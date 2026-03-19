قطر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة وتحذّر من الانزلاق لصراع أوسع

رئيس الوزراء القطريّ، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يدعو لوقف فوري للحرب والهجمات الإيرانية على دول المنطقة، ووقف التصعيد بشكل عام، محذرا من الانزلاق إلى صراع أوسع؛ وزير الخارجية التركي يحمّل إسرائيل مسؤولية اندلاع الحرب.

رئيس الوزراء القطري، ورئيس الخارجية التركي في الدوحة، الخميس (Getty Images)

دعا رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إلى وقف الحرب بالمنطقة والوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على بلدان عربية من بينها قطر، ووقف التصعيد بشكل عام؛ "حتى لا تنزلق المنطقة إلى صراع أوسع".

ودان في مؤتمر صحافي مشترك، عقد في الدوحة مع وزير الخارجية، التركي هاكان فيدان، الهجمات الايرانية التي استهدفت قطر بشكل مباشر. وقال: "نرفض أي اعتداء يمس سيادة الدولة أو أمن شعبها".

وقال الوزير القطري "نؤكد على أهمية الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة".

وأضاف: "الحرب يجب أن تتوقف فورا والكل يعلم من المستفيد منها، ومن جر المنطقة للصراع".

وشدّد على أن ما تفعله طهران هو "زعزعة للاستقرار والأمن" في المنطقة.

وتابع رئيس الوزراء القطري أن "هذه الاعتداءات التي شهدتها المنطقة في الفترة الماضية، وآخرها ما حدث مؤخرا، تمثل تصعيدا خطيرا، وتزيد من حالة التوتر في المنطقة".

ورفض الادعاءات الإيرانية المستمرة، بأن هذه الاعتداءات تستهدف مصالح أو قواعد أميركية في قطر، أو في دول المنطقة، وقال إن "هذا الادعاء مرفوض، ولا يمكن قبوله بأي مبرر".

وشدّد على أن "الدليل على ذلك أن الاعتداء الذي وقع يوم أمس استهدف منشآت مدنية داخل دولة قطر، وهي منشآت تخدم الشعب القطري، والمقيمين على أرضه".

فيدان: إسرائيل هي من تسبب باندلاع الحرب في المنطقة

بدوره، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن إسرائيل هي من تسبب باندلاع الحرب الراهنة، التي جرت المنطقة إلى "أزمة غير مسبوقة".

وأشار فيدان إلى أن قطر تعرّضت للهجوم من قبل إيران في وقت كانت تمارس فيه دور الوساطة بين طهران وواشنطن، مضيفا أن الجانب القطري تعرّض لهجوم لا يستحقه إطلاقا، وأن هذا الهجوم لا يزال مستمرا حتى الآن.

وقال: "قبل كل شيء، أود أن أنقل إلى أشقائنا القطريين تمنيات الشعب التركي وفخامة رئيسنا (رجب طيب أردوغان) بالسلامة".

وتابع: "إننا ندين ونرفض الهجمات التي تستهين بحياة المدنيين وتستهدف البنية التحتية المدنية".

وأكد أن "مثل هذه الهجمات لا يمكن تبريرها في أي وقت، وتحت أي ذريعة كانت"، مشيرا إلى أن "تركيا تقف دائما إلى جانب قطر الشقيقة، وستواصل الوقوف إلى جانبها".

ولفت إلى أن "الحرب المستمرة تهدد أمن جميع أشقائنا في المنطقة بشكل مباشر وتزعزع استقرارها بشكل عميق".

وأضاف فيدان: "يجب التأكيد بكل وضوح أن المسبب الأول لهذه الحرب التي جرت منطقتنا إلى أزمة غير مسبوقة هو، كما تعلمون، إسرائيل".

وذكر أن "هذه الهجمات التي بدأت باستفزازات إسرائيل في وقت كانت فيه المفاوضات الدبلوماسية مستمرة، واتسعت أهدافها لاحقا، لم تكتف بتحويل منطقتنا إلى ساحة حرب هائلة فحسب، بل زعزعت أيضا الاستقرار العالمي".

وقال: "في هذا الظرف شديد الحساسية، نحن مضطرون إلى التذكير بوضوح بالمسؤولية التاريخية التي تتحملها إيران".

وأضاف أنه "أيا كانت المبررات، فإن الهجمات التي تنفذها إيران ضد دول المنطقة تستهدف أسس الاستقرار الإقليمي، وهي غير مقبولة بطبيعتها. فهي لا تخدم إيران، ولا تخدم المنطقة".

وتابع وزير الخارجية التركي: "كما أن الهجمات على إيران خاطئة، فإن الهجمات التي تنفذها إيران ضد دول المنطقة دون أي مبرر هي أيضا خاطئة بالقدر نفسه".

وأفاد فيدان بأن تركيا تؤكد دائما وبكل وضوح خلال الاتصالات مع الجانب الإيراني ضرورة وقف هذه الهجمات والتصعيد فورا، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تصدعات دائمة يصعب ترميمها بين دول المنطقة.

وتابع: "نؤكد كذلك على ضرورة تجنب أي أعمال تهدد حرية الملاحة والأمن البحري".

وأشار إلى أن موقف تركيا من هذه الأزمة واضح، مضيفا: "بينما نرفض كل أشكال الأفعال التي تستهدف المناطق المجاورة، فإنه لا ينبغي السماح إطلاقا بمحاولات إسرائيل، التي تتغذى على حالة عدم الاستقرار في المنطقة، لتبرئة جرائمها وسياساتها الاحتلالية خلف ستار هذا الصراع الإقليمي الذي تم إحداثه".

وأضاف فيدان أن تركيا وقطر متفقتان على أن إبقاء قنوات الحوار مفتوحة ومعالجة مخاوف الأطراف على أرضية التفاوض ضروريان لتحقيق السلام.

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية التركي أن الحرب لا ينبغي أن تصرف انتباه المجتمع الدولي عن فلسطين والمأساة في غزة، مشددا على أن "إسرائيل تستغل هذا الوضع الفوضوي لتواصل انتهاكاتها لوقف إطلاق النار بشكل متهور، ولا يزال الوضع الميداني يحتفظ بخطورته".

ولفت فيدان إلى استشهاد نحو 700 فلسطيني منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وأضاف: "كما ترد يوميا أنباء سلبية جديدة من الضفة الغربية. وندين بشدة أيضا الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد الدخول إلى الأماكن المقدسة، وعلى رأسها المسجد الأقصى في القدس الشرقية، ومحاولات الإخلال بالوضع التاريخي القائم".

وذكر أن إسرائيل بدأت بتطبيق سياسة الاحتلال والتدمير هذه في لبنان أيضا.

وأضاف أن "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته اللازمة إزاء هذه السياسات الانتهازية التي تبنيها إسرائيل على فرض الأمر الواقع، وأن يضع حدا للنزعة التوسعية الإسرائيلية".

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص، وإصابة أكثر من 15 ألفا، بحسب بيانات متداولة، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تنفذ إيران هجمات تقول إنها تستهدف قواعد ومصالح أميركية في دول بالمنطقة، تسببت في سقوط قتلى وجرحى، وأضرار بأعيان مدنية.

وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان أمن المنطقة، في حين تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي، ولا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.