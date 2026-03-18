إعدام رجل في إيران بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

أعدمت السلطات الإيرانية، الأربعاء، رجلا أدين بالتجسس لصالح إسرائيل، بحسب ما أعلنت السلطة القضائية في البلاد.

وقالت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية، "نفذ حكم الإعدام صباح اليوم الأربعاء بحق مدان بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني، كان قد أرسل لعملاء الموساد صورا ومعلومات عن مواقع حساسة في البلاد".

وأضافت الوكالة أنه تم اعتقال كورش كيفاني، خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في حزيران/يونيو، والتي نفذت خلالها الولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية إيرانية.

وأشارت بشكل مفصّل إلى لقاءات للمشتبه به مع عناصر جهاز الاستخبارات الخارجية الاسرائيلي الموساد، موضحة أنه تلقى تدريبا في "ست دول أوروبية وفي تل أبيب".

وهذه أول عملية إعدام تعلن عنها السلطات الإيرانية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، عقب هجوم إسرائيلي أميركي على إيران في 28 شباط/فبراير.

وفي السياق، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن السلطات اعتقلت نحو 75 شخصا في محافظة البرز شمالي البلاد، بتهم تتعلق بالارتباط بجماعات إرهابية وشبكات مناهضة للأمن، في إطار جهود الحكومة لمكافحة النشاطات التي تهدد الاستقرار الداخلي.

وخلال الأشهر الأخيرة، نفذت السلطات الإيرانية سلسلة اعتقالات وأصدرت أحكامًا بالإعدام بحق أشخاص متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل.

كما أقر البرلمان الإيراني في تشرين الأول/أكتوبر قانونا جديدا يشدد العقوبات على المتعاونين مع أجهزة استخبارات أجنبية، لا سيما الأميركية والإسرائيلية، ضمن جهود طهران لتعزيز الأمن ومكافحة التجسس.