كم سفينة أُصيبت في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب على إيران؟

أفضى اشتعال الحرب على إيران إلى إغلاق مضيق هرمز من قِبَلِ الحرس الثوري الإيراني، الذي استهدف عددا من السفن منذ بدأت الحرب، وفي ما يلي أجدد تحديث للسفن التي أُصيبت في المضيق منذ بدء الحرب وفق تاريخ الحادثة.

سفينة "مايوري ناري" التايلندية التي أُصيبت في 11 آذار/ مارس في مضيق هرمز (Getty Images)

فرضت حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران تهديدات لموانئ الخليج، وأدت إلى اضطراب حركة التجارة العالمية عبر مضيق هرمز، الذي وفّر قبل الحرب ممرا لخُمس صادرات النفط والغاز المُسال عالميا.

وحذّر الحرس الثوري الإيراني من أن أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز سيجري استهدافها، وأنها ستغدو هدفا مشروعا لنيرانها.

وفي ما يلي قائمة بالهجمات المبلغ عنها منذ ​اندلاع الحرب في الثامن والعشرين من شباط/ فبراير، استنادا إلى وكالة الأنباء العالمية "رويترز":

الأول من آذار/ مارس

قالت شركة "في.شيبس"، إن أحد أفراد الطاقم قُتل على متن ناقلة النفط الخام "إم.كيه.دي فيوم" ‌التي ترفع علم جزر مارشال، بعد أن أصيبت بمقذوف خلال إبحارها قبالة ساحل سلطنة عُمان على بُعد 50 ميلا بحريا شمالي العاصمة مسقط.

وتعرضت ناقلة النفط "هرقل ستار"، التي ترفع علم جبل طارق وتزود السفن بالوقود، لهجوم بمقذوف على بُعد 17 ميلا بحريا شمال غربي ميناء صقر في رأس الخيمة بالإمارات.

وذكرت هيئة أعمال التجارة البحرية البريطانية، أنه تسنى إخماد حريق نجم ​عن الهجوم.

وتعرضت ناقلة ترفع علم بالاو لهجوم في مضيق هرمز، على بُعد ميلَين بحريين شمالي كمزار بسلطنة عُمان.

وقال مركز الأمن البحري العُماني، ​إنه جرى إجلاء طاقم ناقلة "سكايلايت" الخاضعة للعقوبات الأميركية.

الثاني من آذار/ مارس

قالت هيئة أعمال التجارة البحرية البريطانية، إن ناقلة ⁠منتجات تحمل اسم "ستينا إمبراتيف" التي ترفع علم الولايات المتحدة، أصيبت بمقذوفين في ميناء بالبحرين، مما أدى إلى اندلاع حريق وإجلاء الطاقم.

الثالث من آذار/ مارس

قالت هيئة ​أعمال التجارة البحرية البريطانية، إن ناقلة النفط الخام "ليبرا تريدر" التي ترفع علم جزر مارشال، وناقلة البضائع السائبة "جولد أوك" التي ترفع علم بنما، تعرضتا لأضرار طفيفة على بُعد ​ما بين 7 إلى 10 أميال بحرية من ميناء الفجيرة الإماراتي.

الرابع من آذار/ مارس

قالت مصادر في قطاع الشحن، إن سفينة الحاويات "سافين برستيج" التي ترفع علم مالطا، تضررت جراء مقذوف خلال إبحارها باتجاه مضيق هرمز على بُعد ميلَين بحريين شمالي سلطنة عُمان.

وتسبب الهجوم في اندلاع حريق في غرفة المحركات، مما أجبر طاقمها على إخلاء السفينة.

الخامس من آذار/ مارس

قالت ​شركة "سونانغول مارين سيرفيسز"، إن انفجارا وقع على متن ناقلة النفط الخام "سونانغول ناميبي" التي تمثّلها، وذلك في أثناء توقفها قرب ميناء خور الزبير في العراق.

وتشير التقييمات الأولية من مصدرين ​أمنيين عراقيين في الميناء، إلى أنه جرى استخدام زورق إيراني يعمل بالتحكم عن بُعد محمّل بالمتفجرات لاستهداف السفينة وإلحاق الضرر بها، وكانت السفينة ترفع علم جزر البهاما.

السادس من آذار/ مارس

ذكرت ⁠هيئة أعمال التجارة البحرية البريطانية، أن زورق قَطْرٍ أُصيب بمقذوفات في مضيق هرمز، على بُعد 6 أميال بحرية شمالي سلطنة عُمان في أثناء تنفيذ عمليات مع السفينة "سافين برستيج"، التي استُهدفت في الرابع من الشهر ذاته.

السابع من آذار/ مارس

نقلت هيئة أعمال التجارة البحرية البريطانية عن جهة لم تذكر اسمها، أن هجوما محتملا بمسيّرة وقع على بُعد 10 أميال بحرية شمالي مدينة الجبيل السعودية، وقالت إنه جرى إجلاء معظم أفراد الطاقم.

11 آذار/ مارس

تعرضت سفينة شحن البضائع السائبة "مايوري ناري" التي ترفع علم تايلاند، ​لهجوم بمقذوف في مضيق هرمز على بُعد ​11 ميلا بحريا شمالي سلطنة عُمان. ⁠

وقالت شركة "بريشوس شيبينج" في بيان، إن حريقا اندلع على متن السفينة التابعة لها، مما دفع الطاقم إلى إخلائها.

وتعرضت سفينة الحاويات "وان ماجستي" التي ترفع علم اليابان لأضرار طفيفة، بعد أن أصيبت بمقذوف على بُعد 25 ميلا بحريا شمال ​غربي رأس الخيمة في الإمارات.

وقالت شركة "فانغارد" لإدارة المخاطر البحرية، إن بدن سفينة الشحن "ستار جوينيث" التي ترفع علم جزر ​مارشال، تضرر بعدما تعرضت ⁠لهجوم بمقذوف على بُعد 50 ميلا بحريا شمال غربي دبي.

وقالت هيئة أعمال التجارة البحرية البريطانية، إنه لا توجد أي آثار بيئية وإن الطاقم بخير.

وقال مسؤولو الموانئ العراقية ووكالة الأنباء الرسمية، إن ناقلتَي الوقود "سيف سي فيشنو" التي ترفع علم جزر مارشال، و"زيفيروس" التي ترفع علم مالطا، تعرضتا لهجوم في الخليج قرب السواحل العراقية، مما دفع ⁠الموانئ النفطية ​العراقية إلى تعليق جميع أعمالها.

وقال مسؤول أمني في أحد الموانئ، إنه جرى انتشال جثة ​أحد أفراد الطاقم الأجانب من المياه.

17 آذار/ مارس

أصاب مقذوف ناقلة نفط ترفع العلم الكويتي على بُعد 23 ميلا بحريا شرق الفجيرة الإماراتية، مما تسبب في أضرار هيكلية طفيفة.

وأفادت مصادر أمنية بحرية، ​بأن الناقلة المصابة هي ناقلة الغاز المسال "غاز الأحمدية"، التي كانت راسية في الميناء.