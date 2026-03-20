الجيش الإسرائيلي يستهدف "البنية التحتية" للنظام الإيراني في طهران وصواريخ من إيران صوب البلاد

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، شن ضربات جديدة تستهدف العاصمة طهران، وذلك عقب إطلاق صاروخ إيراني ليلا باتجاه إسرائيل، فيما أطلقت إيران صواريخ صوب وسط وجنوبيّ البلاد.

وقال الجيش الإسرائيليّ في بيان، إنه "بدأ موجة من الضربات تستهدف البنية التحتية للنظام الإيراني في أنحاء طهران".

وأعلن الجيش الكويتي ووزارة الداخلية الإماراتية، في بيانين منفصلين، أن دفاعاتهما تصدت لهجمات صاروخية وقعت فجر الجمعة، في حين اعترضت السعودية عددا من الطائرات المسيرة.

وفي مناطق أخرى من الخليج، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن اندلاع حريق في مستودع اثر سقوط شظايا جراء "العدوان الإيراني الآثم"، مضيفة أن "الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات".

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن تفعيل صافرات الإنذار.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الكويتية، بأن "الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية"، بينما أعلنت الامارات عن تصديها لهجوم منسق بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة "قادم من ايران".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان نقلته وكالة أنباء "تسنيم"، أنه استهدف القوات الأميركية في قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات، بالإضافة إلى مهاجمته مواقع عدة في إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قواتها تمكنت في أقل من ساعتين من "اعتراض وتدمير" 10 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية وطائرة أخرى في الشمال.

