إيران تؤكد استمرار ردها على هجمات استهدفت منشآتها للطاقة

إيران تؤكد مواصلة الرد على الهجمات الأميركية الإسرائيلية على منشآت الطاقة، والناطق العسكري إبراهيم ذو الفقاري، يهدد بتدمير بنى الطاقة للخصوم. وزير الخارجية، عباس عراقجي، يحذر من غياب ضبط النفس مستقبلا، مع تصعيد وضربات متبادلة إقليميا.

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الخميس، أنها ستواصل الرد على الهجمات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت الطاقة في البلاد.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم مقر قيادة خاتم الأنبياء، الوحدة التابعة للقوات المسلحة الإيرانية التي تدير الحرب، إبراهيم ذو الفقاري، في بيان بشأن رد إيران على الهجمات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت مصافي النفط الإيرانية، أمس الأربعاء.

وقال ذو الفقاري إن الهجمات الأميركية الإسرائيلية على البنية التحتية للطاقة في إيران كانت "خطأ فادحا".

وأضاف: "إذا تكرر هذا الأمر، فلن تتوقف هجماتنا حتى يتم تدمير بنيتكم التحتية للطاقة وبنية حلفائكم التحتية للطاقة تدميرا كاملا".

عراقجي: إيران لن تُبدي "أي ضبط للنفس" في حال استهداف منشآتها للطاقة مجددا

وفي سياق ذي صلة، حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، أن طهران لن تمارس أي ضبط للنفس إذا تعرضت منشآتها للطاقة للهجوم مجددا في الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال عراقجي عبر "إكس": "لقد استخدمنا في ردنا على هجوم إسرائيل على بنيتنا التحتية جزءا ضئيلا من قوتنا. والسبب الوحيد لضبط النفس هو احترام طلب خفض التصعيد".

وأضاف "لن يكون هناك أي ضبط للنفس إذا تعرضت بنيتنا التحتية للهجوم مجددا".

والأربعاء، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض منشآت غاز في حقل "بارس الجنوبي" بمنطقة عسلوية جنوب إيران لهجمات صاروخية، مع سماع دوي انفجارات في المنطقة.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن القصف طال خزانات ومرافق ضمن مصافي عسلوية.

وعقب الهجمات أعلنت إيران عزمها استهداف منشآت نفطية مرتبطة بالولايات المتحدة في السعودية والإمارات وقطر، وأصدرت تحذيرا بإخلاء المنشآت النفطية والمناطق المحيطة بها.

وبعد ساعات قليلة من إصدار التحذير، شنت إيران هجمات صاروخية على منشآت نفطية في بعض دول الخليج مساء أمس.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أميركية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.