الاتحاد الأوروبي يدعو لخفض التصعيد ويحذر من أزمة هجرة بسبب الحرب في قمة بروكسل

دعا قادة الاتحاد الأوروبي أطراف النزاع في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، إلى خفض التصعيد، وضبط النفس، وحماية المدنيين، واحترام القانون الدولي، وحذروا من موجة هجرة إلى أوروبا بسبب الحرب.

صورة لقادة الاتحاد الأوروبي من قمة بروكسل، أمس الخميس (Getty Images)

حض الاتحاد الأوروبي، الخميس، على وقف استهداف منشآت الطاقة والمياه في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، في ظل اضطراب الأسواق العالمية جراء الهجمات على مرافق النفط والغاز في المنطقة.

وقال قادة التكتل في بيان صادر عن قمة عقدوها في بروكسل، "يدعو المجلس الأوروبي إلى خفض التصعيد وضبط النفس إلى أقصى حد، وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، والاحترام الكامل للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف".

ودان رؤساء الدول الأعضاء وحكوماتها "كل الأفعال التي تهدد حرية الملاحة، أو تمنع السفن من الدخول والخروج من مضيق هرمز" في الخليج.

وأضاف البيان أن "المجلس الأوروبي يرحّب أيضا بالجهود الحثيثة التي أعلنت عنها دول أعضاء، ومن بينها التنسيق المتزايد مع شركاء في المنطقة، من أجل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، عندما تتوافر الظروف اللازمة".

كما دعا القادة إلى استخلاص "الدروس" من أزمة الهجرة عام 2015، من أجل تجنّب "وضع مماثل" قد تتسبب به الحرب الدائرة في الخليج.

وقال القادة خلال القمة، "إذا كانت الحرب لم تؤدّ حتى الآن إلى تدفقات هجرة نحو الاتحاد الأوروبي، فإنّ المجلس الأوروبي يؤكد أهمية الإبقاء على درجة عالية من اليقظة".