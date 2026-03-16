لماذا لن تساعد الصين إيران؟

تراقب الصين قصف الولايات المتحدة وإسرائيل لإيران عن كثب. فبكين، في نهاية المطاف، هي الشريك الأهم لطهران. تقاربت الدولتان بسبب التاريخ والأهداف المشتركة: فكلتاهما تعود جذورها إلى حضارات قديمة رائدة غير غربية، وكلتاهما تعارض النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب اليوم. يرتبط أمن الطاقة في الصين أيضًا بعلاقتها مع إيران. أكثر من 55 بالمئة من إجمالي واردات الصين من النفط في عام 2025 جاءت من الشرق الأوسط (حوالي 13 بالمئة من إيران)، ومعظمها يجب أن يمر عبر مضيق هرمز، وهو الممر المائي الضيق الذي تحدّه إيران. ونظرًا لأن حملة القصف الأخيرة ستعطل إمدادات النفط الإيرانية وقد تقوض الإنتاج في جميع أنحاء دول الخليج، ولأنها قد تعرض قدرة بكين على شحن النفط من المنطقة للخطر، فقد تكهن بعض المحللين بأن بكين ستلجأ إلى مساعدة طهران، إما بتدخل عسكري مباشر أو على الأقل بدعم مادي مثل المعدات والأجزاء ذات الاستخدام المزدوج، على غرار ما قدمته الصين لروسيا في حرب أوكرانيا.

وعلى الرغم من قلق الصين، فمن غير المرجح أن تتدخل. لم تقدم الصين، بعد حرب إسرائيل التي استمرت 12 يومًا ضد إيران في حزيران/يونيو 2025، سوى خطاب دبلوماسي نمطي لدعم الجمهورية الإسلامية. وبالمثل، في تصريحات المؤتمر الصحفي الرسمي لوزارة الخارجية الصينية هذا الأسبوع، كانت أقسى لغة استخدمتها الوزارة في إدانتها لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، بدلًا من إدانتها للحملة الشاملة ضد إيران. إن دعوة الوزارة «للأطراف المعنية بوقف العمليات العسكرية»، وهو طلب يشمل إيران وكذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، ودعمها الصريح لاحترام «سيادة وأمن وسلامة أراضي» دول الخليج، يشير إلى أن الصين تحاول الحفاظ على علاقات جيدة مع دول الخليج بقدر ما تحاول الحفاظ على علاقات جيدة مع إيران.

لقد طال انتظار هذا النهج غير التدخلي تجاه إيران. منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عندما هاجمت "حماس" إسرائيل، ازدادت خيبة أمل بكين في قدرة طهران ومصداقيتها كقوة إقليمية. كما فقد الإستراتيجيون الصينيون ثقتهم بسبب ما يرونه من ميل إيران إلى الاستسلام للمطالب الغربية بدلًا من الرد عليها، كما يتجلى ذلك في رغبتها المستمرة في التفاوض مع واشنطن. في نهاية المطاف، لا ترى بكين تغيير النظام في إيران بوصفه أسوأ سيناريو محتمل؛ فهي مستعدة للعمل مع أي قيادة تظهر بعد الضربات طالما أنها تحمي تدفقات النفط وتعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية المشتركة. لن تضطر بكين إلى إعادة النظر في موقفها المتحفظ والرد بقوة أكبر إلا إذا تعرضت هذه المصالح للتهديد، أو إذا أدت حرب استنزاف طويلة الأمد إلى تعطيل شحنات النفط عبر مضيق هرمز.

فقدان الحظوة

استندت إستراتيجية الصين تجاه إيران دائمًا إلى افتراض أن هذا البلد يمكن أن يكون موطئ قدم لمصالح بكين في الشرق الأوسط. وفي عام 2021، وللتأكيد على تعاونهما المتنامي، وقع البلدان اتفاقية تعاون إستراتيجي لمدة 25 عامًا بقيمة 400 مليار دولار تهدف إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والأمنية. لكن القليل من المشاريع التي صُوّرت في الاتفاق قد تحقق بسبب مخاوف طهران من أن نفوذ الصين من شأنه أن يضر بالسيادة والاستقلال الإيرانيين، وقد شعرت بكين بالإحباط من عدم اتساق طهران وعدم موثوقيتها. والأهم من ذلك، أن الصين قد توصلت إلى أن قوة إيران ومؤهلاتها الثورية مبالغ فيها. يبلغ عدد سكان إيران 10 أضعاف عدد سكان إسرائيل وثلاثة أضعاف عدد سكان المملكة العربية السعودية، لكن ناتجها المحلي الإجمالي أقل من 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل و25 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية. استخدمت إيران، بحسب تقديرات بكين، حروب الوكالة والحرب غير المتكافئة لردع خصومها، الأمر الذي أدى إلى تضخيم قدراتها وإخفاء نقاط ضعفها الداخلية.

ترى الصين أيضًا تباينًا بين هدف إيران الإستراتيجي المتمثل في قيادة ثورة إسلامية والظروف اللازمة لتحقيق ذلك. بحسب التعليقات والتحليلات العامة التي أجراها نيو شينتشون، المدير التنفيذي لمعهد البحوث الصينية العربية في جامعة نينغشيا، فإن الأيديولوجية الإسلامية للنظام الإيراني تمنع التوصل إلى تسويات أو تقديم تنازلات للولايات المتحدة بشأن القضايا السياسية والنووية. لكن بسبب العقوبات المشلّة، فإن تحسين العلاقة مع الولايات المتحدة هو الشرط الأساسي لإيران لتحسين اقتصادها، وتطوير قوتها، وتخفيف الضغط الخارجي الذي يعيق الإصلاح الداخلي. وهكذا فإن إيران عالقة بين معارضتها للولايات المتحدة وحاجتها إلى التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، وبين جذورها الدينية المحافظة وحاجتها إلى الإصلاحات.

كما يرى العديد من المحللين الصينيين أن إيران فشلت في إظهار ما يكفي من العزم لمواجهة خصومها مواجهة مباشرة. فعلى سبيل المثال، عندما اغتالت الولايات المتحدة قاسم سليماني، القائد العسكري الإيراني الأعلى، في عام 2020، وعندما ضربت إسرائيل السفارة الإيرانية في سورية في عام 2024، اعتُبر رد طهران على القواعد الأميركية في العراق وإسرائيل مخيبًا للآمال. كما وجد العديد من المراقبين الصينيين أن الرد الإيراني على حرب الـ12 يومًا، والذي تضمن تقديم تحذير مسبق لقطر والولايات المتحدة قبل إطلاق الصواريخ، كان ضعيفًا وغير فعال بشكل غير متناسب. وصف مستخدمو الإنترنت الصينيون ردود إيران بأنها «انتقام استعراضي». لقد أصبح التشاؤم بشأن مصير إيران جزءًا لا يتجزأ من التقييمات الصينية للشرق الأوسط: ففي الأزمة الحالية، يعرب قادة الرأي الصينيون، مثل الخبير البارز هو شيجين، عن أسفهم للمأزق الذي تواجهه إيران وشعبها الآن، ويلومون طهران على جر البلاد إلى هذا المأزق.

أضعفت معاملة إيران لوكلائها ثقة الصين فيها أكثر. فقد استُهدفت هذه الجماعات منذ عام 2023، وقُضي عليها واحدة تلو الأخرى. على سبيل المثال، نجح الجيش الإسرائيلي في سحق "حماس" و"حزب الله"، ومع ذلك فشلت إيران في تقديم دعم ذي مغزى أو الرد بشكل فعال. شاهدت بكين في ذهول، في كانون الأول/ديسمبر 2024، عندما نفى نائب الرئيس الإيراني محمد ظريف علاقات بلاده مع الجماعات الوكيلة في المنطقة، ما يسمى بمحور المقاومة، وأعلن أن إيران لا تملك أي سيطرة على أفعالهم. ثم، في نيسان/أبريل 2025، أجلت إيران أفرادها العسكريين من اليمن في خضم حملة قصف أميركية، مما يعني التخلي عن حلفائها الحوثيين لتجنب زيادة التوتر مع واشنطن والحفاظ على الأمل في استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.

تشعر بكين أيضًا بخيبة أمل إزاء الإخفاقات الداخلية للنظام الإيراني. على الرغم من أن وسائل الإعلام الحكومية الصينية امتنعت عن انتقاد النظام علنًا، إلا أن مجتمع السياسة الصيني المهتم بالشرق الأوسط يدرك تمامًا سوء صنع القرار والفساد المستشري وسوء الإدارة في طهران. إن قدرة إسرائيل على اختراق جهاز الأمن الإيراني، وهو ما سمح لها باستهداف القادة العسكريين الإيرانيين والعلماء النوويين على نحو فعال خلال حرب الـ12 يومًا، تشير إلى أن العديد من المسؤولين الإيرانيين لا يثقون بنظامهم ومستعدون لبيع بلادهم. يشكك القادة الصينيون في جدوى قيام دولة إيرانية لا يثق بها مسؤولوها أنفسهم.

تعني خيبة أمل الصين من قادة إيران أن بكين ليست معارضة بطبيعتها لتغيير النظام. ولأن أولويتها هي ضمان بقاء إيران شريكًا اقتصاديًا قابلًا للتطبيق، فهي لا تنحاز إلى أي نظام. في الواقع، إذا نجحت الهجمات الأميركية والإسرائيلية في الحد من طموحات إيران العسكرية المارقة، وأعادت البلاد تموضعها كقوة اقتصادية في الشرق الأوسط، فقد يمثل ذلك مستقبلًا تتبناه الصين.

ومن غير المرجح أيضًا أن تحاول بكين دعم النظام الإيراني بسبب علاقة الصين بالولايات المتحدة. فمن المقرر أن يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ في نهاية شهر آذار/مارس 2026، وهو اجتماع يحمل في طياته احتمال التوصل إلى صفقة كبرى بين الولايات المتحدة والصين، قد تؤدي إلى انفراج حقيقي بعد ثماني سنوات مؤلمة من التنافس بين القوى العظمى. لا تريد بكين أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى عرقلة جهودها للعمل مع ترامب.

تغيير الحسابات

يتعلق اهتمام الصين بإيران أولًا وقبل كل شيء بأمن الطاقة. على الرغم من أن الصين قد نوعت مصادر الطاقة لديها واستثمرت بكثافة في الفحم والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، حيث تجاوزت مصادر الطاقة المتجددة النفط لتصبح ثاني أكبر مصدر لاستهلاك الطاقة في الصين، بعد الفحم، في عام 2025، إلا أن النفط لا يزال يؤدي دورًا لا يمكن الاستغناء عنه في اقتصادها. فما تزال الصين تعتمد على النفط المستورد لتزويد طائراتها بالوقود، وتشغيل سفنها، وإنتاج المواد البتروكيماوية. تشير التقديرات إلى أن الصين تمتلك ما بين 1.3 و1.4 مليار برميل من النفط في الاحتياطي، أو حوالي 30 بالمئة من وارداتها في عام 2025، وهو ما يكفي لتحمل اضطراب قصير الأجل في الشحنات من الشرق الأوسط، ولكن ليس اضطرابًا طويل الأجل.

أحد الأمور التي تقلق الصين، والتي قد تؤثر على حسابات بكين وتجبرها على الخروج من الحياد، هو إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي من شأنه أن يقطع أكثر من نصف واردات الصين من النفط. لطالما استبعد المسؤولون التنفيذيون في قطاع النفط الصيني وخبراء الشرق الأوسط احتمال نشوب صراع إقليمي يؤدي إلى إغلاق طويل الأمد لممرات الشحن. ويزعمون أنه إذا أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تعطيل شحنات النفط عبر المضيق، فإن ذلك سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية، وسيظهر حل جماعي بسرعة. فعلى سبيل المثال، خلال حرب الـ12 يومًا، استبعد الخبراء الصينيون استعداد إيران لإغلاق مضيق هرمز لأنهم اعتقدوا أن ذلك سيؤدي إلى استعداء الخليج بأكمله وتقويض إيرادات إيران. استخدمت بكين هذه الحجة لدحض الدعوات المحلية والتكهنات الغربية بشأن إمكانية بناء وجود عسكري صيني في المنطقة.

يخضع الافتراض القائل إن منتجي ومستهلكي الطاقة العالميين لن يسمحوا بانهيار المنطقة للاختبار الآن. تمارس بكين ضغوطًا على طهران لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا وتجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تعرقل شحنات الطاقة. إذا تعرضت إمدادات النفط الصينية من المنطقة للتهديد، فقد تلجأ إلى موردين بديلين، وخاصة روسيا، التي تعد حاليًا مصدرًا لأكثر من 17 بالمئة من واردات الصين من النفط. لكن بكين غير مرتاحة للاعتماد المفرط على أي مورد واحد لأنها تخشى حدوث اضطراب كبير آخر في إمداداتها.

أما الاختبار الأكبر بالنسبة للصين فهو الحرب المطولة. إذا صمد النظام الإيراني أمام القصف الأميركي والإسرائيلي وألحق أضرارًا حقيقية في ضرباته المضادة، فسيخلق ذلك معضلة لبكين. إذا تخلت طهران عن نزعتها إلى الاستسلام، وقاومت، ونجت، فسيكون من الصعب على الصين أن تقف مكتوفة الأيدي وتمتنع عن تقديم المساعدة للنظام. لا تزال إيران شريكًا إقليميًا رئيسيًا للصين. إن رفض تقديم الدعم حتى لو أظهرت إيران عزمها وقدرتها على الصمود أمام الهجمات سيكشف عن عدم التزام الصين. إذا تدخلت الصين، فإن دعمها لطهران قد يعكس ما فعلته لمساعدة روسيا في حرب أوكرانيا: توفير إمدادات من التقنيات والأجزاء ذات الاستخدام المزدوج، مثل الطائرات المسيرة، وشراء النفط الإيراني، وتقديم الدعم التكنولوجي لبناء صناعة الدفاع المحلية في إيران.

كلما طال أمد صمود النظام، كلما اضطرت الصين إلى التدخل ودعمه، الأمر الذي قد يطيل أمد الحرب أكثر. لكن إذا انهار النظام بسرعة مثل نظام بشار الأسد في سورية، أو استقر الوضع بسرعة كما حدث بعد الإطاحة بنيكولاس مادورو في فنزويلا، فمن غير المرجح أن تطيل بكين التفكير في مثل هذه النتيجة. لقد فقدت الصين بالفعل ثقتها في قيادة الجمهورية الإسلامية. المهم الآن هو معرفة كيفية العمل مع أصحاب النفوذ القادمين للحفاظ على تدفق النفط من الشرق الأوسط.

المادّة مُترجمة عن موقع "فورين أفيرز"