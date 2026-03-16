موجز أنباء العالم الإثنين: تهديد إيراني بمواصلة الحرب إلى "أبعد حد" وتوترات تضرب الخليج ومضيق هرمز

أكدت إيران استعدادها للمضي “إلى أبعد حد” في الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، بينما تواصلت الضربات المتبادلة والهجمات في الخليج. وشهدت الإمارات وقطر هجمات وانفجارات، فيما تصاعدت الضغوط الدولية لإعادة فتح مضيق هرمز.

طائرة تستعد للهبوط، وسط تصاعد الدخان من حريق مستمر بالقرب من مطار دبي الدولي (Getty Images)

تتسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط مع دخولها يومها السابع عشر، في ظل تصعيد عسكري متبادل بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، بينما تتواصل الضربات والهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ في عدد من دول المنطقة، وسط مخاوف متزايدة على أمن الملاحة والطاقة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران مستعدة للمضي إلى "أبعد حد" في الحرب المتواصلة منذ 17 يوما مع إسرائيل والولايات المتحدة وواصلت شنّ ضربات في أنحاء المنطقة.

وأضاف عراقجي خلال إحاطة لوزارة الخارجية "أعتقد أنهم استوعبوا الدرس جيدا الآن، وأدركوا نوع الدولة التي يتعاملون معها، دولة لا تتردد في الدفاع عن نفسها، ومستعدة للمضي في الحرب أينما قادتها، ومواصلتها إلى أبعد حد يلزم".

وعبرت ناقلة نفط غير إيرانية مضيق هرمز، وهي تبثّ إشارات عبر جهاز التتبّع للمرّة الأولى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلن مرصد "مارين ترافيك" المتخصص في متابعة الملاحة البحرية، الإثنين.

وحذّر الجيش الإيراني دول المنطقة من أي تعاون مع قناة "إيران انترناشونال" التلفزيونية التي تتخذ من لندن مقرا، مؤكدا أن البنية التحتية المستخدمة لدعم القناة، ستُعدّ هدفا له.

واستهدفت هجمات، الإثنين، مختلف أنحاء الإمارات حيث تسبب استهداف بطائرة مسيّرة باندلاع حريق في خزّان للوقود قرب مطار دبي أدى إلى اضطراب حركة الطيران، بينما قُتل مدني جراء سقوط صاروخ على مركبة في أبوظبي.

كما اندلع حريق في مبنى في أم القيوين بشمال الإمارات، جرّاء هجوم بطائرة مسيّرة.

واستهدف هجوم بمسيّرة، الإثنين، بنية تحتية نفطية على الساحل الشرقي للإمارات، ما تسبب في اندلاع حريق بحسب السلطات المحلية.

وسمعت دوي انفجارات في أنحاء مختلفة من الدوحة، بينما أعلنت وزارة الدفاع القطرية التصدي لهجمات صاروخية.

وندّد الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي، الإثنين، بتواصل "الاعتداءات الإيرانية السافرة" على دول الخليج، داعيين إلى "وقف فوري للتصعيد العسكري"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وشددت قطر على أن الدبلوماسية مع إيران لن تكون ممكنة سوى في حال "أوقفت الهجمات" التي تشنها على الدوحة ودول أخرى في الخليج.

وأعلنت إسرائيل، الإثنين، أنها أطلقت عملية بريّة ضد حزب الله في لبنان، بينما كثّف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الضغط على قوى العالم للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة ضربات على مواقع في إيران في كل من العاصمة طهران وشيراز وتبريز.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وحذر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من أن النازحين في لبنان جراء الحرب مع حزب الله، لن تتاح لهم العودة إلى منازلهم قبل ضمان أمن شمال إسرائيل المحاذي للحدود.

وأعلن رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، أن بلاده تعمل مع حلفائها لوضع خطة "قابلة للتنفيذ" لإعادة فتح مضيق هرمز، مشددا على أنها لن تكون تحت مظلة حلف شمال الأطلسي.

وعدّت ألمانيا أن حلف شمال الأطلسي غير معني بالحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، وذلك بعد تحذير الرئيس الأميركي من عدم مساهمة دول الناتو في فتح مضيق هرمز.

ووصل 20 فردا من طاقم سفينة شحن تايلاندية تعرضت لهجوم في مضيق هرمز إلى تايلاند الإثنين، فيما لا يزال ثلاثة من زملائهم عالقين على متن السفينة في الخليج.

وسيغادر منتخب إيران لكرة القدم السيدات ماليزيا الإثنين على متن رحلة متجهة إلى عُمان، وفق ما أكد مسؤول كبير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعدما تراجع مزيد من اللاعبات عن طلبات اللجوء التي تقدمن بها في أستراليا.

باريس

بدأت الإثنين في فرنسا محاكمة غيابية لصبري الصيد المشتبه في مشاركته في الإبادة الجماعية بحق الأقلية الإيزيدية في سورية، في محاكمة هي الأولى من نوعها أمام القضاء الفرنسي.

فرنسا والجزائر

ناقش وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، ونظيره الجزائي أحمد عطّاف "تحديات استئناف التعاون الثنائي"، وذلك في محادثة بينهما الأحد هي الأولى منذ أشهر، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية، الإثنين.

أفغانستان

قتلت امرأة مع طفلها في شرق أفغانستان بغارات باكستانية ليل الأحد الإثنين، ما رفع إلى 18 عدد المدنيين الأفغان الذين سقطوا في خلال أسبوع من المواجهات مع باكستان، وفق ما أعلنت السلطات.

كييف

دوّت سلسلة انفجارات صباح الإثنين في وسط كييف، وفق ما أفاد صحافيون من المدينة حيث أفادت السلطات بوقوع هجوم نهاري نادر يستهدف العاصمة الأوكرانية بالمسيّرات الروسية.

بكين

أعلنت بكين الإثنين أنها على تواصل مع واشنطن بشأن زيارة متوقعة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يضغط على الصين وحلفاء بلاده في حلف الأطلسي للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.