كم بلغ عدد القتلى في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران حتى اليوم؟

تستمر الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بحصد الأرواح في مختلف الأنحاء التي امتدت إليها الحرب، وفي ما يلي أجدد تحديث لأعداد القتلى وفق الأنباء الرسمية.

خلّفت الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، في الثامن والعشرين من شباط/ فبراير الماضي، آلاف القتلى في عدد من الدول التي اتسعت رقعة الحرب لتشملها.

وفي ما يلي أجدد تحديث لعدد قتلى الحرب المسجل حتى اليوم الأربعاء، استنادا إلى وكالة "رويترز" للأنباء:

إيران

قالت وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان، "هرانا"، المستقرة في الولايات المتحدة، إن 3099 شخصا قُتلوا حتى الآن، من بينهم 1351 مدنيا منهم 207 أطفال.

وأوضحت الوكالة أنها تجمع بياناتها من تقارير ميدانية ​ومصادر محلية وطبية وإغاثية، ومن منظمات المجتمع المدني ومواد من مصادر مفتوحة، ومن البيانات الرسمية عند الحاجة.

​وأشارت أحدث تقارير صادرة عن الإعلام الحكومي الأسبوع الماضي إلى مقتل 1270 شخصا، غير أن سفير ⁠إيران لدى الأمم المتحدة قال، في السادس من آذار/ مارس، إن 1332 على الأقل لقوا حتفهم جراء الحرب.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الأرقام تشمل 104 على الأقل قال الجيش الإيراني إنهم سقطوا قتلى، بعد أن ​أغرقت غواصة أميركية سفينة حربية ايرانية قبالة سواحل سريلانكا، في الرابع من آذار/ مارس.

لبنان

أعلنت سلطات الصحة أن 912 على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية منذ الثاني من آذار/ مارس.

قصف إسرائيلي عنيف يلحق أضرارا هائلة بمساكن اللبنانيين، 18 آذار/ مارس (Getty Images)

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن ما يربو على 100 من القتلى هم من الأطفال.

سورية

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، أن 4 قُتلوا عندما أصاب صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوبي البلاد، في ​28 شباط/ فبراير.

العراق

أعلنت سلطات الصحة العراقية أن ما ​لا يقل عن 58 قتلوا، معظمهم أعضاء في قوات الحشد الشعبي.

وقال مسؤولون أمنيون بأحد الموانئ العراقية، إن أحد أفراد طاقم ​أجنبي قُتل في هجوم استهدف ناقلات قرب الميناء.

الإمارات

صرّحت وزارة الدفاع بأن 8 أشخاص قتُلوا في هجمات إيرانية، 2 منهم عسكريان.

الكويت

أفادت ​السلطات الكويتية بمقتل 6 أشخاص، بينهم ​شخصان في هجمات إيرانية، ⁠واثنان من منتسبي وزارة الداخلية، ومثلهما من القوات المسلحة.

سلطنة عُمان

قُتل 2 في غارة بطائرة مسيّرة على منطقة صناعية في ​صحار، وهما أول ⁠قتيلين في البلاد التي استضافت محادثات وساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولقي ثالث حتفه في وقت سابق بعد أن أصابت قذيفة ناقلةً قُبالة سواحل مسقط.

السعودية

قتل 2 عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض.

البحرين

أعلنت ⁠وزارة ​الداخلية مقتل شخصين في هجومين إيرانيين منفصلين، كان آخرهما على مبنى ​سكني في المنامة.

الولايات المتحدة

أعلن الجيش الأميركي مقتل 13 فردا من القوات المسلحة، 6 منهم في حادث تحطم طائرة عسكرية في العراق، و 7 آخرون في الأعمال الحربية ضد إيران.

إسرائيل

أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية مقتل 12 شخصا، بينهم 9 في هجوم صاروخي إيراني ‌على "بيت ⁠شيمش" بالقرب من القدس المحتلة، في الأول من آذار/ مارس.

المبنى الذي قصفته إيران في "بيت شيمش"، وأودى بحياة 9 إسرائيليين (Getty Images)

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في جنوب لبنان.

كما قُتل شخصان آخران بهجمة صاروخية إيرانية، ليل الثلاثاء الأربعاء.

فرنسا

قتل جندي فرنسي وأصيب 6 آخرون بجروح إثر هجوم بطائرة مسيّرة في شمال العراق.