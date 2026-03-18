ترامب يلوّح بترك أمر حماية مضيق هرمز لحلفاء واشنطن

لوّح ترامب بترك حلفاء واشنطن يواجهون أزمة مضيق هرمز وحدهم بعد رفضهم دعمه عسكريا، مع تصاعد التوتر مع إيران التي تهدد الملاحة، ما رفع أسعار النفط، وسط ضربات أميركية وتعليق قانون الشحن مؤقتا لتخفيف تداعيات الحرب في المنطقة.

لمّح الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بغضب إلى احتمال أن يترك حلفاء الولايات المتحدة يواجهون أزمة مضيق هرمز بمفردهم، لرفضهم دعوته لمساعدة القوات الأميركية في تأمين الممر المائي الحيوي الذي تغلقه إيران بشكل شبه كلي.

وكتب ترامب عبر موقعه "تروث سوشال"، أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى المضيق، وأن بإمكانه "ترك الدول التي تستخدمه" تجد حلا.

ورفض حلفاء الولايات المتحدة التقليديون في أوروبا وآسيا طلبات ترامب المتكررة لإرسال كاسحات ألغام ومعدات عسكرية أخرى، لتأمين المضيق شبه المغلق، بفعل ضربات وتهديدات إيران في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلية المستمرة عليها، منذ نحو ثلاثة أسابيع.

ورد ترامب على أزمة هرمز بعدد من التصريحات المتناقضة، إذ سبق أن قال إن على الحلفاء مساعدة الولايات المتحدة، ثم صرّح الثلاثاء "لسنا في حاجة إلى أي مساعدة".

ولمّح منشوره الأخير إلى أن واشنطن قد تتخلى عن المسألة برمتها، تاركة الدول الأخرى تواجه تبعات الإغلاق.

وكتب "أتساءل ماذا سيحدث لو قضينا على ما تبقى من دولة إيران الإرهابية، وتركنا مسؤولية ما يُسمى بالمضيق للدول التي تستخدمه، لا نحن؟ هذا من شأنه أن يُحرك بعض حلفائنا المُتخاذلين، وبسرعة!".

وتحاول إيران استخدام ورقة إغلاق مضيق هرمز للضغط من أجل وقف الهجمات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت حتى الآن آلاف المواقع في أنحاء البلاد، ودمرت بحريتها وأودت بقسم كبير من قادتها العسكريين والسياسيين.

ورغم أن عددا قليلا فقط من السفن التجارية استُهدف بنيران إيرانية، إلا أن التهديدات كانت كافية لشل حركة الملاحة، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية.

وأعلن الجيش الأميركي في ساعة متأخرة، أمس الثلاثاء، أنه استخدم قنابل خارقة للتحصينات ضخمة لمهاجمة مواقع صواريخ إيرانية بالقرب من ساحل مضيق هرمز.

تعليق العمل بقانون للشحن البحري

وفي سياق ذي صلة، علّق الرئيس الأميركي، الأربعاء، العمل مؤقتا بقانون للشحن البحري، يعود إلى قرابة قرن من الزمن، في مسعى لخفض تكاليف موارد الطاقة التي ارتفعت جراء الحرب في الشرق الأوسط.

وعلّق ترامب لمدة 60 يوما العمل بقانون جونز الذي يحظر على السفن التي ترفع أعلاما أجنبية، نقل البضائع بين الموانئ الأميركية.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن الخطوة "تهدف إلى التخفيف من "الاضطرابات قصيرة الأجل في سوق النفط" الناجمة عن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل بهجوم على إيران في 28 شباط/ فبراير.

وأضافت أن "هذا الإجراء سيسمح بتدفق الموارد الحيوية مثل النفط والغاز الطبيعي والأسمدة والفحم بحرّية إلى الموانئ الأميركية لمدة ستين يوما".

حلف الأطلسي يجري محادثات بشأن "أفضل طريقة" لإعادة فتح مضيق هرمز

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الأربعاء، أن الدول الأعضاء تجري محادثات بشأن "أفضل طريقة" لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.

وقال روته في مؤتمر صحافي خلال زيارة لمناورات تابعة للحلف في شمال النرويج: "أنا على اتصال بالعديد من الحلفاء. نتفق جميعا، بالطبع، على ضرورة إعادة فتح المضيق".

وأضاف: "ما أعرفه هو أن الحلفاء يعملون معا، ويناقشون كيفية القيام بالأمر، وما هي أفضل طريقة".

وحثّ الرئيس الأميركي، حلفاء بلاده على إرسال سفن حربية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الذي تغلقه إيران بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.