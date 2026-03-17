الأمم المتحدة: 45 مليون شخص إضافيين قد يواجهون مجاعة حادة إذا استمرت حرب الشرق الأوسط

حذّرت الأمم المتحدة من أن استمرار حرب الشرق الأوسط قد يدفع 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، رافعًا الإجمالي لمستوى كارثي. الحرب تفاقم الأسعار وتعطّل الإمدادات، بينما يعاني العالم أصلًا من أزمة غذاء ونقص تمويل حاد.

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط حتى نهاية حزيران/ يونيو، قد يُعرّض 45 مليون شخص إضافيين لخطر مجاعة حادة، ما يرفع عدد من يعانون الجوع في العالم إلى مستوى "كارثي".

وأسفرت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والتي باتت في أسبوعها الثالث عن مقتل المئات، فيما تشن طهران ضربات انتقامية على إسرائيل ودول الخليج. وأعادت الحرب أيضا فتح جبهة لبنان.

وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، كارل سكاو، في مؤتمر صحافي بجنيف "إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط حتى نهاية حزيران/ يونيو، فقد يدفع ارتفاع الأسعار 45 مليون شخص إضافيين إلى الجوع الحاد".

وأضاف "سيؤدي ذلك إلى وصول درجات الجوع في العالم إلى مستوى قياسي غير مسبوق، وهو احتمال كارثي للغاية"، مشيرا إلى أن 319 مليون شخص، وهو عدد قياسي أساسا، يعانون حاليا انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي كان يواجه في الأساس "عاصفة"، قبل اندلاع الحرب في 28 شباط/ فبراير.

وقال إن "الجوع لم يكن يوما حادّا كما هو الآن"، مدفوعا بأحوال طقس صعبة ونزاعات فيما يتم الإعلان عن جيوب تعاني المجاعة.

وتابع سكاو "في الوقت ذاته، تراجعت الموارد بشكل حاد عن مستويات العامين 2023 و2024".

وذكر أنه بعدما اضطررنا لتقليص عدد الموظفين وتبسيط العمليات، "وصلنا عمليا إلى أقصى طاقتنا".

وأشار إلى أن حرب الشرق الأوسط تجعل عمليات برنامج الأغذية العالمي "أكثر كلفة بكثير".

وأكد أن الوكالة تحاول التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، لكن التكاليف التشغيلية ارتفعت كثيرا بالنسبة اليها، لا سيما نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وازدياد المسافات على وقع تغير طرق الشحن بسبب الحرب.