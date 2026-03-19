واشنطن توافق على بيع أسلحة لدولتين خليجيتين متضررتين من حرب إيران بقيمة تتجاوز 16 مليار دولار

الولايات المتحدة توافق على صفقة أسلحة بـ16.46 مليار دولار للإمارات والكويت، لتدعيم الدفاعات بعد تداعيات الحرب مع إيران. وزير الخارجية، ماركو روبيو، يبرر البيع بحالة طارئة، متجاوزا الكونغرس، مع صفقات تشمل رادارات وأنظمة صاروخية متقدمة.

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، موافقتها على صفقة بيع أسلحة بقيمة 16,46 مليار دولار للإمارات والكويت، وهما دولتان خليجيتان تضررتا بشدة من تداعيات الحرب على إيران.

وردّت إيران على الحملة الجوية الأميركية الإسرائيلية المكثفة، التي بدأت أواخر الشهر الماضي، بوابل من الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وأضرار في دول خليجية عديدة، اضطرت إلى تعبئة موارد عسكرية كبيرة للتصدي لهذه الهجمات.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أنه "حدد وقدم تبريرا مفصلا يفيد بوجود حالة طارئة تستدعي البيع الفوري" لمعدات عسكرية، في تجاوز لشرط موافقة الكونغرس.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية بأن أكبر صفقة منفردة هي للكويت، وتضم رادارات استشعار للدفاع الجوي والصاروخي، مصممة لتتبع أهداف عالية السرعة، وتزويد شبكة دفاع صاروخي ببيانات، وبلغت قيمتها ثمانية مليارات دولار.

وأضافت وزارة الخارجية أن ثاني أكبر صفقة، عقدت مع الإمارات لشراء رادار تمييز بعيد المدى، يتتبع تهديدات الصواريخ البالستية، ومعدات ذات صلة بقيمة 4,5 مليارات دولار.

كما حصلت الإمارات على موافقة لشراء أنظمة مصممة لإسقاط الطائرات المسيّرة الصغيرة بقيمة 2,1 مليار دولار، وصواريخ جو-جو متطورة بقيمة 1,22 مليار دولار، وذخائر وتحديثات لمقاتلات إف-16 بقيمة 644 مليون دولار.