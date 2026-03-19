6 دول بينها فرنسا وبريطانيا تعلن الاستعداد للمساهمة في تأمين الملاحة في هرمز

دعت دول كبرى إلى تحرك عاجل لاحتواء التصعيد في الخليج، عقب الهجمات التي طالت منشآت الطاقة والملاحة، مؤكدة استعدادها للمساهمة في تأمين العبور عبر مضيق هرمز، في ظل تزايد القلق الدولي من تداعيات إغلاق المضيق على إمدادات الطاقة.

دانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، الخميس، الهجمات الإيرانية على البنى التحتية المدنية للطاقة في الخليج، وأعلنت استعدادها للمساهمة في تأمين مضيق هرمز.

وقالت هذه الدول في بيان مشترك صدر عقب الهجمات الإيرانية على حقل رأس لفان للغاز في قطر؛ "ندعو إلى وقف فوري وعام للهجمات على البنى التحتية المدنية، لا سيّما منشآت النفط والغاز".

وأضافت الدول الست قائلة، "ندين بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على سفن تجارية غير مسلحة في الخليج، والهجمات على البنى التحتية المدنية، لا سيّما منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية".

وتابعت "نعلن استعدادنا للمساهمة في الجهود اللازمة لضمان أمن المرور عبر المضيق".

وفي السياق، أشارت بريطانيا، الثلاثاء، إلى أنّها تعمل على خطة مع بعض شركائها في أوروبا والخليج والولايات المتحدة، لاستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأدّى شلّ طهران حركة الملاحة في المضيق إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي.

وضخّت وكالة الطاقة الدولية، التي تمثل الدول المستهلكة للنفط، 400 مليون برميل من احتياطياتها الإستراتيجية من النفط الخام في الأسواق بهدف تهدئتها، وأعلنت، الإثنين، أنّها مستعدة لضخ المزيد من المخزونات.

وأكدت الدول الست في بيانها، أنّها ستتخذ "مزيدا من الإجراءات لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، لا سيّما من خلال التعاون مع بعض الدول المنتجة لزيادة إنتاجها"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وسمحت إيران في الأيام الأخيرة بمرور بعض السفن التابعة لدول تعتبرها حليفة، في حين حذرت من أنّها ستمنع مرور السفن التابعة لدول تعتبرها معادية.

وتعقد "المنظمة البحرية الدولية" اجتماع أزمة يومي الأربعاء والخميس في لندن، بهدف إيجاد "تدابير عملية" لضمان الأمن في مضيق هرمز، حيث علق نحو 20 ألف بحار على متن نحو 3200 سفينة.