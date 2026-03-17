حصيلة قتلى الحرب في الشرق الأوسط

الحرب في الشرق الأوسط تصاعدت بعد ضربات الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، ما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى في إيران ولبنان والعراق والخليج وسورية والأردن وإسرائيل. المدنيون يشكلون الغالبية، بينما أصيب مئتا جندي أميركي.

اشتعلت الحرب في الشرق الأوسط، بعدما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات غير مسبوقة على إيران في الثامن والعشرين من شباط/ فبراير، وأُبلغ عن سقوط ضحايا في دول عدة.

وتستند هذه الأرقام إلى بيانات نشرتها حكومات، ومؤسسات عسكرية، وسلطات صحية وهيئات إسعاف في البلدان المعنيّة.

إيران

في الثامن من آذار/ مارس، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، مقتل أكثر من 1200 شخص، بمن فيهم نحو 200 امرأة و200 طفل دون الثانية عشرة، فيما أصيب أكثر من 10 آلاف مدني.

وفي الحادي عشر من آذار/ مارس، أبلغت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرّها الولايات المتحدة عن مقتل 1825 شخصا على الأقلّ، بمن فيهم 1276 مدنيا بينهم 200 طفل على الأقلّ، فضلا عن 197 عسكريا و352 شخصا لم تحدّد صفتهم بعد.

لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، استشهاد 886 شخصا منذ بدء الحرب بين حزب الله وإسرائيل، والتس وسّعها الاحتلال لتغدو عدوانا على لبنان، بينهم 111 طفلا و67 امرأة، فضلا عن إصابة 2141 شخصا.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن 38 فردا من الطواقم الطبية هم في عداد القتلى.

وأفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بنزوح أكثر من مليون شخص.

وأعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، أن ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة ودراجة نارية في جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد أحد جنوده، وإصابة أربعة آخرين، لترتفع بذلك حصيلة قتلاه إلى أربعة منذ بدء الحرب.

ولم يعلن حزب الله عن الخسائر في صفوف مقاتليه.

الخليج

أبلغت سلطات دول الخليج العربية والقيادة المركزية للولايات المتحدة (سنتكوم) عن مقتل 28 شخصا في الخليج منذ بدء الهجمات الإيرانية، بينهم 15 مدنيا.

وباقي القتلى هم من القوات العسكرية وطواقم الأمن، بينهم سبعة عناصر أميركيين.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة والمؤسسة العسكرية عن ستة قتلى هم جنديان كويتيان وعنصران في حرس الحدود ومدنيان، أحدهما فتاة في الحادية عشرة.

وأعلنت الكويت، الثلاثاء، إصابة اثنين من طواقم الطوارئ الطبية، جرّاء سقوط شظايا على مركز للإسعاف.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع عن مقتل ثمانية أشخاص، هم ستة مدنيين وعنصران عسكريان قضيا إثر حادث مروحية نُسب إلى عطل تقني.

وفي السعودية، أفاد الدفاع المدني بسقوط مدنيين اثنين.

وفي البحرين، أبلغت وزارة الداخلية عن مقتل شخصين.

وفي سلطنة عُمان، كشف مركز الأمن البحري عن مقتل بحّار في عرض البحر، فيما أعلنت السلطات مقتل شخصين في هجوم بمسيّرة على منطقة صناعية.

ولم تُسجّل قطر أي قتيل، لكن الهجمات الإيرانية أسفرت عن أكثر من 26 إصابة بحسب وزارة الداخلية.

وأكّدت "سنتكوم" مقتل ستة من الطواقم العسكرية الأميركية في الكويت وواحد في السعودية.

وفي المجموع، قُتل 13 جنديا أميركيا، بينهم ستة في العراق.

العراق

أعلنت فصائل مسلّحة وسلطات محلّية عن مقتل 61 شخصا على الأقلّ منذ بدء الحرب، بحسب الأرقام التي جمعتها وكالة فرانس برس.

وأعلنت فرنسا عن مقتل جندي فرنسي بمسيّرة إيرانية في إقليم كردستان.

وأبلغ الجيش الأميركي عن مقتل ستة جنود إثر تحطم طائرة للتزود بالوقود في غرب العراق في حادث لم يكن ناجما عن نيران معادية أو صديقة.

وقالت فصائل عراقية موالية لإيران ومصادر أمنية لوكالة "فرانس برس"، إن 43 عنصرا في الفصائل والحشد الشعبي قتلوا بضربات جوية منسوبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وأبلغت مجموعات كردية عن مقتل خمسة مقاتلين أكراد إيرانيين على الأقلّ في ضربات حمّلت إيران المسؤولية عنها على مواقع لها في شمال العراق.

وفي إقليم كردستان العراق الذي يتمتّع بحكم ذاتي، أفادت السلطات عن مقتل حارس في مطار أربيل في الهجوم الجوي الذي طال المرفق.

وأعلنت السلطات عن مقتل مدني في شظايا صاروخ إثر ضربة على جنوب شرق بغداد.

وفي أحدث الهجمات، قُتل أربعة أشخاص في غارة استهدفت منزلا في بغداد في وقت مبكر الثلاثاء، وفق ما صرح مسؤولان أمنيان. وأفاد أحدهما بمقتل "مستشارين إيرانيين اثنين" يعملان إلى جانب فصائل عراقية موالية لإيران.

الأردن

أعلنت السلطات الأردنية عن إصابة 29 شخصا في مناطق مختلفة من البلد بسبب تساقط شظايا من مسيّرات وصواريخ إيرانية.

ولم يسجّل أيّ قتيل في الأردن.

سورية

أعلن التلفزيون السوري الرسمي، إصابة ثمانية أشخاص إثر تساقط شظايا، الإثنين.

إصابات الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط

أعلن ناطق عسكري أميركي عن إصابة نحو 200 من عناصر القوات الأميركية في سبع دول في الشرق الأوسط، منذ بدء الحرب.

وأشار إلى أن الإصابات وقعت في دول بالمنطقة هي البحرين والعراق وإسرائيل والأردن والكويت والسعودية والإمارات.

واعتُبرت 10 إصابات خطرة، في حين عاد أكثر من 180 عنصرا إلى الخدمة، بحسب "سنتكوم".

إسرائيل

أبلغت خدمة الإسعاف والسلطات الإسرائيلية عن مقتل 14 شخصا في المجموع من الجانب الإسرائيلي.

وأفاد مسعفون ومسؤولون محليون بأن صاروخا أطلق من إيران على إسرائيل أودى بـ12 شخصا منذ اندلاع الحرب، بينهم أربعة قاصرين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين في المعارك في جنوب لبنان.