت بمساعدة واشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز، داعيا المزيد من الدول إلى المشاركة في جهود تأمين الملاحة عبر المضيق.

وقال إن بلاده "ليست متأكدة من وجود ألغام في مضيق هرمز"، مدعيًا أن قواته دمرت 30 سفينة إيرانية متخصصة في زرع الألغام.

وبحسب ترامب، فإن الولايات المتحدة ستزيد إنتاج النفط من فنزويلا في محاولة لتهدئة الأسواق التي تشهد ارتفاع متواصل لأسعار الطاقة في ظل الحرب على إيران.

وادعى أن إطلاق الصواريخ الإيرانية بات محدودًا، قائلاً إن هناك "تساقطًا محدودًا جدًا للصواريخ الإيرانية" بسبب تراجع قدرات إيران الصاروخية.

وشدد على أن القدرات الإيرانية في مجال إطلاق الصواريخ تراجعت بشكل كبير، مشيرًا إلى انخفاض بنسبة 95% في عدد منصات الإطلاق التي تمتلكها إيران.

وأضاف أن القوات المشاركة في الحرب نفذت هجمات على أكثر من 7 آلاف هدف داخل إيران منذ بدء العمليات العسكرية.

وتابع ترامب قائلاً إن الحملة العسكرية تهدف إلى "إزالة التهديد الإيراني"، مدعيًا أن سلاح الجو الإيراني "تفكك"، وأن سلاح البحرية الإيراني "في قاع البحر"، وأن قيادة إيران "تمت تصفيتها"، على حد تعبيره.