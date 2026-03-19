استطلاع: غالبية الأميركيين تعدّ أن الهجمات على إيران تخدم إسرائيل أكثر من بلادهم

استطلاع أميركي يُظهر معارضة 53% للهجمات على إيران، واعتقاد 56% أنها تخدم إسرائيل أكثر من الولايات المتحدة، مع تراجع دعم الجمهوريين بسببها، وانقسام عمريّ بشأن دعم إسرائيل وتأثيرها على السياسة الخارجية الأميركية.

أظهر استطلاع للرأي، أُجري بين الناخبين في الولايات المتحدة، أن الغالبية منهم تعارض الهجمات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، عادّة أنها تصبّ في مصلحة إسرائيل أكثر من مصلحة الولايات المتحدة.

وأجري الاستطلاع من قِبل مشروع السياسات التابع لمعهد فهم الشرق الأوسط، بالتعاون مع منظمة "ديماند بروغرس"، ونُشرت بياناته، الخميس.

وخلص الاستطلاع إلى أن 56% من الناخبين الأميركيين يعتقدون أن الهجمات على إيران، تصبّ في مصلحة إسرائيل بالدرجة الأولى، بينما رأى 29% فقط أنها "تصب في مصلحة الولايات المتحدة".

وأفاد 53% من الناخبين المستطلعة آراؤهم، بأنهم لا يؤيدون الهجمات الأميركية على إيران بشكل عام، في حين أبدى 43% رأيا مخالفا.

وأشار 43% من المشاركين إلى أن احتمال دعمهم للحزب الجمهوري بزعامة الرئيس دونالد ترامب، قد تراجع بسبب الهجمات على إيران، في حين قال 31% إنهم سيدعمون الحزب للسبب نفسه.

وأظهر الاستطلاع عن وجود اختلافات في الآراء بين الفئات العمرية، حيث أظهر أن عامل العمر مؤثر في الانقسام داخل المجتمع الأميركي.

وأفاد 68% من الناخبين دون سن 45 عاما أنهم يفضلون مرشّحا سياسيّا "يقلص الدعم لإسرائيل"، بينما قال 56% ممن هم فوق 45 عاما، إنهم يفضلون مرشّحا "يمنح الأولوية لدعم إسرائيل".

وذكر 43% من المشاركين أن لإسرائيل تأثيرا كبيرا جدا على السياسة الخارجية الأميركية، في حين عدّ 41% أن هذا المستوى من التأثير "مناسب".

ومنذ 28 شباط/ فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أميركية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة.