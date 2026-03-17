إيران تعلن استمرار تصدير النفط من جزيرة خرج

أعلنت إيران استمرار تصدير النفط من جزيرة خرج رغم الحرب، مؤكدة سير العمل طبيعيًا. وحذّرت من استهدافها بتهديدات بإغلاق هرمز، بينما تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما وسط تصعيد متبادل في المنطقة.

أحد أفراد طاقم ناقلة نفط أثناء استعدادها لنقل النفط الخام من جزيرة خرج (Getty Images)

أعلن مسؤولون إيرانيون، اليوم الثلاثاء، استمرار تصدير النفط من جزيرة خرج، إحدى أهم موانئ النفط بالبلاد، رغم استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

جاء ذلك في إفادة لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، عقب اجتماع أعضاء لجنة الطاقة في جزيرة خرج، مع سكان الجزيرة وبعض أفراد قوات الأمن.

وحذّر المسؤولون واشنطن وتل أبيب من استهداف الجزيرة، وقالوا إنه فور حدوث ذلك "ستتعرض الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما إلى أكبر إهانة على غرار منعهم من المرور من هرمز".

ووفق وكالة "تسنيم" فإن صادرات النفط تستمر دون انقطاع في الجزيرة التي تشهد حياة اعتيادية.

وذكرت أن موظفي قطاع النفط يعملون "بحماس كبير، وبفضل جهودهم المتواصلة، لم تتوقف صادرات النفط".

وتقع جزيرة خرج على بعد نحو 30 كيلومترا من السواحل الإيرانية في الخليج، وتُعد واحدة من أهم النقاط الإستراتيجية لصادرات النفط الإيرانية.

والسبت أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استهداف قوات بلاده الجزيرة وتدمير "جميع الأهداف العسكرية" فيها.

وذكر ترامب أن الجيش الأميركي لم يستهدف البنية التحتية النفطية في الجزيرة، محذرا من أنه سيدرس هذا الخيار، إن تدخلت إيران في مضيق هرمز ومنعت عبور السفن بحرية وأمان.

بالمقابل أعلنت إيران أن الهجوم الأميركي على الجزيرة لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين المدنيين أو العسكريين.

ومنذ 28 شباط/ فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أميركية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.