أفغانستان: مئات القتلى والجرحى جراء غارات باكستانية على كابل

أسفرت غارات جوية نفذتها القوات الباكستانية على كابل عن مقتل 400 شخص وإصابة 250 آخرين، فيما ردت القوات الأفغانية بهجوم بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية في شمال غرب باكستان، في تصعيد جديد يعكس تزايد التوترات بين الجارتين.

قتل ما لا يقل عن 400 شخص وأصيب 250 آخرون إثر غارة شنها سلاح الجو الباكستاني على العاصمة الأفغانية كابل، وفق ما أفادت تقارير رسمية صادرة عن الحكومة الأفغانية.

وأكد نائب المتحدث باسم الحكومة أن الغارة استهدفت مستشفى في العاصمة، ما أسفر عن هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى.

وفي المقابل، قال مصدر عسكري باكستاني إن الغارات استهدفت مواقع عسكرية وبنى تحتية ومستودعات ذخائر في موقعين بالعاصمة، مؤكدا أن العمليات كانت موجهة ضد أهداف عسكرية محددة.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصعيد مستمر بين الجارتين خلال الأسابيع الأخيرة، شمل هجمات جوية واشتباكات حدودية متبادلة.

وكان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، قد أكد أن الغارات الباكستانية طالت مناطق في أربع ولايات أفغانية، بالإضافة إلى العاصمة كابل، كما استهدف الطيران خزان وقود تابع لشركة الطيران الأفغانية بالقرب من مطار ‎قندهار.

وفي رد فعل أفغاني، شنت القوات المحلية هجوما بطائرات مسيرة على قلعة عسكرية في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، مستهدفة مواقع إقامة الجنود ومستودعات الأسلحة ومركز قيادة العمليات، بما في ذلك مكتب قائد القلعة العسكرية، على بعد نحو كيلومترين من الموقع، في خطوة تعكس تصاعد حدة التوتر بين الطرفين.