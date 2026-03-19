موجز أنباء العالم الخميس: ترامب يهدد باستهداف بنى تحتية للطاقة وخامنئي يتوعد بالانتقام للاريجاني

ترامب يهدد باستهداف حقل "بارس" للغاز إذا استهدفت إيران منشآت الغاز المسال في قطر. المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي، يتوعد بالرد على قتل لاريجاني. الجيش الإسرائيلي يؤكد استمراره باستهداف القيادات الإيرانية. قتلى في إسرائيل ولبنان وفلسطين جراء الحرب...

آثار استهداف مستودع للنفط في طهران، 9 آذار/ مارس (Getty Images)

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بتدمير حقل "بارس" الجنوبي الإيراني للغاز إذا هاجمت إيران المنشآت القطرية للغاز المُسال مجددا.

وكانت إيران قد توعدت بتدمير منشآت النفط والغاز في دول الجوار التي تعتبرها مصالح أميركية، في حال استهدفت منشآت الطاقة فيها من جديد.

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، بأن منشأة غاز رئيسية في قطر استُهدفت مجددا بهجوم صاروخي أدى إلى اندلاع النيران فيها، بعد ساعات من إعلان الدوحة عن تعرضها لضربة ألحقت بها أضرارا جسيمة.

الدوحة، قطر (Getty Images)

ونشر الإعلام الإيراني رسالة من المرشد الأعلى للجمهورية، مجتبى خامنئي، عزّى فيها بوفاة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، الذي قتل في ضربة إسرائيلية، متوعّدا بأن "قتلته سيدفعون الثمن".

وأكدت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، تعرض عدد من مرافقها لهجمات صاروخية جديدة، ألحقت بها مزيدا من الأضرار.

وأعلنت قطر أنها سلّمت مذكرة رسمية إلى السفارة الإيرانية لديها؛ تعتبر كلا من المُلحَقَين العسكري والأمني والعاملين في الملحقين "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

فيما أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض 5 مسيّرات اقتربت من أحد معامل الطاقة في المنطقة الشرقية وتدميرها.

وأعلنت أبوظبي، تعليق العمل في منشآت للغاز بسبب سقوط شظايا جراء اعتراض صواريخ أطلقت من إيران.

وأفادت وكالة بحرية بريطانية، أن سفينة أصيبت بمقذوف خلال إبحارها قبالة سواحل الإمارات بالقرب من مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وأكدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، تولسي غابارد، أن إيران لم تعمل على ترميم قدراتها في مجال تخصيب اليورانيوم بعد حرب حزيران/ يونيو 2025، التي شنتها إسرائيل وتدخلت فيها الولايات المتحدة عبر قصف منشآت نووية.

ورأت غابارد أن نظام الحكم في إيران بقي "سليما"، لكنه ضعف بشدة جراء الهجمات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن "سلسلة اغتيالات" كبار المسؤولين الإيرانيين "لن تتوقّف"، مؤكّدا القضاء على عدّة شخصيات بارزة في السلطة الحاكمة.

وفي الأثناء، قُتل "عامل أجنبي" في وسط إسرائيل من جرّاء الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها إيران، بحسب ما أعلن المسعفون اليوم الخميس، ما يرفع حصيلة قتلى الحرب إلى 15 في إسرائيل.

وأفاد الجيش الإسرائيلي وكالة "فرانس برس"، الأربعاء، بأن مطار بن غوريون قرب تل أبيب أصيب بـ"شظايا" إثر هجوم صاروخي إيراني، من دون أن يحدد تاريخ ذلك.

ودوّت صفّارات الإنذار الجوي، مساء الأربعاء، من شمال إسرائيل إلى جنوبها، إثر رصد إطلاق صاروخ أو أكثر من لبنان بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

واستُشهدت 4 نساء فلسطينيات في الضفة الغربية المحتلة، جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل نسائي، وفق ما أفاد مسعفون.

واستهدفت غارات إسرائيلية مباني في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، معظمها بلا إنذارات مسبقة ما أسفر عن مقتل 12 شخصا.

فرنسا

اقترح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هدنة في الضربات على البنى التحتية المدنية في الشرق الأوسط، لا سيما في مجال الطاقة، مشيرا إلى أنه تواصل مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويزور وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، لبنان، اليوم الخميس، في ظلّ حرب إسرائيل على حزب الله التي تسبّبت بنزوح كثيف للسكان، بحسب ما أفادت وزارته وكالة "فرانس برس".

السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية أن الخميس هو المكمل لشهر رمضان، والجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

النرويج

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أن الدول الأعضاء تجري محادثات حول "أفضل طريقة" لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.

النمسا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن محطة بوشهر النووية في جنوب إيران أصيبت بـ"مقذوف" مساء الثلاثاء، لم يسفر عن أضرار في البنية التحتية ولا عن وقوع إصابات.

العراق

تعهدت كتائب حزب الله العراقية، فجر الخميس، بوقف استهداف السفارة الأميركية في بغداد "لمدة خمسة أيام" وفق "الشروط الآتية: كفّ يد الكيان الصهيوني عن تهجير اللبنانيين وقصف الضاحية في بيروت، والتعهد بعدم قصف المناطق السكنية في بغداد والمحافظات، وسحب عناصر وكالة المخابرات المركزية، ’CIA’، من محطاتهم وإيقافهم داخل السفارة".

بلجيكا

حضّ الاتحاد الأوروبي إسرائيل على وقف أعمالها العسكرية في لبنان، نظرا إلى الوضع الإنساني "المأساوي" مع أكثر من مليون نازح بسبب حربها على حزب الله، بحسب ما قال ناطق باسم الاتحاد.

الكويت

أعلنت دولة الكويت توقيف 10 عناصر من حزب الله بتهمة التخطيط لعملية "إرهابية" ضد منشآت حيوية في البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أن جهاز أمن الدولة "تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة، بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة".

أفغانستان

أعلنت أفغانستان عن هدنة في نزاعها مع باكستان خلال عيد الفطر، بعدما كانت إسلام أباد قد أكّدت من جانبها توقّف الأعمال العدائية مع كابول بمناسبة انتهاء شهر رمضان.

سويسرا

أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال"، بأن النزاع في الشرق الأوسط يعرقل طرق الإمداد الرئيسية للمساعدات الإنسانية، ما يؤخر إيصال شحنات إغاثية منقذة للحياة لنحو نصف مليون طفل خارج المنطقة.

فنزويلا

أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريغيز، إقالة وزير الدفاع، فلاديمير بادرينو، الذي تولى قيادة القوات المسلحة خلال ولاية الرئيس نيكولاس مادورو، قُبيل اختطافه من قِبَلِ قوات خاصة أميركية.

إسبانيا

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد سبل لتجاوز اعتراض المجر على قرض بقيمة 90 مليار يورو، يعدّ حيويا لبلاده.

تشاد

قُتل 15 شخصا على الأقل مساء الأربعاء، في بلدة تينيه الحدودية بتشاد في هجوم بمسيرة انطلقت من السودان، وفق مصادر محلية.

ونفت قوات الدعم السريع في بيان على تليغرام أي علاقة لها بالهجوم، الذي حمّلت مسؤوليته للجيش السوداني، خصمها في الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات.