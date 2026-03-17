علي لاريجاني: رجل خامنئي لإدارة الدولة في الحرب

برز علي لاريجاني مجددا في قيادة إيران مع إسناد مهمة إدارة البلاد إليه خلال المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، في خطوة تعكس اعتماد النظام على خبرته الطويلة في المحطات الحساسة، في ظل تحديات تهدد بقاءه.

عاد لاريجاني إلى المشهد السياسي الإيراني بقوة، بعدما اختاره المرشد الأعلى الراحل، علي خامنئي، لإدارة الدولة الإيرانية في الظروف الشديدة التي تهدّد بزوال النظام الحاكم منذ الثورة الإيرانية في عام 1979، في الحرب الضارية تشنّها الولايات المتحدة بالتحالف مع إسرائيل منذ 28 شباط/ فبراير الماضي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتُعدّ هذه العودة الثانية للاريجاني إلى قمة القيادة الإيرانية، إذ استُدعي دكتور الفلسفة ومستشار المرشد الأعلى السابق، في آب/ أغسطس الماضي، ليشغر منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني لفترة ثانية، بعدما شغل المنصب بين عامي (2005 - 2007). وجاء هذا التعيين في عقب حرب الاثني عشر يوما التي خاضتها إيران ضد إسرائيل والولايات المتحدة في عام 2025، ما يُظهر ثقة النظام الكبيرة بقدراته الإدارية.

عُرف لاريجاني بتميزه في المناورة بين البراغماتية والهدوء من جهة، والتصريحات اللاذعة من جهة أخرى، وقد أظهر مرونته السياسية بدعم الاتفاق النووي، كما ساهم في جهود التفاوض لمنع اندلاع الحرب الجارية بترأسه بعض البعثات الدبلوماسية، ليتحوّل موقفه من بعدُ إلى التحدي العنيد للولايات المتحدة وإسرائيل بعدما شنّتا الحرب على الجمهورية الإيرانية، بتصريحات قوية من قَبيل "سنُغرق المنطقة في الظلام"، ووصفه تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنّها "جوفاء"، وظهوره العلني في شوارع العاصمة طهران خلال الحرب برفقة قادة أمنيّين آخرين، مقللا من قدر تهديدات التحالف الأميركي الإسرائيلي.

وُلد علي لاريجاني في الثالث من حزيران/ يونيو عام 1958 في مدينة النجف العراقية، لعائلة ثرية نافذة في السياسة والدين، فقد شغر أخوه، صادق لاريجاني، منصب رئيس مجلس خبراء القيادة، وترأس آخر، هو محمد جواد لاريجاني، هيئة حقوق الإنسان، فيما انخرط فاضل لاريجاني في السلك الدبلوماسي، ويعدّ والده، ميرزا لاريجاني، أحد علماء الحوزة الدينية البارزين.

أتمّ لاريجاني دراسته الابتدائية والإعدادية في مدينة قُمّ، بعد انتقاله إلى إيران مع عائلته في عام 1961، وأنهى المرحلة الثانوية في مدرسة حقاني. درس الرياضيات وعلوم الحاسوب في الجامعة، وحاز شهادة البكالوريوس فيها متصدرا المركز الأول بين أقرانه، ثم انخرط في الدراسات العليا في جامعة طهران حيث درس الفلسفة الغربية، وحصل فيها على الماجستير ثم الدكتوراه، وكانت أطروحته لنيل الأخيرة عن الفيسلوف الألماني، إيمانويل كانط، وألّف ثلاثة كتب حول فلسفته فيما بعد.

انضم لاريجاني إلى الحرس الثوري بُعيد نجاح الثورة الإيرانية، وترقى في التنظيم إلى أن بلغ منصب نائب قائد الحرس الثوري، لينتقل بعدها إلى العمل الحكومي، ويسهم في المفاوضات الإيرانية الأميركية في الملف النووي، كما كانت له يد في وضع سياسات الجمهورية الإيرانية الداخلية والخارجية.

وتقلّد عدّة وظائف في الحكومة الإيرانية، من بينها رئاسة البرلمان (2008 -2020)، وأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي (2005 – 2007) ودُعي لملء المنصب مجددا في 2024 بعد حرب الاثني عشر يوما.

يُعدُّ لاريجاني من السياسيين المؤثرين في النظام الإيراني، ويُستدل على ذلك من استخدام النظام لقدراته في عدة محطات مصيرية ودقيقة، من أبرزها المفاوضات النووية، والمفاوضات التي سبقت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، قبل أن يُسند إليه المرشد الأعلى إدارة الدولة في محاولة لرأب الصدع الناشئ عن اغتيال الصف الأول للقيادة.