موجز أخبار العالم الثلاثاء: اغتيالات في إيران وتداعيات تمتد إلى الاقتصاد والطيران

فيما يلي موجز لأبرز الأخبار حول العالم الثلاثاء، في مقدمته الحرب على إيران وعمليات الاغتيال التي أعلنت عنها إسرائيل إحداها للاريجاني، مع استمرار تصاعد وتيرة الحرب المندلعة بالشرق الأوسط منذ 28 شباط/ فبراير.

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني في هجمات نفذها سلاح الجو الليلة الماضية.

ورأى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تصريح مصور، أن اسرائيل بقتلها لاريجاني تمنح الإيرانيين "فرصة لتقرير مصيرهم بأنفسهم".

ونشر الحسابان الرسميان للاريجاني على "إكس" و"تلغرام" رسالة بخط اليد، بعد وقت قصير من ذلك، من دون التطرق إلى الإعلان الإسرائيلي عن اغتياله.

وكان المنشور عبارة عن رسالة تأبينية لـ84 بحارا إيرانيا قُتلوا عندما أغرقت غواصة أميركية فرقاطتهم في المحيط الهندي في وقت سابق من الشهر الحالي.

من جهته، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، إن الولايات المتحدة لن تفرض مشيئتها في النظام الجديد في الشرق الأوسط بعد الحرب.

وقُتل شخص جراء شظايا صاروخ باليستي جرى اعتراضه في أبو ظبي، في ظل مواصلة إيران شن هجمات صاروخية على الخليج عقب اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضدها.

واستُهدفت منطقة الفجيرة للصناعات البترولية على الساحل الشرقي للإمارات بهجوم جديد بطائرة مسيّرة أسفر عن اندلاع حريق دون وقوع إصابات.

وفي الكويت، أصيب اثنان من طواقم الطوارئ الطبية جراء سقوط شظايا على مركز للإسعاف، فيما أعلنت قطر أنها اعترضت هجوما صاروخيا وسمع دوي انفجارات في الدوحة.

وأصيبت ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" قبالة سواحل سلطنة عُمان، حسبما أعلنت وكالة بحرية بريطانية مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

ويتواصل العراق الذي توفر مبيعات النفط أكثر من 90% من إيراداته، مع إيران لكي تسمح لناقلات نفطه بالمرور عبر مضيق هرمز الذي لا يزال مغلقا حسبما قال وزير النفط العراقي.

في لبنان حيث تتواصل الحرب بين إسرائيل وحزب الله، أعلن الجيش اللبناني أن ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة ودراجة نارية في قعقعية الجسر بجنوب لبنان أسفرت عن استشهاد أحد جنوده وإصابة أربعة آخرين.

واستهدفت غارة اسرائيلية منطقة قريبة من مطار بيروت في ضاحية بيروت الجنوبية بعد غارات طالت المنطقة في وقت سابق.

وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط حتى نهاية حزيران/ يونيو قد يُعرّض 45 مليون شخص إضافيين لخطر مجاعة حادة، ما يرفع عدد من يعانون الجوع في العالم إلى مستوى "كارثي".

وصنّفت ألبانيا الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" وإيران "دولة راعية للإرهاب"، بموجب قرار تبناه البرلمان.

من جهتها أعلنت الصين أنها ستقدّم مساعدات إنسانية لبلدان في الشرق الأوسط بينها إيران ولبنان.

وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية إلغاء رحلاتها من وإلى وجهات عدة في الشرق الأوسط حتى حزيران/ يونيو، في وقت تؤدي حرب المنطقة إلى اضطراب قطاع الطيران العالمي.

وشهدت معنويات المستثمرين الألمان في آذار/ مارس أكبر تراجع شهري منذ نيسان/ أبريل الماضي، بفعل حرب الشرق الأوسط "التي ترفع أسعار الطاقة وتغذّي ضغوطا تضخّمية"، بحسب معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية الأوروبية (ZEW).

الضفة

حضّت الأمم المتحدة، إسرائيل على وضع حد فوري لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ما يفاقم المخاوف من "التطهير العرقي" مع نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني خلال عام واحد.

باكستان وأفغانستان

أسفرت غارة جوية باكستانية على مركز لمعالجة إدمان المخدّرات في العاصمة الأفغانية كابُل عن 400 قتيل و200 جريح على الأقلّ، بحسب السلطات المحلية، في هجوم هو الأكثر عنفا في النزاع الدائر بين البلدين الجارين منذ أشهر.

وطالبت الأمم المتحدة بتحقيق سريع ومستقلّ في ملابسات الهجوم.

ونفى وزير الإعلام الباكستاني أن يكون جيش بلده تعمّد استهداف المركز، مشيرا إلى أن اتّهامات طالبان "لا أساس لها".

نيجيريا

هزّت سلسلة تفجيرات يُشتبه في أن منفذيها انتحاريون، مدينة مايدوغوري في شمال شرق نيجيريا، ما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين، في هجوم يعد من بين الأسوأ في عاصمة ولاية بورنو.

جنوب السودان

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بأن أمرا أصدره جيش جنوب السودان في وقت سابق هذا الشهر بإخلاء مدينة أكوبو الخاضعة لسيطرة المعارضة، دفع نحو مئة ألف شخص إلى الفرار عبر الحدود إلى إثيوبيا.

الصين

أعلنت الصين أنها "أخذت علما" بتوضيحات قدمتها الولايات المتحدة بشأن أسباب طلب الرئيس دونالد ترامب تأجيل زيارته إلى البلاد، مشيرة إلى أنها لا تزال على تواصل مع الإدارة الأميركية بخصوص هذه الزيارة.

كما دانت بكين عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على شركتين صينيتين للتكنولوجيا على خلفية هجمات إلكترونية معتبرة القرار "غير قانوني" وداعية بروكسل إلى "تصحيح ممارساتها الخاطئة".

كولومبيا

اتّهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الإكوادور بقصف منطقة في البلد بذريعة مكافحة الاتجار بالمخدّرات.