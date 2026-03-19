إيران تعدم 3 أشخاص مدانين بقتل شرطيين والتجسس لأميركا وإسرائيل

أعلنت السلطة القضائية في إيران، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص أُدينوا بقتل عناصر من الشرطة خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع العام الجاري، إضافة إلى اتهامهم بتنفيذ عمليات لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد مصادقة المحكمة العليا في طهران على الأحكام.

وأوضح موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن تنفيذ الإعدام تم شنقاً صباح اليوم، بعد إدانتهم بتهم القتل و"الحرابة"، وهي تهمة تتعلق بأعمال تُصنّف على أنها تهديد للأمن العام وخدمة لجهات خارجية.

وبحسب السلطات، فإن المدانين شاركوا في هجمات باستخدام أسلحة بيضاء خلال احتجاجات اندلعت في الثامن من يناير، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الشرطة، وقد نُفذت الأحكام في مدينة قم.

أعدمت السلطات الإيرانية، أمس الأربعاء، رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل، بعد كشف صلاته بالموساد وتلقيه تدريبًا خارجيا، في أول عملية إعدام معلنة منذ اندلاع الحرب الأخيرة في المنطقة، فيما واصلت السلطات اعتقال عشرات الأشخاص في البرز بتهم مرتبطة بالإرهاب والشبكات المناهضة للأمن.

وقالت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية، "نفذ حكم الإعدام صباح اليوم الأربعاء بحق مدان بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني، كان قد أرسل لعملاء الموساد صورا ومعلومات عن مواقع حساسة في البلاد".

وأضافت الوكالة أنه تم اعتقال كورش كيفاني، خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في حزيران/يونيو، والتي نفذت خلالها الولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية إيرانية.

وأشارت بشكل مفصل إلى لقاءات للمشتبه به مع عناصر جهاز الاستخبارات الخارجية الاسرائيلي الموساد، موضحة أنه تلقى تدريبا في "ست دول أوروبية وفي تل أبيب".