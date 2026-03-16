ما آخر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد العالم؟

ارتفعت أسعار النفط بشدة مع اضطرابات الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط بينما بقيت البورصات مستقرة. هجوم مسيّر أشعل حريقا نفطيا بالفجيرة. اليابان تفرج عن احتياطاتها وترفض مع أستراليا تأمين هرمز وسط اتصالات أميركية - صينية وتنديد إيراني رسمي.

إعادة تعبئة أسطوانات غاز بكشمير وسط أزمة إمدادات في البلاد، بسبب الحرب بالشرق الأوسط (Getty Images)

تتصاعد التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط مع دخولها يومها السابع عشر، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعا حادا بفعل اضطرابات الإمدادات، في وقت أبدت البورصات العالمية تماسكا نسبيا، بينما تواصلت التوترات الإقليمية التي تهدد حركة الطاقة والتجارة الدولية.

وفي ما يأتي آخر تطورات التداعيات الاقتصادية العالمية للحرب في الشرق الأوسط في يومها الـ17:

ارتفاع أسعار النفط والبورصات تصمد

تواصل أسعار النفط الصعود، مدفوعة باضطرابات العرض في قطاع المحروقات.

وقبيل الساعة 08,00 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت بنحو 3% ليصل إلى 106,21 دولار للبرميل.

ومنذ بداية النزاع في منطقة الشرق الأوسط، قفز سعره بنحو 40%.

أما خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، الخام المرجعي في السوق الأميركية، فكان يتقدم بنسبة 2,1% إلى 100,78 دولار للبرميل.

وخلال أسبوعين، قفز سعره بنحو 50%.

افتتحت البورصات الأوروبية جلسة الإثنين، على ارتفاع طفيف: باريس متقدمة بنسبة 0,11%، وفرانكفورت 0,14%، ولندن 0,31%.

وفي آسيا، لم تتراجع بورصة طوكيو سوى بنسبة 0,12%، بينما ارتدّت بورصة سيول صعودا بنسبة 1,14%.

الإمارات: حريق في المنطقة النفطية بالفجيرة

تسبب هجوم بطائرة مسيّرة في اندلاع حريق في المنطقة الصناعية النفطية المهمّة في الفجيرة، على الساحل الشرقي للإمارات، بحسب ما أفادت السلطات.

وقال مكتب الإعلام في الفجيرة في بيان، إن حريقا اندلع في المنطقة الصناعية النفطية نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، من دون أن يسفر عن إصابات، مضيفا أن الجهود "متواصلة" للسيطرة على النيران.

بكين وواشنطن "على تواصل"

أما في ما يتعلق بالزيارة المرتقبة لترامب للصين، فقد أعلنت بكين وواشنطن أنهما "لا تزالان على تواصل" بشأن زيارة الرئيس الأميركي، بحسب ما أفاد به الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، الإثنين.

يأتي ذلك عقب تصريحات للرئيس الأميركي قال فيها إنه قد يؤجل رحلة مقبلة إلى بكين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

ولم يتطرق المتحدث لموضوع الضغوط التي يمارسها ترامب على الصين لمساعدته، فضلا عن دول أخرى من أجل فتح مضيق هرمز، لكنه جدّد دعوة بكين إلى وقف الأعمال القتالية.

هرمز: طوكيو وكانبيرا تقولان لا لتأمين المضيق

أعلنت اليابان، الملزَمة بعدم الدخول في أي حرب بموجب دستورها للعام 1947، الإثنين، أنها "لا تدرس" أي عملية للأمن البحري، في وقت يمارس دونالد ترامب الضغوط على حلفائه وعلى الصين لضمان أمن مضيق هرمز.

وفي أستراليا، صرّحت وزيرة النقل، كاثرين كينغ، من جهتها الإثنين، بأن بلادها لن ترسل أي سفينة حربية إلى مضيق هرمز.

استئناف تدريجيّ للرحلات في دبي بعد هجوم بطائرة مسيّرة

أعلنت هيئة الطيران المدني في دبي، الإثنين، "الاستئناف التدريجي لبعض الرحلات من وإلى مطار دبي الدولي"، وذلك بعد ساعات من هجوم بطائرة مسيّرة تسبب في اندلاع حريق في خزان وقود، ما أدى إلى تعليق حركة النقل الجوي.

وقبيل الحرب، كان مطار دبي الأكثر ازدحاما في العالم من حيث حركة السفر الدولية، وهو يشكّل القاعدة الرئيسية لطيران الإمارات، ويضم أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط.

النفط: طوكيو تفرج عن مخزوناتها الاحتياطية

أكدت اليابان، التي تعتمد على نفط الشرق الأوسط لتأمين 95% من وارداتها، أنها ستفرج اعتبارا من هذا الإثنين، عن مخزوناتها الاحتياطية والاستراتيجية من النفط الخام، في بداية خطة عمل دولية تنسقها الوكالة الدولية للطاقة.

وكانت الوكالة قد أوضحت الأحد أن مخزونات دول آسيا وأوقيانوسيا ستُفرج "فورا"، فيما ستُفرج عن مخزونات الأميركيتين وأوروبا "في نهاية آذار/ مارس".

وقد قررت الدول الـ32 الأعضاء في الوكالة، الأربعاء، سحب 400 مليون برميل من النفط من مخزوناتها للتخفيف من حدة الارتفاع الكبير في الأسعار.

ويمثل ذلك أكبر عملية إفراج عن المخزونات تقررها هذه المؤسسة منذ إنشائها قبل أكثر من خمسين عاما.

طهران تندّد بـ"إبادة بيئية"

وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الإثنين، الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مستودعات نفطية تابعة لطهران بأنها "إبادة بيئية".

وقال عبر منصة "إكس"، إن هذه الضربات "تنتهك القانون الدولي وتشكل إبادة بيئية... وإن تلوث التربة والمياه الجوفية قد يترتب عليه عواقب".