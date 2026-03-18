موجز أنباء العالم الأربعاء: إسرائيل توسّع استهدافاتها في إيران وطهران تهدد الطاقة

أعلنت إسرائيل اغتيال وزير استخبارات إيراني وتصعيد استهداف القادة، فيما ردت طهران بصواريخ وتهديدات للطاقة. تتواصل الحرب بضربات متبادلة وخسائر مدنية، وتوتر إقليمي ودولي ودعوات لخفض التصعيد، مع امتداد التداعيات إلى لبنان والخليج ومواقف دولية متباينة حيال الأزمة.

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، قتل وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، متوعدة باغتيال المزيد من المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى، وذلك في اليوم التاسع عشر للحرب التي بدأتها مع الولايات المتحدة على إيران.

وأتى ذلك في يوم تشيّع إيران أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، الذي كان من أبرز شخصيات السلطة، فيما توعّدت الثأر لمقتله وأطلقت وابلا من الصواريخ باتّجاه إسرائيل التي واصلت مع الولايات المتحدة قصف إيران.

وتوعدت إيران باستهداف منشآت الطاقة في الخليج، بعدما أفاد الاعلام الرسمي عن تعرض منشآت في حقل بارس الرئيسي للغاز لضربات في إطار الحرب.

وأعلنت السلطات الإيرانية أنها أوقفت أكثر من مئة "خلية ملكية" بتهمة تدبير مؤامرة ضد الجمهورية الإسلامية، إلى جانب أشخاص يُشتبه بأنهم جواسيس، وأفراد متهمين بالتعاون مع قناة تلفزيونية محظورة.

وأجازت إسرائيل لجيشها اغتيال أي مسؤول إيراني رفيع المستوى متى سنحت الفرصة لذلك من دون الحاجة الى الحصول على إذن مسبق من المستوى السياسي.

وقتل شخصان جراء هجوم صاروخي إيراني طال ضواحي مدينة تل أبيب، المركز التجاري لإسرائيل، وفق ما أفادت خدمة الاسعاف الإسرائيلية الأربعاء، وأعلنت شركة السكك الحديد الوطنية أن سقوط شظايا أدى إلى تعطيل خدمات القطارات.

في لبنان، استهدفت غارات إسرائيلية مبان في قلب العاصمة بيروت الأربعاء، معظمها بلا إنذارات مسبقة ما أسفر عن استشهاد 12 شخصا، بينهم مدير البرامج السياسية بقناة "المنار" التابعة لحزب الله، فيما أنذر الجيش الإسرائيلي بأنه سيدمر جسورا تربط أجزاء من الجنوب مع باقي لبنان لقطع الإمدادات العسكرية عن الحزب المتحالف مع إيران.

ولمّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، بغضب إلى احتمال أن يترك حلفاء الولايات المتحدة يواجهون أزمة مضيق هرمز بمفردهم، لرفضهم دعوته لمساعدة القوات الأميركية في تأمين الممر المائي الحيوي الذي تغلقه إيران بشكل شبه كلي.

وأعلنت تركيا أن حلف شمال الأطلسي (نيتو) نشر بطارية صواريخ باتريوت إضافية في قاعدة إنجرليك في جنوب البلاد، بعد تكرار اعتراض صواريخ أطلقتها إيران منذ اندلاع الحرب.

من جهتها، دانت روسيا "الهجوم غير المسؤول" الذي استهدف مساء الثلاثاء، محطة بوشهر للطاقة النووية التي بنتها موسكو في جنوب إيران، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عنه. كما دانت اغتيال لاريجاني.

ودوت أربعة انفجارات في أربيل بشمال العراق، الأربعاء، وذلك في ظل دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها التاسع عشر.

ودعا وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، والفرنسي جان نويل بارو إلى "خفض التصعيد" في الشرق الأوسط، وحذرا من إغراق "العالم بأسره في أزمة خطيرة للغاية".

وقال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إن ألمانيا كانت لتنصح الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم شنّ الحرب على إيران.

وفي السويد، أعلنت وزارة الخارجية أنها استدعت سفير إيران للاحتجاج على إعدام إيران لمواطن سويدي.

ورأى وزير الاقتصاد الفرنسي، رولان ليسكور، أن على أوروبا ومجموعة السبع "الاحتفاظ باحتياطات" استراتيجية نفطية تحسبا لاحتمال أن تطول الحرب في الشرق الأوسط.

وعادت لاعبات منتخب إيران لكرة القدم، وبينهن عدد من اللواتي سحبن طلب اللجوء إلى أستراليا، إلى بلادهن بعدما عبرن نقطة العبور التركية-الإيرانية عند معبر غوربولاك الحدودي.

تعليق المساعدات لغزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الأربعاء، فتح تحقيق داخلي بعد أن علّقت إسرائيل في اليوم السابق دخول مساعداتها إلى قطاع غزة من مصر، بسبب "محاولة تهريب" منتجات تبغ.

وقالت يونيسف في بيان إنها "تبلغت من السلطات الإسرائيلية بالعثور على تبغ وعبوات نيكوتين في شحنة من أدوات النظافة الشخصية تابعة لليونيسف كانت تنقلها شركة نقل تجارية إلى غزة"، مضيفة أنها باشرت على الفور "تحقيقا داخليا كاملا في الأمر".

الأردن

قُتل ثلاثة من أفراد مكافحة المخدرات في الأردن وأُصيب رابع، أثناء مداهمة انتهت بالقبض على أحد المهرّبين وضبط أسلحة ومخدرات، حسبما أفادت مديرية الأمن العام الأردني، الأربعاء.

بكين

جددت الصين التأكيد أنها على تواصل مع الولايات المتحدة بشأن زيارة دونالد ترامب إلى بكين، لكنها امتنعت عن الخوض في جدول زمني لها، غداة تلميح الرئيس الأميركي إلى أنه سيقوم بها خلال خمسة أو ستة أسابيع.

كابُل

تعهّد وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، الأربعاء، الرد على الغارة الجوية الباكستانية التي استهدفت مركزا لمعالجة إدمان المخدرات في كابُل، وأسفرت عن مقتل المئات.

واشنطن

نفى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، تقريرا يفيد بأن مسؤولين أميركيين حضّوا كوبا على إطاحة رئيسها ميغيل دياز-كانيل.

سيدني

دانت الصين، الأربعاء، ما وصفته بسلوك أستراليا ونيوزيلندا "الاستعماري المتعجرف" واتّهمتهما بإساءة معاملة السكان الأصليين، بعدما عبّر البلدان عن مخاوف حيال سجل بكين في حقوق الإنسان.

السنغال

طالبت الحكومة السنغالية بـ"إجراء تحقيق دولي مستقل بسبب شبهات فساد داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)"، وذلك عقب قرار هيئة الاستئناف في الاتحاد القاري سحب لقب كأس افريقيا الذي أحرزته السنغال ومنحه للمغرب.